Налоговый вычет на детей в 2026: кому положен, как рассчитать и получить

Налоговый вычет на ребенка — это одна из мер поддержки родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, позволяющая вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Как получить налоговый вычет на детей в 2026 году, размер суммы для первого, второго и третьего ребенка, правила расчета, документы и пошаговая инструкция для официально трудоустроенных родителей — на РИА Новости.

Что такое налоговый вычет на детей и как он работает

Стандартный налоговый вычет на ребенка — это льгота для родителей, которая позволяет уменьшить сумму НДФЛ. Можно сказать, что это "скидка" от государства на уплату налога, который взимается с заработной платы папы или мамы. Это фактически дает семьям с невысоким доходом дополнительные средства.

Кому положен налоговый вычет на детей в 2026 году

Для оформления вычета нужно учитывать статус получателя, а также возраст ребенка и формат его обучения.

Родители, усыновители, опекуны и попечители

Право на выплаты имеют:

родители, родные или приемные (при этом они могут быть разведены);

мачеха и отчим;

опекуны и попечители;

родители, лишенные родительских прав. По данным ФНС, лица без родительских прав не освобождаются от обязанности содержать своих детей, потому также могут получить налоговый вычет.

Другими словами, тот, кто участвует в обеспечении ребенка, может претендовать на эту льготу.

Возраст ребенка и очное обучение до 24 лет

В некоторых случаях родители имеют право на получение налогового вычета на ребенка даже после достижения им 18 лет. На выплату могут рассчитывать родители молодых людей от 18 до 24 лет в том случае, если они обучаются на очном отделении на платной основе.

Налоговое резидентство и официальный доход

Самое важное условие для получения вычета на ребенка — официальное трудоустройство родителя и уплата налогов. То есть льготу государство предоставляет только ответственному налогоплательщику. Далее стоит учитывать, что компенсация согласно ст. 218 НК РФ гарантирована только тем, чей доход не превышает 450 тыс. рублей в год. Это около 37 тыс. рублей в месяц.

Доходы, которые учитываются для соблюдения лимита:

зарплата, премии и надбавки;

отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск;

больничные;

выплаты по ГПХ с физлицами, не зарегистрированными в качестве ИП;

суточные свыше 700 руб. по внутренним командировкам и 2500 руб. по зарубежным;

стоимость подарков в части, превышающей 4000 руб. в год;

материальная помощь при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка в сумме свыше 50 000 руб. на каждого малыша;

материальная помощь свыше 4000 руб.

Доходы, которые не учитываются:

суточные в пределах 700 руб. по внутренним командировкам и 2500 руб. по зарубежным;

выходные пособия при увольнении в пределах норм;

стоимость подарков в части, не превышающей 4000 руб. в год;

детские пособия, пособия по беременности и родам;

компенсации, установленные законодательством;

стоимость (свыше 4000 руб. в год) выигрышей и призов, полученных в ходе рекламных акций;

проценты по вкладам в банках на территории России и проценты (купон) по обращающимся облигациям российских организаций сверх установленных лимитов;

материальная выгода от экономии на процентах по рублевым и валютным займам и кредитам;

доходы по ценным бумагам российских организаций (в т. ч. дивиденды), права по которым учитываются на счетах депо иностранных держателей (депозитарных программ), если такие доходы выплачиваются лицам, информация о которых не предоставлена налоговому агенту;

доходы нерезидентов;

дивиденды.

Кто не имеет права на налоговый вычет

Если ребенок живет с опекуном или попечителем, стандартный налоговый вычет может получить только официальный представитель. Их супруги права на выплату не имеют. Также налоговый вычет не смогут получить нетрудоустроенные граждане, которые не платят подоходный налог (НДФЛ).

Условия получения налогового вычета на детей

Правила, по которым назначают стандартный вычет на ребенка:

родитель должен быть гражданином РФ и платить НДФЛ 13 % со своей зарплаты;

в семье должен быть хотя бы один ребенок. При этом на выплаты можно рассчитывать родителю как несовершеннолетних, так и детей после 18 лет, если те учатся на платном отделении в вузе или признаны инвалидами I и II группы;

начисление льгот производится каждый календарный месяц;

если в семье несколько детей, то налоговые вычеты суммируются;

оба родителя имеют право на получение выплат, если работают официально или регулярно платят налоги со своих доходов (в случае предпринимательской деятельности);

один родитель может получать удвоенную выплату, если другой отказался от льготы.

Что касается предпринимателей, то здесь идет речь не о стандартном вычете, а о профессиональном, т.е. предназначенном для бизнесменов. Правда, нужно уточнить, что не всякий ИП может получать выплаты на ребенка, так как в этой сфере есть упрощенные системы налогообложения, где размер НДФЛ отличается (например, 6 % или 20 %). То же касается и самозанятых — в их случае налог на профессиональный доход (4 % или 6 %) также не подходит под условия льготы.

"Один из социальных налоговых вычетов — налоговый вычет на обучение. Он предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Такую компенсацию вправе получить родитель, оплативший обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме", — говорит Екатерина Гладкова, частный юрист.

Лимит дохода в 2026 году: сколько можно заработать

Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. С 1 января 2024 года размер вычета на обучение детей увеличился до 110 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.

Также имеются ограничения по максимальной сумме налогового вычета. Каждый родитель имеет право уменьшить налогооблагаемую базу не более чем на 150 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом вычет на обучение и лечение детей суммируется с другими социальными налоговыми вычетами.

Какие доходы учитываются и не учитываются

Стандартный налоговый вычет является мерой поддержки для семей, имеющих невысокий доход. Если сумма основной налоговой базы за год превысит 450 тысяч рублей, начисление этих выплат будет прекращено. При этом суммируются лишь доходы, которые относятся к основной налоговой базе, другие источники дохода, не облагаемые налогом, не учитываются.

Размер налогового вычета на детей в 2026 году

Размер налогового вычета на ребенка будет зависеть от нескольких условий. В первую очередь, это количество детей в семье, наличие у ребенка инвалидности и возраст наследников. Рассказываем подробнее о размере выплат.

Размер вычета на первого, второго и третьего ребенка

Размер вычета на ребенка в 2026 году напрямую зависит от двух факторов:

числа детей в семье и их очередности (к примеру, если у пары родился ребенок, но у каждого из родителей есть еще по ребенку от прошлых браков, то последний будет считаться третьим);

наличия инвалидности у ребенка — с рождения или I, II группы.

Сумма налогового вычета на ребенка составляет:

1400 рублей — для первого ребенка в семье;

2800 рублей — на второго ребенка;

6000 рублей — на каждого последующего ребенка;

12000 рублей — на усыновленных детей и детей-инвалидов.

Налоговый вычет на ребенка-инвалида I и II группы

Родителю (или тому, кто его заменяет) ребенка — инвалида детства, а также ребенка — инвалида I, II группы, помимо стандартного вычета, положен дополнительный повышенный налоговый вычет — 12000 рублей. На такую выплату могут рассчитывать родители не только несовершеннолетних детей-инвалидов, но и тех, кто обучается в вузе с 18 до 24 лет на очном платном отделении.

Налоговые вычеты могут суммироваться. Например, если в семье появляется первый ребенок и он получает инвалидность, то к базовой сумме 1400 рублей прибавляется 12000 рублей. Таким образом вычет составит 13400 рублей.

Двойной налоговый вычет: когда и кому положен

Получить двойной вычет на ребенка можно в трех случаях.

В семье есть только один родитель, опекун, усыновитель или попечитель — для этого нужно подтвердить факт смерти или пропажи второго родителя. Ребенка воспитывает только мама, а в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Один из родителей отказывается от льготы в пользу другого. Здесь есть важный момент: оба должны быть официально трудоустроены и выплачивать налог. Т.е. безработный родитель или, к примеру, мама в декрете не могут отказаться от выплаты в чью-либо пользу, так как изначально она им не положена.

Чтобы работодатель был уверен, что второй родитель работает и его доход не выходит за установленные рамки, каждый месяц первому родителю необходимо предоставлять справку 2-НДФЛ в бухгалтерию, тогда двойной вычет будет гарантировано выплачен.

Как рассчитать налоговый вычет на детей

Рассчитать размер налогового вычета на детей совсем не сложно самостоятельно. Приводим несколько примеров подобных расчетов.

Формула расчета НДФЛ с учетом вычета

Для примера можно взять следующую ситуацию. В семье трое человек — двое родителей и один ребенок десяти лет. Папа и мама имеют официальную работу и платят подоходный налог — 13 % от своей зарплаты каждый месяц. При этом отец получает 50 000 рублей ежемесячно, а мать — 25 000 рублей. В таком случае оформить налоговый вычет сможет только мама, так как ее суммарный доход в год без вычета НДФЛ составляет 300 000 рублей. Папин доход — 600 000 рублей в год, что выходит за установленные законом рамки.

Семья получит вычет в размере 1400 рублей.

Что изменилось в 2026

С 1 января 2026 года в России введена дополнительная мера поддержки для семей с детьми. Родители смогут получить семейную налоговую выплату — возврат ранее уплаченного налога. Так, если взрослые члены семьи трудоустроены и платят НДФЛ по ставке 13%, по окончании налогового периода ставка будет пересчитана на 6%, а остаток будет возвращен семье.

Выплату смогут получить семьи, в которых воспитываются двое и более детей, при условии, что средний доход на одного человека не превышает полуторакратный прожиточный минимум. Право на выплату имеют оба родителя, усыновители или опекуны с российским гражданством. При этом все члены семьи должны постоянно проживать в России и быть ее налоговыми резидентами. В семье должно быть не менее двух детей, которым еще не исполнилось 18 лет (или 24 года, если они обучаются очно в высших или средних учебных заведениях).