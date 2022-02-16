Шансы на заем: как запросить кредитную историю, можно ли оспорить

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кредитная история - официальный документ, в котором отражается вся информация о кредитной активности гражданина. Какие данные попадают в БКИ РФ (бюро кредитных историй) и где бесплатно их посмотреть, сколько раз можно проверить кредитную историю по фамилии после регистрации на сайте бюро, можно ли сделать запрос через интернет и в режиме онлайн узнать вероятность одобрения кредита, зачем отслеживать свой кредитный рейтинг и что делать, если внесены ошибочные данные, - в материале РИА Новости.

Кредитная история

Кредитная история - карточка заёмщика, в которую записываются все операции с кредитами: какой банк выдавал, сколько есть долгов и вовремя ли платит гражданин. Она помогает гражданину определить свои шансы на получение займа.

"Кредитная история - не что иное, как персональное досье на каждого заемщика, как потенциального, так и действующего", - отметил Вячеслав Кайдалов, юрист "Единого центра защиты".

Как формируется

По мнению Ирины Андриевской, директора по коммуникациям "Выберу.ру", кредитную историю (КИ) человека можно назвать дневником его "финансового поведения" как заемщика. Такой "дневник" ведет бюро кредитных историй (БКИ), информацию ему передают кредиторы - банки, микрофинансовые организации. Каждое бюро по-своему формирует КИ - единого образца нет. В документ обязательно вносят данные клиента, актуальные сведения о действующих в настоящий момент и взятых ранее кредитах. А также фиксируют текущий персональный кредитный рейтинг (ПКР) человека или показатель его финансовой репутации.

© Getty Images / LukaTDB Оформление кредитного договора © Getty Images / LukaTDB Оформление кредитного договора

Где хранится

Центральный банк Российской Федерации осуществляет надзор за деятельностью и ведет реестр всех БКИ, которые обрабатывают информацию о заемщиках - Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

Бюро кредитных историй систематизирует данные о клиентах банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, лизинговых компаний и операторов инвестиционных платформ.

"Закон обязывает абсолютно все банки и микрофинансовые организации направлять сведения о своих заемщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй (в настоящее время в стране их шесть)", - отмечает Вячеслав Кайдалов.

О кредитных историях ”, срок хранения кредитной истории сокращается до семи лет (ранее было десять). Согласно закону “”, срок хранения кредитной истории сокращается до семи лет (ранее было десять).

"Новый срок будет применяться к кредитам, оформленным с начала 2022 года", - пояснила Ирина Андриевская. По словам эксперта, нововведение удобно тем, кто в прошлом допускал просрочку платежа. В будущем их кредитные истории станут чище, а значит, увеличатся шансы на получение займов. Кроме того, с 2022 года банки обязаны передавать информацию о кредитах в течение трех дней (ранее срок ограничивался пятью днями).

Как выглядит

БКИ определяют исходя из имеющихся данных скоринговый балл (от английского "score" - подсчет очков) - это показатель платежеспособности заемщика, выраженный в цифровом формате. Чем больше балл, тем выше вероятность одобрения заявки на получение кредита. При периодическом обращении гражданина за сведениями из БКИ он может себя обезопасить от неблагоприятных последствий по кредитным договорам, которые могли быть оформлены при утечке персональных данных или в силу иных противоправных действий в отношении него.

По словам Ирины Андриевской, с 1 января 2022 года в бюро кредитных историй каждого заемщика оценивают по шкале от 1 до 999, это число - индивидуальный кредитный рейтинг, который характеризует платежеспособность гражданина.

"Согласно индивидуальным рейтингам, заемщиков делят на четыре категории. Введены жесткие требования к интерпретации значения рейтинга - от низкого до очень высокого", - пояснил эксперт.

По мнению экспертов, оценка людей по рейтингу более удобна:

во-первых, кредитному учреждению проще оценить потенциального заемщика;

во-вторых, это помогает снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента "повесили" кредиты.

Как читать

Отчет состоит из нескольких разделов. В первом содержится персональная информация о заемщике - ФИО, адрес регистрации, паспортные данные. В основной части отчета - данные о кредитах - какой тип кредита, в каком банке, на какую сумму и срок был оформлен, процентную ставку, есть ли просрочки по оплатам, выплачен ли кредит полностью. Как правило, сначала идет информация о действующих кредитах, затем о выплаченных и закрытых.

Самостоятельный раздел содержит информацию, в какие банки обращался заемщик, за каким типом кредита и какую сумму запрашивал. Также там можно увидеть дату и причину отказа.

В отдельном разделе отчета собрана информация о том, какие банки и когда запрашивали сведения из БКИ.

“Самый важный раздел для заемщика - показатель кредитного рейтинга. На него чаще всего ориентируются заемщики, оценивая свои перспективы на получение кредита, и банки, получая сводную аналитическую информацию, оцененную за них”, - подчеркнул руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Сложности с чтением отчета могут возникнуть по причине наличия информации двух форматов - по старому до 2022 года и новому. Но часто БКИ визуально отделяют эти форматы между собой для облегчения прочтения ее заявителем.

Зачем проверять кредитную историю

Для банков проверка кредитной истории - обыденная часть кредитного процесса при оценке заемщика. Это один из способов получить информацию о его благонадежности. Она не является, безусловно, единственной, которую берут банки во внимание, принимая решение о кредите, но считается хорошим источником сведений.

“Заемщику важно проверять свою кредитную историю, чтобы быть уверенным, что в ней нет ошибок, ложной информации, поскольку в том числе и на основе отчета из БКИ банк примет решение о кредитовании. То есть рейтинг из БКИ напрямую влияет на шанс получения кредита. Кроме того, это один из источников информации, не оформлен ли на заемщика “лишний” или “чужой” кредит, о котором он не знает”, - отметил Сергей Соловых.

Какую информацию содержит кредитная история

Кредитная история содержит следующую информацию:

о субъекте (его персональные данные для идентификации);

об оформленных кредитах со всеми деталями (суммы, сроки, банки, тип кредита и т.д.);

о соблюдении финансовой дисциплины заемщиком (когда допускались просрочки, на какую сумму, на какой срок);

о заявках на кредиты, которые не были в итоге оформлены, с деталями - в какой банк и за какими кредитами заемщик обращался и почему получил отказ;

о запросах в БКИ со стороны банков на получение информации о заемщике;

показатель персонального кредитного рейтинга.

Как получить кредитную историю

портале "Госуслуги" (в разделе каталога услуг "Налоги и финансы" в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй"). Ознакомиться со своей КИ можно бесплатно самостоятельно или платно через посредников. Чтобы гражданину узнать, в каком именно бюро хранятся сведения о нем, и получить кредитный отчет, можно заполнить специальную форму на(в разделе каталога услуг "Налоги и финансы" в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй").

"Также информацию из ЦККИ для последующего обращения в бюро можно получить с помощью направления телеграммы по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, ЦККИ и при обращении через нотариуса",- советует Вячеслав Кайдалов.

Через портал Госуслуг

Через портал госуслуг можно узнать, в каком БКИ хранится кредитная история заемщика. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, войти в личный кабинет, открыть раздел "Получение информации о хранении кредитной истории" и нажать "Начать". Далее следует проверить корректность данных, которые заполняются автоматически, и отправить заявление в Банк России. Ответ в личный кабинет придет в течение одного дня. Получив список БКИ, гражданин может зарегистрироваться на сайте одного из бюро и получить свою кредитную историю. Как правило, бесплатно это можно сделать два раза в год, платно - неограниченное количество раз, тарифы у каждого БКИ разные.

Через сайт Центробанка

Можно обратиться за информацией в Центробанк , минуя сайт госуслуг. В этом случае необходимо знать свой специальный идентификатор заемщика, который выглядит как комбинация цифр и латинских либо кириллических букв. Обычно его можно найти в кредитном договоре, уточнить у сотрудников банка, в котором взят кредит, или подать заявление в банк, любое БКИ с просьбой сформировать код. Чаще всего эта услуга является платной. После того, как идентификатор получен, необходимо зайти на сайт ЦБ и отправить запрос на получение информации о БКИ, в которых хранится кредитная история гражданина. Ответное письмо придет на личный электронный почтовый ящик.

Через бюро кредитных историй

Заемщик может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте своего бюро кредитных историй, часто БКИ предоставляют возможность получить документ бесплатно, но ограниченное количество раз в год.

Через банк или микрофинансовую организацию

Кроме того, зная свое бюро, гражданин может получить отчет в любой кредитной организации, микрофинансовой компании, кредитном кооперативе, которые взаимодействуют с необходимым БКИ.

"В ряде банков есть отдельные услуги по формированию кредитного рейтинга, доступного в мобильном приложении банка, и зачастую бесплатно", - отметил Вячеслав Кайдалов.

Как часто можно запрашивать кредитную историю

Граждане имеют право бесплатно обращаться в БКИ, в котором хранится их кредитная история:

два раза в течение одного календарного года - при заказе кредитного отчета через личный кабинет официального сайта бюро;

один раз в течение календарного года - при обращении за отчетом через банк или иную финансовую организацию на бумажном носителе.

Если отчет необходим чаще, услуга будет платной, ее размер устанавливается БКИ, обычно стоимость составляет от 400 до 600 рублей. Действующие БКИ, имеющие государственную аккредитацию:

Название бюро кредитных историй Адрес и график приема граждан Телефон Сайт Акционерное общество “Национальное бюро кредитных историй” г. Москва, Нововладыкинский пр., д. 8, стр. 4, этаж 2, офис 209, БЦ "Красивый Дом". Прием осуществляется с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 +7 495 221-78-37 (факс доб. 125) www.nbki.ru Акционерное общество “Объединенное Кредитное Бюро” г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 4, БЦ “Россо Рива”, 4 этаж, помещение 2; понедельник-среда, пятница с 10:00 до 18:00; четверг с 10:00 до 20:00 +7 495 665-51-74 www.bki-okb.ru Общество с ограниченной ответственностью “Бюро кредитных историй КредитИнфо” г. Москва, ул. Щербаковская, дом 3, этаж 10, офис 1001; среда с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 +7 495 609-64-24 http://www.bki-ci.ru/ Акционерное общество "Бюро кредитных историй “Скоринг бюро” г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр.1, офис 4.11.1. Прием осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 +7 (495) 646-04-30 https://www.scoring.ru/

© Getty Images / BartekSzewczyk Грустная девушка проверяет счета на калькуляторе © Getty Images / BartekSzewczyk Грустная девушка проверяет счета на калькуляторе

Стоит ли проверять кредитную историю платно

Ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации. Если в ближайшее время заемщик не планирует кредитоваться, то вполне достаточно бесплатных запросов два раза в год для проверки состояния и рейтинга. Если же у заемщика есть данные о том, что на его имя оформлен кредит через мошеннические действия, или он полагает, что история содержит ошибки, недостоверную информацию, а лимит бесплатных обращений иссяк, то в этом случае экономить на оплате услуги не стоит, поскольку получение сведений актуально в моменте. Затягивание и ожидание следующего года для бесплатного обращения может привести к большим финансовым потерям, чем оплата услуги получения отчета из БКИ.

Как оспорить кредитную историю

По словам Вячеслава Кайдалова, бывают ситуации, при которых данные, содержащиеся в бюро кредитных историй, внесены ошибочно. Чтобы исправить кредитную историю, можно подать заявление о ее оспаривании напрямую в бюро, где она хранится. В свою очередь, бюро направит его кредитору. И только если банк или иная финансовая организация подтвердят данные, на которые ссылается заявитель, оно исправит ошибку и письменно известит об этом гражданина. Срок - 30 дней со дня получения заявления. Если финансовая организация не подтвердит доводы обратившегося, свою правоту необходимо будет отстаивать в суде.

Ирина Андриевская отметила, что для исправления кредитной истории заемщик вправе обратиться напрямую в банк, который внес неверные данные, в том числе в электронном формате. Согласно новым правилам, банк обязан дать ответ в течение десяти рабочих дней. Ранее этим занималось исключительно БКИ, что значительно увеличивало срок внесения изменений, так как представители бюро сначала делали запрос в банк, который допустил ошибку, ожидали ответ и только после вносили правки.

Как улучшить кредитную историю

На величину кредитного рейтинга влияет количество надлежащим образом исполненных обязательств. Его может повысить получение потребительского кредита и досрочное или своевременное погашение, оформление кредитной карты и использование ее без просрочек. Но слишком частое обращение за кредитами может расцениваться банками как неустойчивое финансовое положение или неблагоприятный финансовый период у конкретного заемщика, что отрицательно влияет на решения банков.

Что делать, если не нашли кредитную историю

Причин отсутствия кредитной истории в каком-либо БКИ может быть несколько:

гражданин никогда не пользовался финансовыми продуктами (в том числе, дебетовыми картами);

финансовый продукт был оформлен в организации, которая не сотрудничает с конкретным БКИ;

после смены паспорта актуальные сведения о реквизитах документа не были внесены в систему БКИ.

Стоит также обратить внимание, что данные в бюро могут появляться с задержкой, в случае технических неполадок срок такой задержки может составлять до двух недель. Однако если оснований для отсутствия истории в БКИ нет, юрист рекомендует обратиться к своему кредитору за разъяснениями.

"С 2022 года стало проще восстанавливать собственную кредитную историю самостоятельно. Допустим, заемщик взял кредит в банке, который позже лишился лицензии и часть документации, в том числе о внесенных платежах, исчезла. В итоге в кредитной истории появились данные о просрочке. Если такое произойдет в 2022 году, то человек сможет "обелить" себя гораздо быстрее, документально подтвердив внесение денег", — пояснила Ирина Андриевская. Временная администрация, которая управляет банком, в течение 20 рабочих дней обязана проверить документы и либо отказать, либо направить информацию в бюро кредитных историй (БКИ) для исправления сведений.

Ответственность за неуплату задолженности по кредиту

Ответственность за просрочки платежей по кредитам устанавливается в кредитном договоре. Каждый банк самостоятельно определяет, прописывать ли в документе штрафы или пени, с какой даты просрочки и т.д. Таким образом, если заемщику нужна информация о штрафных санкциях и иной ответственности при просрочке, то в первую очередь нужно обратиться к кредитному договору. В случае с банковскими картами с кредитным лимитом нужно уточнять правила выпуска и пользования (например, найти эти условия на официальном сайте банка, картой которого пользуется заемщик).

Можно ли посмотреть кредитную историю другого человека

Кредитная история — конфиденциальная информация и запрашивать ее может только либо сам заемщик, либо организации, разрешение которым он предоставил. Поэтому помимо правообладателя, ознакомиться с чужой КИ могут:

юридическое лицо, которому гражданин дал письменное согласие на проверку его КИ;

официальный представитель гражданина, у которого есть нотариальная доверенность, дающая доступ к подобным данным.

Советы экспертов

Кредитование — важный финансовый инструмент, но пользоваться им стоит с большой ответственностью. Жизнь порой непредсказуема, а незначительные нарушения обязательств могут повлиять на отказ банка в выдаче кредита, когда он будет крайне нужен. Поэтому необходимо:

оформлять кредитные обязательства только в случае наибольшей уверенности в собственных силах в плане их погашения в срок;

следить за своими персональными данными, внимательно относиться к запросам на предоставление данных, изучать способы мошенничества и стараться не принимать быстрых решений в короткие сроки;

регулярно проверять информацию, содержащуюся в БКИ, на предмет ошибок, неточностей и на предмет оформления “ чужих” кредитов.