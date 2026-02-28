Что такое акции и как на них заработать в 2026: руководство для новичков

МОСКВА — РИА Новости. Акции — это ценные бумаги, которые подтверждают вашу долю в компании. Даже если у вас всего одна акция, вы имеете право на часть прибыли компании и можете участвовать в решениях акционеров. Подробнее о том, как заработать на акциях, читайте в материале РИА Новости.

Что такое акции простыми словами

Когда компания хочет привлечь инвестиции, она выпускает акции — делит стоимость бизнеса на части и продает их инвесторам. Акции могут расти в цене, если бизнес развивается, а акционеры могут получать часть прибыли компании — дивиденды. Также акции могут дешеветь, если у бизнеса проблемы.

Права владельца акций: дивиденды, голосование, ликвидация

У владельцев акций есть несколько прав:

Получение дивидендов — доли прибыли компании.

— доли прибыли компании. Право голоса на собраниях акционеров — чем больше акций, тем сильнее влияние.

— чем больше акций, тем сильнее влияние. Доли при ликвидации компании — при закрытии бизнеса акционеры получают часть оставшихся активов.

Виды акций: обыкновенные vs привилегированные

Существует два вида акций:

Обыкновенные акции. Дают право голоса на собраниях акционеров и возможность участвовать в принятии решений компании. Позволяют получать дивиденды и зарабатывать на росте цены акций, продавая их дороже.

Дают право голоса на собраниях акционеров и возможность участвовать в принятии решений компании. Позволяют получать дивиденды и зарабатывать на росте цены акций, продавая их дороже. Привилегированные акции. Дают приоритетное право на дивиденды, которые обычно фиксированы и выплачиваются в первую очередь.Обычно не дают право голоса.

Голубые фишки, второй эшелон, малые компании

На фондовом рынке компании делят на несколько категорий по размеру, стабильности и риску.

Голубые фишки

Крупнейшие и надежные компании с долгой историей на рынке. Их акции отличаются стабильным ростом и регулярной выплатой дивидендов. Инвестирование в такие компании подходит для консервативных инвесторов. Примеры — Сбербанк, Газпром, "Норильский никель".

Второй эшелон

Средние компании, капитализация которых меньше, чем у голубых фишек. Их акции более волатильные: цены могут расти быстрее, но и падать сильнее. Второй эшелон подходит для инвесторов, готовых немного рисковать ради более высокой доходности. Потенциал роста выше, чем у голубых фишек, но и риск потерь больше. Примеры — крупные региональные банки и промышленные компании среднего размера.

Малые компании

Фирмы с небольшой капитализацией, часто новые на рынке. Их акции крайне волатильны: цена может сильно колебаться за короткое время. Потенциальная прибыль может быть очень высокой, но риск потерять вложения тоже велик. Малые компании обычно интересны для спекулятивных инвестиций или для диверсификации портфеля. Примеры — стартапы, молодые технологические компании и локальные производители.

Как зарабатывают на акциях: 4 рабочих способа

Существует 4 действительно рабочих способа получить профит от акций.

1. Долгосрочное инвестирование: покупка и удержание

Сюда входит покупка акций и удержание их в портфеле на протяжении нескольких лет. Если компания развивается и становится успешнее, цена ее акций растет. Продажа таких акций спустя время позволяет заработать на разнице между ценой покупки и продажи.

2. Дивидендная стратегия: пассивный доход от компаний

Здесь принцип немного иной. Акционеры, владеющие бумагами на дату дивидендной отсечки, получают выплату — процент от прибыли компании. Размер дивидендов и сроки их выплат зависят от политики компании.

3. Трейдинг: покупка и продажа на колебаниях цен

Этот способ заработка более активный. Инвесторы фокусируются на извлечении прибыли из колебании цен, которые происходят ежедневно или даже ежечасно. Этот метод заработка более опасный и требует опыта.

4. Инвестиции в ETF: диверсификация через фонды

Удобный способ для новичков, которые не хотят выбирать отдельные акции самостоятельно. В этом случае можно инвестировать сразу в портфель акций через фонды.

Как купить акции в 2025 году: пошаговая инструкция

Покупка акций может показаться сложной задачей для новичка, но на самом деле всё сводится к нескольким простым шагам.

Шаг 1: Выбор брокера — на что обратить внимание

Выберите брокера, через которого вы будете торговать. Обратите внимание на размер комиссий, удобство мобильного приложения или торговой платформы, качество службы поддержки и доступность аналитики.

Шаг 2: Брокерский счет или ИИС — что выгоднее?

Чтобы покупать акции, нужен брокерский счет. Есть два основных типа: обычный брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). ИИС выгоден тем, что позволяет получить налоговый вычет на доходы. Если хотите получать льготы и инвестировать долгосрочно, ИИС будет предпочтительнее.

Шаг 3: Установка приложения и пополнение счета

После открытия счета скачайте приложение или платформу брокера на компьютер или телефон. Через них удобно отслеживать акции, оставлять заявки на покупку и продажу, получать уведомления о дивидендах. Пополнить счет можно с банковской карты или через переводы.

Шаг 4: Выбор акций — с чего начать новичку?

Начинать стоит с компаний, которые уже показали стабильность и рост, выплачивают дивиденды и имеют хорошие перспективы развития. Изучайте финансовые показатели, отзывы аналитиков и новости компании.

Налоги на акции в 2025 году: что платить и как сэкономить

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — удобный инструмент для новичков и опытных инвесторов, который позволяет не только инвестировать в акции и облигации, но и экономить на налогах.

НДФЛ с дивидендов и прибыли — 13% или 15%?

Резиденты России платят 13% налога с прибыли от продажи акций и с дивидендов. Иностранные инвесторы платят 15%.

Как ИИС помогает не платить налоги

На ИИС можно снизить налоги двумя способами: вернуть до 13% от внесенных на счет средств или полностью не платить налог с прибыли и дивидендов — нужно выбрать один вариант и держать счёт минимум 3 года.

Риски инвестирования и как их снизить

Есть проверенные способы снизить вероятность потерь при инвестировании и защитить свой капитал.

Диверсификация, обучение, инвестирование только свободных средств

Чтобы снизить возможные потери, важно диверсифицировать портфель, распределяя вложения между разными компаниями, форматами и секторами. Также стоит вкладывать только те средства, которые не нужны вам в ближайшее время, и постоянно повышать свои знания об инвестициях и финансовых рынках.

Что изменилось в 2026 году: ограничения и возможности

Рынок акций постоянно меняется, появляются новые правила и ограничения.

Можно ли покупать акции иностранных компаний в 2026 году?

В 2026 году прямой доступ к акциям большинства иностранных компаний для российских инвесторов по-прежнему ограничен. Как правило, покупать можно ценные бумаги компаний из стран ЕАЭС, а также инвестировать в зарубежные рынки опосредованно — через биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), которые торгуются на российском рынке и включая иностранные активы.

Советы экспертов: что делать новичку

Начать инвестировать новичку на рынке акций непросто. Важно понимать риски, выстраивать стратегию и постепенно формировать портфель. Вот что говорят эксперты.

Артем Аутлев, аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции":

"Приходя на рынок потенциальный инвестор должен понимать, какой уровень риска готов принять. Инвестиции в акции - это инвестиции с повышенным риском. Инвестор получает доход от переоценки (в случае роста цены акций), а также от дивидендного потока (дивидендная доходность может меняться, компания может принять решение не выплачивать дивиденды).

Акции — более волатильный инструмент по сравнению с теми же облигациями. На текущий момент российский рынок акций находится под давлением на фоне крепкого курса рубля (негатив для экспортеров), жесткой ДКП, проводимой ЦБ РФ, а также высокой геополитической неопределенности. Поэтому сейчас к выбору той или иной бумаги для инвестиций нужно подходить очень тщательно. Последнее время активно растут в цене цветные металлы (золото, серебро, платина, палладий). На фоне этого видим ощутимый рост котировок в акциях российских золотодобытчиков, производителей цветных металлов. Таким образом, сейчас нужно искать отдельные истории на рынке. Масштабно рынок может переоцениться вверх в случае перехода Банка России к уверенному снижению ключевой ставки, а также в случае геополитической разрядки".

Оксана Викторовна Клиницкая, независимый аналитик:

"Чтобы заработать на акциях необходимо определиться со стратегией: как надолго вы заходите в акции, надолго срок, с целью получить доход от перепродажи акций, от дивидентов. Определите что для вас важно.

Три года это минимум для осмысленных результатов. 5-7 лет нормальный срок. Десять лет – уже серьезно.

Вкладывайте только свободные средства. Последние деньги или заемные – худший вариант инвестиций. Откладывать на покупку акций вы можете через кошелек, покупая золото – оно растёт в цене, на текущий момент можно начать даже с 15 руб".