Как рассчитать размер пенсии по старости в 2026 году: пошаговый алгоритм

МОСКВА — РИА Новости. Россияне, достигшие определенного возраста, вправе рассчитывать на пенсию по старости. Что представляет собой данный вид пенсии, из чего она формируется, как рассчитать ее размер для разных категорий граждан — в материале РИА Новости.

Что такое пенсия, кто имеет право на выплаты

Пенсия — вид государственного социального обеспечения, а право на пенсию появляется у тех жителей страны, которые достигли установленного законом возраста. В 2026 году возможность официальность стать пенсионерами получат женщины 1967 года рождения (то есть достигшие возраста 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). К 2028 году переходный период завершится и россияне будут выходить на пенсию по достижении следующего возраста: женщины — в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Соответствующую денежную выплату гражданин будет получать ежемесячно, а ее размер зависит от трудового стажа, уровня зарплаты и других факторов.

Существует целый ряд законодательных норм, которые так или иначе регулируют выплату пенсий в нашей стране. В первую очередь это Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Также к таким нормативным актам относятся:

ФЗ № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";

ФЗ № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

ФЗ № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";

ФЗ № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" и другие.

Вопросы, связанные с получением пенсии летчиками и военными, космонавтами, а также государственными служащими и членами их семей регулируются ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Гражданам России доступны четыре вида пенсии: страховая, накопительная и по государственному обеспечению, а также добровольная.

Виды пенсий и условия назначения

О существующих в стране видах пенсий рассказывает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Александр Спиридонов.

Страховая пенсия

К данному виду относятся ежемесячные выплаты, которые человек вправе получать в том случае, если достиг определенного возраста, является инвалидом или, например, потерял кормильца. Все основные моменты, касающиеся данного вида пенсии, раскрыты в тексте Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

Самым востребованной разновидностью страховой пенсии является страховая пенсия по старости. В 2026 году на нее могут претендовать те граждане, которые одновременно соответствуют следующим ключевым условиям:

страховой стаж — не менее 15 лет;

индивидуальный пенсионный коэффициент (другое название - пенсионные баллы) — не ниже 30;

достижение предусмотренного законодательством пенсионного возраста.

При этом отдельные категории граждане по закону могут выйти на пенсию и досрочно. Это право есть у государственных и муниципальных служащих, у военнослужащих и космонавтов, а также у обладателей внушительного трудовым стажем (для мужчин данный показатель может составлять 42 года, для женщин — 37 лет), а также другие категории граждан.

В большинстве случаев страховая пенсия назначается непосредственно со дня обращения за ее назначением. Но при определенных обстоятельствах она может быть назначена и раньше:

страховая по старости — со дня, следующего за днем увольнения с работы, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 30 дней со дня увольнения;

страховая по инвалидности — со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня;

страховая по случаю потери кормильца — со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее чем через год со дня смерти.

Еще один важный нюанс — если после назначения пенсии человек продолжает работать, то соответствующие пенсионные выплаты для него не прекращаются. На несколько лет для работающих пенсионеров была приостановлена ежегодная индексация пенсий, однако с 1 января 2025 года (в соответствии с ФЗ №173-ФЗ ) выплаты для них вновь начали индексировать.

В 2023 году вступил в силу новый порядок перерасчета, по которому проиндексированная по всем правилам пенсия начнет поступать уволившимся пенсионерам уже на второй месяц после того месяца, когда гражданин официально покинул рабочее место.

“Помните, что по общему правилу для оформления страховой пенсии по старости нужно представить заявление в СФР о назначении пенсии не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста, а также приложить к нему документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст, гражданство, место жительства и страховой стаж", — говорит Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Пенсия по государственному обеспечению

Особенности и характеристики данного вида пенсии закреплены в тексте Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Данный вид включает следующие выплаты:

за выслугу лет (они положены гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и летчикам);

по старости (претендовать на них вправе граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф);

по инвалидности (предназначены для военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях и других органах ДНР и ЛНР и россиян, которые заключили контракт с организациями, содействующими Вооруженным Силам РФ);

по потере кормильца (данную пенсию выплачивают родственникам и близким в случае смерти военнослужащего, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф или вступивших в ряды добровольческих формирований, космонавтов);

социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны). Данный вид поддержки назначается нетрудоспособным гражданам.

“Социальная пенсия выплачивается, если у гражданина не возникает права на страховую пенсию по старости. Таким образом, пенсия может быть назначена даже в том случае, если у человека нет ни стажа, ни коэффициентов, ни страховых взносов”, — уточняет Екатерина Горохова, генеральный директор ООО "НАФКО", эксперт в области бухгалтерского и налогового учета.

Накопительная пенсия

В настоящий момент у россиян нет возможности собирать так называемую накопительную часть пенсии, однако до 2014 года она могла формироваться из следующих составляющих:

взносы, которые работодатель платил в пользу застрахованного лица (полагалось отчислять 22% от зарплаты сотрудника, из которых 16% шли на страховую часть пенсии и 6% — на накопительную);

средства материнского капитала (частично либо полностью), которые также можно было направить на формирование накопительной части пенсии, а также инвестирование средств;

добровольные отчисления, которые делал сам гражданин в рамках программы по софинансированию, дополнительные страховые взносы, доход от их инвестирования.

Накопленные таким образом средства граждане могут получить как в виде ежемесячного “бонуса” к уже имеющейся пенсии, так и в ряде случаев получить единовременно, одной суммой.

"Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют граждане России — участники системы обязательного пенсионного страхования, если накопления на пенсионном счете составляют не менее 5% по отношению к сумме размера страхового пособия по старости. Накопительная пенсия назначается на определенный период и выплачивается ежемесячно. Но не у всех граждан есть накопительная часть", — поясняет Александр Спиридонов.

Обладателями накопительной пенсии являются мужчины и женщины 1967 года рождения (и моложе). Данный вид пенсии они вправе получить в том случае, если работают или работали в любой из периодов после 2001 года, а также вправе получать страховую пенсию по старости (досрочную — в том числе).

“Накопительная пенсия у них формировалась за счет взносов, — говорит юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова. — Если гражданин не имеет права на досрочное назначение пенсии, то накопительную он может получить по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин”.

Добровольная пенсия

Второе название — пенсия по негосударственному пенсионному обеспечению. Для того, чтобы получить такую пенсию, россияне должны заранее заключить соответствующий договор с Социальным фондом России (либо с одним из действующих в стране негосударственных пенсионных фондов - НПФ) и на добровольных началах делать отчисления.

Кому положены социальная доплата и ежемесячные денежные выплаты

Для отдельных категорий граждан, особенно нуждающихся в помощи и поддержке государства или обладающих особыми заслугами, предусмотрены ЕДВ — ежемесячные денежные выплаты. К таким категориям относятся ветераны и инвалиды, люди, пострадавшие от ядерных аварий и испытаний, Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы и другие (полный перечень можно найти здесь ).

В зависимости от того, к какой конкретно из вышеперечисленных групп относится гражданин, а также от того, пользуется ли он набором социальных услуг или нет, зависит размер данных выплат.

С февраля 2026 года величина таких выплат по традиции будет проиндексирована. Так, для инвалидов войны она составит 8894,35 руб., для инвалидов I группы — 6227,19 руб., Герои РФ смогут получать по 104 871,49 руб.

Существует социальная доплата к пенсии, которая с 2026 года устанавливается и выплачивается исключительно местными отделениями Соцфонда РФ (при этом не важно, о федеральной или региональной доплате идет речь).

Федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается жителям регионов, на территории которых размер прожиточного минимума меньше аналогичного общероссийского показателя. Что касается региональной соцдоплаты, то ее ранее выплачивали местные власти тех субъектов, в которых указанный выше минимум больше федерального размера.

К примеру, пенсионер в Брянской области получает пенсию в размере 14 000 рублей, в то время как величина прожиточного минимума для данной категории граждан в субъекте составляет в 2026 году 14 985 рублей. Соответственно, ему положена федеральная соцдоплата в размере 985 рублей (14 985 - 14 000).

Назначается такая соцдоплата в беззаявительном порядке и будет выплачиваться с того дня, с которого гражданину назначена положенная пенсия.

“Однако в Москве для получения такой доплаты все же необходимо подать заявление. В общем случае это делается исключительно в электронной форме при помощи Портала госуслуг столицы”, — отмечает Оксана Васильева.

Индексация пенсий и изменение коэффициентов

Даже если гражданину уже назначена пенсия, ее размер не останется неизменным. Ежегодно пенсионные выплаты индексируются, что неизменно приводит к повышению пенсии. Данное правило действует только для тех россиян, которые после выхода на пенсию прекратили свою трудовую деятельность. Если же гражданин продолжает работать, он вправе получать пенсию, но без индексации.

Меняются со временем и коэффициенты, которые самым непосредственным образом влияют на результат расчетов пенсии.

Фиксированная выплата и стоимость пенсионного коэффициента

Базовую часть любой страховой пенсии по старости составляет фиксированная выплата, размер которой с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля. Величина данной выплаты не зависит от того, сколько взносов за предшествующие годы было уплачено гражданином.

Коснулись изменения и стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента. Под аббревиатурой ИПК принято понимать сумму пенсионных баллов, начисляемых за каждый отработанный год. Складывается данный коэффициент из перечисляемых работодателем или самим гражданином сумм. В свою очередь общая величина пенсионных баллов формируется из числа ИПК для каждого года к моменту выхода на пенсию. В 2026 году размер ИПК равен 156,76 рубля.

“Ежегодная февральская и апрельская индексация фиксированной выплаты и коэффициента приостановлена до 1 января 2027 года, — дополняет Оксана Васильева. — Размер надбавки на уход к страховой пенсии составляет 1413,86 рубля”.

При этом необходимо учитывать, что трудовые и нетрудовые периоды в жизни конкретного гражданина оцениваются пенсионными баллами по разным алгоритмам. Например, за один год можно получить 1,8 балла в том случае, если:

гражданин служил в армии по призыву;

пребывал в добровольческом формировании;

ухаживал за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом, осуществлял уход за пенсионерами старше 80 лет;

находился в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет (это может быть как мама, так и папа). Если родитель берет годичный отпуск по уходу за вторым ребенком, будет начислено 3,6 балла, за третьего и четвертого — 5,4.

Для расчета ИПК используется следующая формула:

ИПК общий = (ИПКс + ИПКн) × К,

где ИПКс — старый коэффициент баллов, которые были набраны до 1 января 2015 года;

ИПКн — новый коэффициент баллов, полученных после 2015 года;

К — коэффициент повышения ИПК в том случае, если имела место отсрочка обращения за пенсией.

А вот количество баллов за конкретный год можно определить по формуле:

ИПКгод = (СВгод / НСВ) * 10,

где СВгод – годовая величина страховых взносов, которые были выплачены за данного гражданина;

НСВ – нормативный объем страховых пенсионных взносов.

Повышающие коэффициенты и досрочный выход на пенсию

Если за положенными ему по закону пенсионными выплатами по старости гражданин по той или иной причине обратился не по достижении соответствующего возраста, а позже, то при расчете размера пенсии будут учитываться еще и повышающие коэффициенты. Их размер зависит от того, сколько времени прошло с момента, когда гражданин уже имел право обратиться за своей страховой пенсией по старости, но этого не сделал. Данное правило действует также для граждан, которые вправе отправиться на пенсию досрочно.

Как указано в тексте приложения №1 ФЗ № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", если со дня достижения пенсионного возраста прошло от года до двух лет, то коэффициент составит 1,07, если от двух до трех лет - 1, 15 и так далее. Изменится в большую сторону и величина фиксированной выплаты. Наглядно это представлено в следующей таблице:

Количество месяцев со дня наступления пенсионного возраста Коэффициент повышения ИПК/ премиальный коэффициент (ПК) Коэффициент повышения ФВ менее 12 1 - 12 1,07 1,056 24 1,15 1,12 36 1,24 1,18 48 1,34 1,27 60 1,45 1,36 72 1,59 1,46 84 1,74 1,58 96 1,9 1,73 108 2,09 1,9 120 2,32 2,11

Некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно, к ним относятся:

многодетные матери;

граждане, которые трудятся на вредных производствах или в тяжелых условиях труда;

педагоги, медики и представители некоторых других профессий;

люди с инвалидностью и так далее.

Для каждой из этих групп предусмотрены собственные дополнительные критерии для более раннего выхода на пенсию. Например, педагоги должны наработать профессиональный стаж не менее 25 лет.

Как рассчитать пенсию самостоятельно: формула и примеры

Россияне могут самостоятельно рассчитать размер полагающейся страховой пенсии по старости. Это можно сделать как при помощи специальных онлайн-калькуляторов (например, на портале СФР, который вот уже на протяжении последних нескольких лет полностью ведает всеми вопросами по данной сфере), так и по соответствующей формуле. При этом на финальную сумму свое влияние окажут самые разные факторы: это и сумма начисленных взносов, и общая продолжительность страхового стажа, и наличие у гражданина, который выходит на пенсию, зависящих от него иждивенцев, и некоторые другие параметры.

Формула для расчета страховой пенсии по старости выглядит следующим образом:

СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ),

где СП — размер страховой пенсии по старости;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на день назначения страховой пенсии по старости;

ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;

КвФВ — коэффициент повышения ФВ при отсрочке назначения выплаты.

Расчет для работающих пенсионеров

Россияне, которые получают страховую пенсию по старости, но при этом продолжают трудиться, вправе рассчитывать на автоматическую индексацию и стоимости одного пенсионного балла, и фиксированной выплаты.

При этом за каждый отработанный с момента выхода на пенсию год он получает соответствующие пенсионные баллы, ведь работодатель продолжает платить за ценного сотрудника все положенные по закону страховые взносы (либо гражданин делает это самостоятельно). При этом максимально за год такой работы можно получить не более трех баллов, в учетом которых пенсия будет пересчитана до 1 августа следующего года.

Расчет пенсии по инвалидности и потере кормильца

Страховая пенсия по потере кормильца выплачивается нетрудоспособным родственникам погибшего гражданина вне зависимости от того, насколько продолжительным был его страховой стаж, а также какие причины привели к его кончине. В некоторых случаях на получение данного вида страховой пенсии вправе претендовать и супруг погибшего или погибшей, если в результате смерти “второй половины” они утратили источник средств к существованию.

Размер ежемесячных выплат в данном случае также можно рассчитать по формуле:

СП = ИПК х СПК + Фв,

где СП - страховая пенсия;

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца;

Фв – фиксированная выплата.

Расчет пенсии с социальной доплатой

Размер социальной доплаты к пенсии высчитывается достаточно просто и фактически представляет собой разницу между величиной регионального прожиточного минимума, положенного пенсионеру, и общей суммой его материального обеспечения.

“Допустим, величина регионального прожиточного минимума для конкретного пенсионера составляет 16 200 рублей, а общая сумма его же матобеспечения — 16 000 рублей. Размер социальной доплаты в таком случае будет равна 200 рублей (16 200 руб. — 16 000 руб.), — говорит эксперт. — Отметим, что если гражданин зарегистрирован в Москве (либо на присоединенной к ней территории) не менее 10 лет, ему положена региональная соцдоплата, которая определяется на основании величины городского соцстандарта (в 2026 году это — 27 401 рубль). Если же пенсионер зарегистрирован на территории столицы по месту пребывания либо регистрация составляет менее 10 лет, доплата будет установлена на основании величины московского прожиточного минимума для пенсионеров (на 2026 год — 18 971 рубль)”.

Как узнать накопленную пенсию и использовать онлайн-калькуляторы

Онлайн-калькуляторы и аналогичные сервисы — один из наиболее удобных способов узнать, на какие пенсионные выплаты вправе рассчитывать гражданин. Просто и понятный пенсионный калькулятор создан даже для школьников , чтобы подрастающее поколение могло весьма наглядным образом получить информацию о том, как продолжительность трудового стажа и уровень зарплаты отразятся на размере будущих пенсионных выплат.

Онлайн-калькулятор можно найти на портале Соцфонда России. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, а в открывшемся окне можно будет увидеть свой текущий страховой стаж и количество ИПК, а также рассчитанную с их учетом величину пенсионных выплат.

Рекомендации по увеличению будущей пенсии

Многие эксперты призывают россиян позаботиться о своей будущей пенсии заранее. Для того, чтобы через несколько (или десятков) лет не разочароваться в размере ежемесячных выплат, стоит уже сейчас принять простые меры:

выбирать “белую” зарплату . Все страховые взносы, которые играют ключевую роль в определении размера будущей пенсии, напрямую связаны с величиной официального дохода человека. Если гражданин официально не трудоустроен или получает большую часть дохода “в конверте”, то и на высокую пенсию ему рассчитывать не приходится.

. Все страховые взносы, которые играют ключевую роль в определении размера будущей пенсии, напрямую связаны с величиной официального дохода человека. Если гражданин официально не трудоустроен или получает большую часть дохода “в конверте”, то и на высокую пенсию ему рассчитывать не приходится. изучить предложения действующих в стране НПФ . Регулярные добровольные взносы в выбранный фонд помогут гражданину сформировать дополнительную пенсию, которая будет выплачиваться одновременно с имеющейся страховой пенсией по старости;

. Регулярные добровольные взносы в выбранный фонд помогут гражданину сформировать дополнительную пенсию, которая будет выплачиваться одновременно с имеющейся страховой пенсией по старости; присоединиться к программе долгосрочных сбережений. Она предполагает государственную поддержку, то есть софинансирование тех взносов, которые сделают граждане. Для этого также необходимо выбрать понравившийся НПФ и регулярно делать взносы. Таким образом также можно сформировать дополнительные накопления, которые к моменту выхода на пенсию позволят заметно увеличить размер выплат.

Изменения в 2026 году