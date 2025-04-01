Как стать самозанятым в 2026: пошаговая инструкция, налоги и ограничения

МОСКВА — РИА Новости. Самозанятость – форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит государству налог на профессиональный доход. Пошаговое руководство, как оформить статус самозанятого в 2026 году через специальное мобильное приложение, личный кабинет на сайте "Госуслуги", в банке или налоговой службе, можно ли стать самозанятым индивидуальному предпринимателю, как рассчитать и заплатить налог, – в материале РИА Новости.

Кто может стать самозанятым в 2026 году

В России все большую популярность набирает применение физическими лицами специального налогового режима, который называется налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Статус самозанятого регулируется Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Налоговым кодексом

« "Закон предусматривал первоначально введение эксперимента в четырех регионах России с 1 июля 2019 года, после чего с 1 января 2020 года добавилось еще 19 регионов, а с 1 июля того же года все субъекты Федерации подключились к новой программе, а также граждане Евразийского экономического союза", – говорит Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.

С 2023 года самозанятыми могут стать граждане Украины.

Плательщиком НПД можно стать уже в 14 лет, однако необходимо согласие законных представителей.

“Изначально самозанятыми именовались лица, которые самостоятельно обеспечивали себя работой в рамках гражданско-правовых договоров. Исходя из такого широкого понимания к самозанятым гражданам относились: индивидуальные предприниматели, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой; граждане, которые, как правило, выполняют работы и (или) оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение”, – отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Требования по виду деятельности

Виды деятельности, которые самозанятым осуществлять запрещено (полный перечень прописан в ч. 2 ст. 4 закона о налоге для самозанятых):

реализовывать подакцизные товары;

перепродавать товары и имущественные права (исключение – продажа личного имущества);

добывать и реализовывать полезные ископаемые;

вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица;

нанимать работников.

"Также не могут быть самозанятыми курьеры, осуществляющие доставку и развоз чужого товара и получающие за это деньги. Но здесь есть исключение, если продавец предоставит им свою ККТ для приема платежей", – уточняет Анна Салютина.

"Как правило, самозанятые могут продавать товары собственного производства, оказывать услуги, сдавать жилье в аренду и прочее", – добавляет Оксана Васильева.

Основные виды деятельности, которые подходят для самозанятых Сфера Виды деятельности и профессии IT-сфера Администрирование Анализ данных Верстка и дизайн Техническая поддержка Обработка данных Программист Веб-мастер Компьютерный мастер Авто Автомойка Автосервис Эвакуация и буксировка авто Перевозка грузов Перевозка пассажиров Водитель Аренда Аренда квартир Аренда машин Предоставление лицензий Прокат Услуги по временному проживанию Услуги по хранению Домашние услуги Бытовые услуги Ведение хозяйства Доставка Социальная помощь Уборка и клининг Химчистка Гувернантка Няня Повар Сиделка Сторож Животные Вакцинация животных Груминг Кинология Передержка животных Уход за животными Дрессировщик Здоровье Консультирование Массаж Диетолог Логопед Психолог Тренер, инструктор Информационные услуги Исследования Маркетинг, реклама Обрядовые услуги Опросы, сбор мнений Переводчик Красота Консультирование Маникюр, педикюр Тату и пирсинг Эпиляция Стилист Модель Косметолог Парикмахер Обучение Репетитор Учитель Одежда Пошив, выкройка Модельер, дизайнер Ремонт Бытовой ремонт Дизайн Отделка Ремонт бытовой техники Ремонт квартир Реставрация Строительство Техобслуживание Электрик Сантехник

Ограничения по доходу и наемным работникам

Сумма доходов от деятельности самозанятого ограничена 2,4 миллиона рублей в год, льготный налоговый режим после превышения этой суммы действовать не будет.

Не подпадают под налогообложение для самозанятых следующие виды доходов:

в рамках трудовых отношений;

от продажи недвижимости и транспортных средств;

от реализации личного имущества;

продажи долей в уставном капитале организаций, паев в фондах и кооперативах, ценных бумаг;

ведения деятельности по договору простого товарищества или договора совместного управления имуществом;

если гражданин выполнил работу по гражданско-правовому договору, заказчиком которой выступает лицо, бывшее его работодателем менее двух лет назад;

от уступки или переуступки прав требований;

доходы, получаемые в натуральной форме;

от деятельности в качестве медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката.

Самозанятому нельзя нанимать работников (в отличие от ИП).

Чем самозанятость отличается от ИП

Деятельность самозанятого отличается от деятельности индивидуального предпринимателя тем, что самозанятость это не статус, а специальный налоговый режим, который вправе применять как ИП, так и физические лица, ими не являющиеся.

"Поскольку государство предусмотрело для самозанятых льготный режим ведения предпринимательской деятельности, многие процедуры, обязательные для других категорий предпринимательства, упразднены. Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. Процесс уплаты налогов и формирование чеков происходит в мобильном приложении ”Мой налог ", – добавляет Андрей Астафуров, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов "Арбат".

По словам Анны Салютиной, основные отличия между самозанятыми (СЗ) и индивидуальными предпринимателями заключаются в следующем:

СЗ не платит страховые взносы, в то время как ИП должен оплачивать их, даже если он не ведет трудовую деятельность. Так, согласно пункту 1.2 статьи 430 НК РФ, на 2026 год для ИП – это 57 390 рублей и дополнительно +1% с суммы превышающей 300 тысяч рублей.

Регистрация для ИП оформляется удаленно или при личном присутствии в ФНС, при этом нужно оплатить госпошлину в размере 800 рублей и дождаться решения в течение трех рабочих дней. Самозанятый оформляет свой статус НПД в удаленном режиме, госпошлина 0 рублей, срок рассмотрения заявки до шесть календарных дней.

ИП оплачивает налоги в зависимости от выбранной формы налогообложения. Самозанятый платит только налог в соответствии со статусом НПД.

ИП имеет право нанимать сколько угодно работников, а плательщик НПД – никого, только он сам.

Может ли ИП стать самозанятым

Индивидуальный предприниматель может перейти на налог на профессиональный доход (НПД), но при этом должен отказаться от УСН, ЕНВД или патентной системы. Совмещение НПД с другими спецрежимами запрещено законом № 422-ФЗ.

Налоги и льготы для самозанятых в 2026 году

Экспериментальная программа по налогообложению будет работать до 31 декабря 2028 года. Вся налоговая отчетность формируется в личном кабинете приложения “Мой налог”.

"В течение этого периода государство взяло на себя обязанность не изменять ставки: 4% с денежных средств, поступивших от физлица; 6% с денежных средств, поступивших от юрлиц", – говорит Анна Салютина.

Самозанятый вправе рассчитывать на уменьшение сумм налога, так как законом ему положен налоговый вычет. Каждый раз, получая доход, самозанятый должен сформировать чек в приложении "Мой налог" и направлять его в налоговый орган до 25 числа месяца.

"При регистрации предпринимателя в мобильном приложении "Мой налог", ему автоматически предоставляется сумма в 10 000 рублей, благодаря которой ставка в 4% уменьшается до 3%, а ставка в 6% уменьшается до 4%. Вычет применяется налоговым органом автоматически при расчете суммы налога", – объясняет Андрей Астафуров.

Самозанятый имеет право платить налоги только за те месяцы, когда был доход. То есть, если, например, в течение четырех месяцев он получал поступления от своей деятельности, а восемь месяцев – нет, то налог уплачивается за четыре месяца.

Изменения в налогообложении с 2025 года

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения Федеральный закон № 422-ФЗ, согласно которым самозанятые стали обязаны формировать чек при безналичной оплате до 9 числа следующего месяца, при получении наличных или электронных денег – в момент оплаты.

Также согласно пункту 9 статьи 4 закона, гражданам, использующим режим НПД, запрещено заниматься майнингом криптовалют, их реализацией и приобретением.

Как оформить самозанятость: 4 способа

Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут граждане России и граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также граждане Украины. Регистрация статуса происходит бесплатно.

Регистрация через приложение "Мой налог"

Официальное мобильное приложение ФНС "Мой налог" позволяет сократить срок получения статуса до пяти минут. Его можно скачать через сервисы Google play и AppStore, на сайте ФНС

"В него необходимо загрузить свои паспортные данные (скан или фото паспорта) и ИНН, выбрать регион, а также прикрепить фото или сделать снимок в формате Real Time, то есть прямо на месте через приложение. Интерфейс программы очень понятный и не вызывает затруднений", – делится Полина Галинская.

"Далее нужно зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно выбрать: "Прочее" → "Профиль" → "Вид деятельности". Во вкладке “Платежи” можно привязать банковскую карту", – объясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru.

Оформление через банки-партнеры

"Граждане Российской Федерации и граждане других государств-членов Евразийского экономического союза вправе обратиться в банк с просьбой, чтобы он представил в налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве самозанятого и (или) снятии с учета. В таком случае соответствующее заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи банка", – объясняет Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы.

Можно выбрать приложение любого подходящего для этих целей банка, например, у Сбербанка есть сервис "Свое дело". Банк сам передаст все в налоговую и пришлет уведомление о постановке на учет.

В приложении СберБанк Онлайн: войдите в аккаунт → в строке поиска введите "Свое дело" → нажмите "Подключить" → выберите до пяти видов деятельности → подтвердите телефон и регион → дождитесь СМС от номера 900.

Регистрация через сайт ФНС и Госуслуги

На сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Для регистрации достаточно ввести ИНН и пароль, который используется при входе в личный кабинет ФНС или зайти через портал " Госуслуги ".

Для регистрации через сайт ФНС, необходимо:

загрузить мобильное приложение "Мой налог";

указать способ регистрации "Через личный кабинет на сайте ФНС";

ввести данные, используемые для входа в личный кабинет ФНС;

подтвердить регистрацию.

Личное обращение в налоговую

Можно лично прийти в налоговую службу и сообщить о своем намерении. Постановка на учет в налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве самозанятого осуществляется на основании заявления, сведений из паспорта гражданина Российской Федерации и фото.

Какие документы нужны для регистрации

По словам Оксаны Васильевой, для открытия статуса в большинстве случаев необходимы следующие документы:

паспорт;

ИНН;

заявление;

фотография.

Если на портале "Госуслуги" есть подтвержденная учетная запись, то вся информация загрузится оттуда и ничего не потребуется.

Обязанности самозанятого в 2026 году

Основной обязанностью самозанятого является своевременное предоставление в налоговый орган сведений о доходах, полученных за отчетный период.

Каждый раз, получая доход, самозанятый должен сформировать чек в приложении "Мой налог" и направить его в налоговый орган до 9 числа следующего месяца при безналичной оплате услуг.

Как формировать и отправлять чеки клиентам

Оплатить начисленный налог и отправить чек клиенту можно через приложение "Мой налог", на портале "Госуслуги", приложение банка или лично в банке.

"Очень удобно пользоваться для этой цели мобильным приложением "Мой налог": сумма рассчитывается автоматически, ее можно увидеть в конце месяца. Налог начисляется через месяц после даты первой регистрации дохода, а кнопка “к оплате” активируется на первой неделе следующего месяца", – рассказывает Полина Галинская, менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR, работающая в статусе самозанятой с 2019 года.

Чтобы отправить чек клиенту, самозанятый формирует его прямо в приложении и направляет заказчику либо ссылку на чек, либо сам чек в формате PDF через мессенджер/по электронной почте.

Если в чеке допущена ошибка, его можно отредактировать.

Как подтвердить статус самозанятого

Существует два вида справок для самозанятых:

Форма КНД 1122035 о том, что есть статус плательщика НПД.

Форма КНД 1122036 – о состоянии счетов по расходам и доходам по НПД.

Справки имеют юридическую силу и принимаются банками, МФЦ, ПФР.

Где взять справку о доходах для кредита или пособия

По словам юриста Эдуарда Чубурова, работающего в статусе самозанятого, справку можно сформировать в приложении "Мой налог" или веб-кабинете приложения, это будет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

Справки по форме КНД 1122035 и КНД 1122036, сформированные в приложении "Мой налог", имеют равную юридическую силу с документом, выданным в налоговой инспекции, и принимаются банками при оформлении ипотеки, а также органами соцзащиты при расчёте пособий.

Плюсы и минусы самозанятости

По словам Кирилла Резника, юриста "Единого центра защиты", к плюсам этого налогового режима можно отнести:

крайне простую регистрацию (в отличие от ИП и ООО, достаточно иметь выход в интернет и воспользоваться мобильным приложением);

не нужно покупать ККТ (контрольно-кассовый аппарат), подавать декларации или платить страховые взносы;

применяется льготная налоговая ставка 4% для расчета с физическими лицами и 6% – для расчета с юрлицами;

налоговая отчетность формируется в личном кабинете.

“Также к преимуществам можно отнести автоматизированную систему отчетности и начисления налогов, отсутствие обязательных взносов в фонды и наличие официального дохода”, – добавляет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Недостатки:

ограничение в ежегодном доходе (не может превышать 2,4 млн рублей, иначе льготная налоговая ставка перестает действовать);

банки пока еще с недоверием относятся к доходам самозанятых при взятии ими кредитов;

нельзя нанимать работников (в отличие от ИП);

нельзя торговать товарами, которые произвел кто-то другой (но изделиям собственного производства – можно).

“Также следует помнить, что у самозанятых отсутствует трудовой стаж, а в том случае, если гражданин ранее работал по трудовому договору в компании, то такая компания-работодатель не сможет обращаться к нему как к самозанятому в течение двух лет с момента регистрации, – добавляет Людмила Новицкая. – К недостаткам можно отнести отсутствие социальных гарантий и тот факт, что налог необходимо платить со всей суммы, которая была получена от заказчика”.

Таким образом, статус самозанятого не формирует страховой стаж и не влияет на размер будущей пенсии. Для получения пенсии необходимо добровольно уплачивать страховые взносы в ПФР, в 2026 году сумма составляет 71 525 рублей.

Новые правила для самозанятых с 2026 года года

С 1 января 2026 года стартовал эксперимент, позволяющий самозанятым добровольно присоединиться к системе обязательного страхования на случай болезни или декрета. Пособие по временной нетрудоспособности смогут получать плательщики НПД, которые уплачивают и фиксированные страховые взносы в СФР.

При ежемесячном взносе 1344 рубля (16 128 рублей в год) выплаты будут в размере до 35 000 рублей; при взносе 1920 рублей (23 040 рублей в год) — выплаты до 50 000 рублей.

В 2026 году продолжается внедрение обязательной маркировки товаров через систему "Честный ЗНАК". Среди новых категорий товаров отдельные виды сладостей и кондитерских изделий; отдельные виды растворимых завариваемых напитков​; чай, кофе, какао и кофейные напитки; некоторые категории детских товаров.

Вводится взыскание налоговых долгов самозанятых и других физлиц с банковских счетов без суда.

Может ли налоговая признать самозанятого сотрудником

Усилен контроль за статусом самозанятых. Теперь ФНС может переквалифицировать договор с гражданином на НПД в трудовой, если он:

придерживается штатного расписания;

использует офисные ресурсы работодателя;

получает фиксированную оплату и регулярные платежи.