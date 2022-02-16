Инвестиционный вычет: как получить — алгоритм и последние изменения

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Индивидуальный инвестиционный вычет — это возможность получить налоговые льготы по инвестированным средствам. Что такое ИИС, как получить по нему вычет, перечень ограничений для инвесторов и сколько денег таким образом можно сэкономить, порядок заполнения декларации 3-НДФЛ, какие изменения в законодательстве произошли в 2024 году, — в материале РИА Новости.

Инвестиционный налоговый вычет

ст. 219.1 и 221.1 НК РФ. Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который: Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов установленНК РФ. Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который:

осуществляет определенные операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в результате которых получает доход;

вносит личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет;

получает доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

На ИИС доступны налоговые вычеты на взнос и на доход. Если счет ИИС открыт до 2024 года, то есть возможность получить только один из этих вычетов. А для тех, кто открыл ИИС после 1 января 2024 года доступны оба вида.

Что такое ИИС и какие типы существуют

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — особый брокерский счет, с помощью которого можно совершать сделки на бирже с ценными бумагами и другими инструментами. Ведет его профессиональный участник рынка ценных бумаг (РЦБ): брокер или управляющий, с которым гражданин заключил договор.

“До 2024-го года инвесторы могли открывать ИИС-1 и ИИС-2, с этого года только ИИС-3, объединяющий налоговые возможности своих предшественников. Ранее можно было иметь один инвестиционный счет, теперь законодательно закреплена возможность открывать целых три ИИС, однако я бы пока не рекомендовал это делать, поскольку пока есть правовые пробелы при таком одновременном открытии нескольких счетов”, — отмечает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

ИИС-1 и ИИС-2, открытые ранее, тоже никуда не исчезли. Ими можно продолжать пользоваться до истечения трехлетнего срока владения, а можно переоформить в ИИС-3. В последнем случае нужно будет подать специальное заявление, форму которого определяет ФНС. При этом срок предыдущего владения засчитывается при переходе на ИИС-3, но не более трех лет.

статье 219.1 НК РФ . Инвестор может вернуть налоговый вычет в размере до 52 000 рублей в год и освободить себя от уплаты налога на прибыль при продаже ценных активов, то есть получить гарантированный доход от государства. По словам эксперта в области фондового рынка и рынка ценных бумаг Игоря Исаева, существенное отличие ИИС от обычного брокерского счета заключается в специальном режиме налогообложения, обозначенном в. Инвестор может вернуть налоговый вычет в размере до 52 000 рублей в год и освободить себя от уплаты налога на прибыль при продаже ценных активов, то есть получить гарантированный доход от государства.

Открыть ИИС можно в любом российском банке и в лицензированных ЦБ РФ брокерских и управляющих компаниях.

"Ведущие банки России являются также и брокерами, поэтому они предоставляют возможность открыть ИИС", — объясняет Денис Ивлев, финансовый консультант по личным инвестициям в фондовый рынок и недвижимость.

« "При выборе брокера стоит отталкиваться от размеров комиссии. На сайте Московской биржи указано количество открытых ИИС у разных брокеров", — советует Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Открыть ИИС может любой совершеннолетний гражданин РФ, который является налоговым резидентом.

« "Некоторые брокеры дают доступ к ИИС с 14 лет при согласии родителей или попечителя. Такие активы, как и на брокерском счету, можно передавать по наследству", — говорит Игорь Исаев.

Налоговое регулирование ИИС

До марта 2024 года в российской правовой системе сложилась ситуация: был принят ФЗ о ИИС-3, однако поправки в Налоговой кодекс еще не были внесены, поэтому формально индивидуальные инвестиционные счета нового типа заработали еще с 1 января, а фактически не все брокеры их открывали из-за неурегулированного налогового статуса. Однако ситуация разрешилась и теперь владельцам индивидуального инвестиционного счета доступны сразу два вида льгот, которые действовали на ИИС-1 и ИИС-2, одновременно.

Вычет на взнос

Работает в том случае, если владелец счета платит НДФЛ. Он позволяет вернуть в счет уплаченного налога 13% или 15% от суммы, внесенной на ИИС.

"Но есть два ограничения: 13% считаются не более чем от 400 000 рублей, внесенных на ИИС за год (то есть, максимальный вычет за год — 52 000 рублей или 60 000 рублей). Второе ограничение — сумма вычета не должна превышать уплаченный за год НДФЛ. Зато получать такой вычет можно ежегодно, начиная с завершения первого года открытия ИИС", — объясняет Давид Шарковский, управляющий российским филиалом сервиса Financer.com Ltd.

Вычет на доход

Этот налоговый вычет позволяет освободить полученный по ИИС доход от уплаты налогов. Но сделать это можно только при закрытии счета и не раньше. "То есть, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и другим гражданам, которые не платят НДФЛ, по сути, доступен только такой вычет. Но это в любом случае экономия по сравнению с использованием стандартного счета у банка-брокера", — отмечает Давид Шарковский.

ФЗ №372 от 23.11.2020 , с 2021 г. доходы физлиц, превышающие пять млн руб. в год облагаются по ставке 15%. Эти изменения не отразились на счете ИИС, то есть при выполнении всех условий налоговая ставка все так же составляет 0%", — уточняет Надежда Аветисян. "Согласно, с 2021 г. доходы физлиц, превышающие пять млн руб. в год облагаются по ставке 15%. Эти изменения не отразились на счете ИИС, то есть при выполнении всех условий налоговая ставка все так же составляет 0%", — уточняет Надежда Аветисян.

Кто имеет право получить

Вычет могут получить:

продавцы долгосрочных ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ (на сумму положительного финансового результата от продажи у налогового агента, профессионального участника РЦБ либо в налоговой инспекции);

владельцы индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (на сумму внесенных на него денежных средств по итогам календарного года и на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям на счете у налогового агента (брокера или доверительного управляющего) или в ИФНС на дату закрытия ИИС).

“Инвестиционные вычеты по НДФЛ можно получить только в налоговом органе (вычет на сумму средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), либо по выбору в налоговом органе или у налогового агента — прочие инвестиционные вычеты. Вычет можно заявить по итогам года, в течение которого действовал договор на ведение ИИС, при условии пополнения в соответствующем году средств на ИИС. При этом сама доходность от операций по счету не учитывается. Учитываются только перечисленные денежные средства. Поэтому если в какой-то год вы не пополняли ИИС, то вычет за этот год не предоставляется”, — поясняет Оксана Васильева.

Ограничения в получении вычета

У индивидуального инвестиционного счета есть ряд нюансов:

На одного человека можно открыть до трёх ИИС.

Средства на ИИС нельзя инвестировать в иностранные активы.

Чтобы использовать налоговый вычет на взнос, гражданин должен уплачивать НДФЛ (получить налоговый вычет в рамках налогов по УСН у ИП, например, не получится).

"Одно из главных ограничений, о котором надо знать при открытии ИИС, — это невозможность воспользоваться инвестированными деньгами в течение пяти лет. Точнее, воспользоваться можно, но это приведет к потере всех налоговых льгот и счет необходимо будет закрыть. А налоговые вычеты, которые уже были получены, придется вернуть и оплатить пени за использование возмещенного ранее НДФЛ. Второе важное ограничение — счет ИИС можно пополнять только рублями, любое использование валюты недопустимо", — рассказывает Артем Арзамасцев, директор ООО "Единый Фондовый Брокер".

Причем срок владения ИИС-3 для получения налоговых льгот с каждым годом растет. В 2024-м году это пять лет, затем постепенно он будет увеличиваться, пока не станет равен 10 годам. Каждый год к сроку прибавляется по одному году до достижения цели.

Денис Ивлев добавил, что частично снимать деньги со счета раньше было нельзя, только полностью и при его закрытии. ИИС-3 предусматривает снятие средств при определенных жизненных обстоятельствах без потери льгот. Приобретать на ИИС можно только ценные бумаги, которыми торгуют на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

“На ИИС-1 и ИИС-2 была возможность выводить на отдельный счет купоны и дивиденды, которые были получены по бумагам в портфеле. На ИИС-3 ее нет, эти средства зачисляются на индивидуальный инвестиционный счет без возможности вывода”, — поясняет руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Сколько раз можно получить

Претендовать на вычет можно каждый год, пока действует договор на ИИС. Но при условии, если происходит пополнение средств на счете. Вычет оформляется в текущем году за предыдущий. Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя.

"Получить вычет можно в течение трех лет после окончания периода времени, за который он запрашивается. В случае с вычетом на взнос запросить его можно уже на следующий год после внесения средств на счет. Вычет на доход можно получить только при закрытии ИИС и не раньше, чем через три года", — уточняют в пресс-службе "Фридом Финанс".

Как получить налоговый вычет по ИИС

Для того чтобы воспользоваться правом на вычет, гражданин должен собрать пакет документов и обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или к своему брокеру.

Необходимые документы

Список документов для получения налогового вычета:

● Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

"Ее нужно взять в бухгалтерии за тот год, в течение которого были перечислены деньги на ИИС. Налоговой нужна эта информация, чтобы убедиться, что гражданин отдавал 13% от своего дохода государству", — уточняет Надежда Аветисян.

● Подтверждение зачисления средств на ИИС (брокерский отчет, если деньги были переведены с другого брокерского счета, платежное поручение от банка, если был перевод через банк, или приходный кассовый ордер, если вносились наличные).

● Договор с брокером на ведение счёта.

Заявление

№ БВ-7-11/734@ "Об утверждении форм документов, используемых при получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке, а также форматов представления заявлений о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке в электронной форме". После подачи декларации нужно заполнить заявление на вычет и приложить к нему документы. Форма заявления регламентируется Приказом ФНС России от 12.10.2023"Об утверждении форм документов, используемых при получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке, а также форматов представления заявлений о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке в электронной форме".

Пошаговая инструкция

Подать заявку на получение вычета можно как в отделении ФНС, так и через онлайн-кабинет на сайте ведомства с помощью электронной подписи.

Для того чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо:

указать год, за который заполняется декларация;

ввести данные о себе;

выбрать пункт "Доход от источников РФ";

отметить подпункт "Инвестиционный налоговый вычет";

заполнить данные о доходах (можно загрузить из тех, которые уже работодатель отдал налоговой, для этого необходимо нажать на ссылку "Заполнить из справки");

указать сумму, которая внесена на ИИС;

ввести пароль от цифровой подписи;

подтвердить декларацию и отправить ее.

"Форму заявления можно скачать в личном кабинете на сайте ФНС в разделе "Документы налогоплательщика". Когда в меню "Мои налоги" появится информация о сумме переплаты, достаточно нажать на кнопку "Распорядиться" и ожидать поступления денег", — объясняет Надежда Аветисян.

На сайте ФНС

Для того чтобы воспользоваться дистанционной формой, гражданин должен иметь личный кабинет на сайте налоговой службы (для этого нужно зарегистрироваться на портале, логином будет являться ИНН, пароль выдаст работник ФНС при личном посещении отделения, либо зайти на сайт через портал "Госуслуги"). В личном кабинете необходимо получить электронную неквалифицированную подпись и заполнить декларацию 3-НДФЛ, перенести в нее данные из справки 2-НДФЛ.

"Наибольшую трудность вызывает заполнение 3-НДФЛ. Но если собран полный комплект документов, достаточно правильно перенести все данные в форму. Для удобства заполнения на сайте ФНС есть образец декларации 3-НДФЛ для конкретного вида налогового вычета", — говорит Игорь Исаев.

В налоговой службе

При личном посещении территориального отделения ФНС инвестор должен принести распечатанные и подписанные им декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, заявление на налоговый вычет и пакет документов.

Сроки

расчетный счет , который указал в заявлении инвестор. Средства придут на, который указал в заявлении инвестор.

ст. 88 НК ). Но если инспектор заподозрит нарушение закона, срок проверки может быть продлен до трех месяцев. В этом случае инспекция направит решение о продлении проверки в личный кабинет налогоплательщика", — объясняет Вероника Григорьева. "После того как налогоплательщик заполнил и отправил заявление, инспекция проводит камеральную проверку. Максимальный срок — 30 календарных дней с момента подачи заявления. Инспекция может закончить ее и за более короткий срок (п. 2). Но если инспектор заподозрит нарушение закона, срок проверки может быть продлен до трех месяцев. В этом случае инспекция направит решение о продлении проверки в личный кабинет налогоплательщика", — объясняет Вероника Григорьева.

ст. 221.1 НК ). Деньги поступят не позднее 15 рабочих дней после принятия решения о вычете. (п. 5, 6).

Рекомендации экспертов

ИИС — выгодный инструмент для инвестиций: он позволяет зарабатывать на российских ценных бумагах и фьючерсах, сейчас минимальный срок инвестирования составляет от пяти лет.

“Есть несколько лайфхаков по ИИС. Первый — оформлять счет и держать его пустым. Так срок владения идет, а воспользоваться им можно в любое время. Актуально с учетом того, что каждый год срок инвестирования через ИИС для получения налоговых льгот будет увеличиваться. Второй лайфхак — заводить средства на счет в конце календарного года, тогда оформить налоговый вычет на взнос можно уже в начале нового года”, — советует руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

По словам экспертов, к преимуществам ИИС можно отнести:

Налоговые льготы 13% или 15% от суммы пополнения ИИС и освобождение от уплаты налога с дохода Упрощенный налоговый вычет документы оформит брокер, инвестору достаточно будет подписать заявление в Личном кабинете налогоплательщика (ЛК ФНС) Инвестиции онлайн можно открыть счет и торговать в мобильном приложении банка Большой выбор ценных бумаг можно инвестировать самостоятельно или с готовыми стратегиями, которые предлагает брокер

Изменения в 2024 году

приняла поправки в Налоговый кодекс, а на следующий день их утвердил Совет Федерации. Действие закона начнется задним числом, с 1 января 2024 года и будет распространяться на уже открытые ИИС нового типа. 19 марта Госдумапоправки в Налоговый кодекс, а на следующий день их утвердил Совет Федерации. Действие закона начнется задним числом, с 1 января 2024 года и будет распространяться на уже открытые ИИС нового типа.

застрахованы на случай банкротства брокера. Законопроект о страховании имущества инвесторов на счетах ИИС, открытых с 1 января 2024 года, на сумму до 1,4 млн рублей разработали сенаторы. Вложения на ИИС в будущем как банковские вклады могут бытьна случай банкротства брокера. Законопроект о страховании имущества инвесторов на счетах ИИС, открытых с 1 января 2024 года, на сумму до 1,4 млн рублей разработали сенаторы.

Оксана Васильева отмечает, что с 23 марта 2024 года вступили в силу изменения по представлению налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным фондом налоговому органу недостоверных сведений в рамках процедуры получения налогоплательщиками инвестиционных налоговых вычетов и (или) налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан в упрощенном порядке. Теперь предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета и (или) налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан в упрощенном порядке на основании представленных налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным фондом недостоверных сведений.

Какие еще виды вычетов доступны физическим лицам

Российским законодательством предусмотрено несколько видов налоговых вычетов:

социальный (за лечение и обучение);

имущественный (например, вычет за покупку недвижимости);

инвестиционный (вычет за доходы от торговли на бирже).

По словам Оксаны Васильевой, предусмотрены также: