Детские пособия в 2026 году: кому и сколько платят, как оформить

В России действует разветвленная система государственной поддержки семей с детьми. Помимо федеральных мер, регионы вправе устанавливать собственные доплаты и льготы. Детские пособия 2026 года охватывают широкий круг получателей: беременных, родителей новорожденных, малоимущие семьи, родителей детей с инвалидностью, семьи военнослужащих. Разбор каждого вида выплат — разбор каждого вида выплат.

Основные виды пособий на детей: какие платят в 2026 году

С 1 января 2023 года в стране действует единое (универсальное) пособие, которое заменило сразу несколько прежних выплат: на детей до 3 лет, до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Кто получает единое пособие:

семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения;

граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны;

семьи с детьми от 0 до 17 лет;

беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности.

Размер единого пособия в 2026 году:

50% от прожиточного минимума на ребенка — базовый уровень;

75% — если при 50% среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума;

100% — если и при 75% среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.

Например, в Калининградской области прожиточный минимум на ребенка в 2026 году составляет 18 922 рубля. При назначении выплаты в размере 100% семья получит всю эту сумму, при 75% — 14 191,50 рубля, а при 50% — 9 461 рубль. В Камчатском крае максимальный размер единого пособия достигает 32 333 рублей, а в Москве — 21 903 рублей.

При рассмотрении заявки оцениваются доходы и имущество всех членов семьи.

Каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход не менее 4 МРОТ за расчетный период либо уважительную причину его отсутствия.

Пособие назначается на 12 месяцев и продлевается ежегодно.

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"Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем суммирования всех доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Затем эта сумма делится на 12 и на количество членов семьи, — объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. — Учитываются заработная плата, премии, иные вознаграждения за трудовую деятельность; пенсии, пособия, стипендии, алименты; доходы от предпринимательской деятельности, самозанятости; доходы от продажи имущества, сдачи в аренду. Не идут в расчет: единовременные выплаты, не носящие систематический характер (например, единовременная помощь при рождении ребенка); доходы, полученные от безвозмездного получения имущества (например, подарки); материнский капитал; другие доходы, определенные законодательством".

Ежемесячные выплаты на детей для малоимущих семей

Помимо единого пособия, малоимущие семьи могут рассчитывать на региональные доплаты, их размер и условия определяют субъекты Федерации самостоятельно. Федеральный закон устанавливает лишь минимальные стандарты, а регионы вправе их превышать.

"Статус малоимущей семьи не присваивается автоматически по факту низкого дохода, его необходимо официально оформить, — подчеркивает основатель и руководитель федеральной сети детских садов и центров "Космо Кидс" Елена Мингова. — Для этого одному из членов семьи нужно обратиться с заявлением в территориальный орган соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прилагается пакет документов: паспорта всех совершеннолетних членов семьи, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, а также справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца. Решение о присвоении статуса принимается после проверки предоставленных сведений. Важно отметить, что основанием для признания семьи малоимущей является ситуация, когда ее среднедушевой доход оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе".

Единовременное пособие при рождении ребенка

Отличительная черта этого пособия — универсальность: право на выплату имеют как работающие, так и безработные родители.

28 450,45 рубля. В регионах, где действуют районные коэффициенты, выплата увеличивается. Если в семье одновременно рождается двое или более детей, пособие назначается отдельно на каждого ребенка. Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2026 году составляет рубля. В регионах, где действуют районные коэффициенты, выплата увеличивается. Если в семье одновременно рождается двое или более детей, пособие назначается отдельно на каждого ребенка.

Для сравнения: с 1 февраля 2025 года размер выплаты составлял 26 941,71 рубля. После индексации на 5,6% пособие выросло на 1 508,74 рубля.

Документы для оформления:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

справка с места работы второго родителя о том, что он пособие не получал;

реквизиты банковского счета.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

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Кто получает: один из усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей.

Размер пособия в 2026 году:

28 450,45 рубля — при обычном усыновлении, установлении опеки или передаче ребенка в приемную семью;

рубля — при обычном усыновлении, установлении опеки или передаче ребенка в приемную семью; 217 384,58 рубля — при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, а также братьев и (или) сестер одновременно.

Для сравнения с 2025 годом: базовая выплата выросла с 26 941,71 рубля до 28 450,45 рубля, а повышенная — с 205 856,61 рубля до 217 384,58 рубля.

Документы для оформления:

паспорт заявителя;

решение суда об усыновлении / акт органа опеки;

свидетельство о рождении ребенка;

реквизиты банковского счета.

Пособие по беременности и родам

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Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска.

Кто получает:

работающие женщины — в размере 100% среднего заработка за два предшествующих года;

студентки очных отделений — в размере стипендии;

военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия;

безработные (уволенные при ликвидации организации) — в минимальном фиксированном размере.

Продолжительность отпуска по беременности и родам:

стандартные роды — 140 дней (70 до + 70 после);

осложненные роды — 156 дней;

многоплодная беременность — 194 дня.

Дополнительно беременные, вставшие на учет до 12 недель, получают единое пособие ежемесячно в размере 50–100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения — при соответствии критериям нуждаемости.

Документы для оформления:

листок нетрудоспособности по беременности и родам;

справка о постановке на учет в ранние сроки беременности;

паспорт;

реквизиты банковского счета.

"Сумма пособия по беременности и родам напрямую зависит от официального дохода женщины за два календарных года, предшествующих году, на который выпал декрет, — говорит Сергей Толкачев. — Пособие рассчитывается как средний дневной заработок, умноженный на количество дней отпуска. Важно, что при расчете пособия учитывается только официальная (белая) заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы. Неофициальные доходы не будут учтены".

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — одна из основных мер поддержки семей с детьми. Получать выплату могут не только мать или отец, но и другие родственники либо опекуны, которые фактически ухаживают за ребенком.

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году:

11 123,33 рубля в месяц — минимальный размер пособия;

рубля в месяц — минимальный размер пособия; 40% среднего заработка — для работающих граждан, оформивших отпуск по уходу за ребенком;

81 113,84 рубля в месяц — максимальный размер пособия для работающих получателей.

"В 2026 году родители могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому и одновременно получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это является важной мерой поддержки, позволяющей родителям сохранить занятость и получать доход", — отмечает Сергей Толкачев.

Документы для оформления:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

справка с работы второго родителя о том, что он пособие не получает;

реквизиты банковского счета.

© Getty Images / Orbon Alija Девочка держит на руках новорожденного © Getty Images / Orbon Alija Девочка держит на руках новорожденного

Ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет

Несмотря на то что после введения единого пособия большинство семей оформляют именно его, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет продолжает назначаться тем семьям, у которых право на нее возникло ранее и сохраняется в соответствии с действующими правилами.

Кто может получать выплату:

семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе;

семьи с первым ребенком, рожденным или усыновленным начиная с 1 января 2018 года.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. В зависимости от субъекта РФ в 2026 году сумма обычно составляет от 15 000 до 22 000 рублей в месяц, а в отдельных регионах может быть выше.

Выплата назначается на один год с последующим продлением при сохранении права на получение поддержки. Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ или отделение Социального фонда России.

© Getty Images / ljubaphoto Женщина гуляет с ребенком © Getty Images / ljubaphoto Женщина гуляет с ребенком

Материнский капитал

Материнский капитал — одна из ключевых государственных программ поддержки семей с детьми. Сертификат оформляется автоматически после рождения или усыновления ребенка и может быть использован по нескольким направлениям

Размер материнского капитала в 2026 году:

на первого ребенка — 706 836,52 рубля;

рубля; на второго ребенка (если право на маткапитал ранее не возникало) — 934 058,26 рубля ;

; доплата на второго ребенка, если сертификат уже был получен на первого, — 227 221,74 рубля.

Для сравнения: в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составлял 690 266,95 рубля, а на второго ребенка — 912 162,09 рубля.

На что можно направить средства материнского капитала:

улучшение жилищных условий, включая покупку жилья, строительство дома и погашение ипотеки;

оплату образования детей;

формирование накопительной пенсии матери;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью;

получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала при соблюдении установленных условий.

Подать заявление на распоряжение средствами можно через Госуслуги, МФЦ или отделение Социального фонда России. В большинстве случаев использовать материнский капитал разрешается после достижения ребенком трех лет, однако для погашения ипотеки, оплаты дошкольного образования, социальной реабилитации детей с инвалидностью и ежемесячных выплат действуют исключения.

Пособия для детей с инвалидностью

Родители детей с особенностями развития могут получать сразу несколько видов государственной поддержки: ежемесячную выплату по уходу и социальную пенсию по инвалидности.

Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в 2026 году:

11 088 рублей — для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, осуществляющих уход;

рублей — для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, осуществляющих уход; для других лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, размер выплаты определяется отдельными нормативными актами.

Дополнительно ребенку назначается социальная пенсия по инвалидности. После индексации в 2026 году ее размер составляет около 21 177 рублей в месяц.

Кто может получать выплату по уходу:

родители, усыновители, опекуны или попечители ребенка-инвалида либо инвалида с детства I группы;

граждане, фактически осуществляющие уход;

постоянно проживающие на территории России.

Документы для оформления:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка или документ об установлении опеки;

справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;

реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

В большинстве случаев Социальный фонд России самостоятельно запрашивает часть необходимых сведений через систему межведомственного взаимодействия, поэтому полный пакет документов может не потребоваться.

Пособия семьям военнослужащих

Государство предоставляет отдельные меры поддержки семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также дополнительные выплаты семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции.

Размер пособий в 2026 году:

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, — 19 645,78 рубля;

рубля; единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 46 987,63 рубля.

Ежемесячная выплата назначается матери ребенка на весь период службы отца по призыву, но не дольше чем до достижения ребенком возраста трех лет. Единовременное пособие предоставляется при сроке беременности не менее 180 дней.

Дополнительные меры поддержки:

семьи военнослужащих по контракту могут получать единое пособие и другие выплаты на общих основаниях;

членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, назначаются пенсии по случаю потери кормильца и дополнительные меры социальной поддержки;

во многих регионах действуют собственные программы помощи семьям участников СВО, включая единовременные выплаты, компенсации расходов и льготы.

Документы для оформления:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка либо медицинская справка о беременности;

справка из воинской части о прохождении военной службы по призыву;

реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

© Getty Images / visualspace Женщина с ребенком на прогулке © Getty Images / visualspace Женщина с ребенком на прогулке

Региональные пособия

Помимо федеральных пособий, семьи с детьми могут получать региональные меры поддержки. Их размер, условия назначения и перечень получателей каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно, поэтому выплаты могут значительно различаться даже в соседних регионах.

Наиболее распространенные виды региональной поддержки:

единовременные выплаты при рождении ребенка;

региональный материнский капитал, чаще всего предоставляемый при рождении третьего или последующего ребенка;

ежемесячные выплаты многодетным семьям;

компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;

выплаты на подготовку детей к школе;

дополнительные пособия малообеспеченным семьям;

региональные льготы для семей с детьми-инвалидами.

В ряде субъектов РФ действуют повышенные меры поддержки для многодетных семей, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях федеральные выплаты увеличиваются с учетом районных коэффициентов.

Актуальную информацию о региональных пособиях и льготах можно получить на порталах органов социальной защиты населения, в МФЦ, на региональных сайтах государственных услуг или через Госуслуги в разделе мер социальной поддержки.

Как оформить пособие на детей

Большинство детских пособий оформляется через портал Госуслуги или в отделениях МФЦ. Для отдельных выплат заявление можно подать напрямую в Социальный фонд России (СФР) или через работодателя.

Пошаговая инструкция оформления через Госуслуги

Авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru (потребуется подтвержденная учетная запись). Перейдите в раздел "Пособия и льготы" → выберите нужный вид выплаты. Заполните заявление: проверьте данные о себе и членах семьи, добавьте недостающие сведения. При необходимости приложите документы, которые не удалось получить из государственных информационных систем. Отправьте заявление через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Дождитесь уведомления о решении — срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней, при необходимости дополнительной проверки — до 30 рабочих дней.

© Getty Images / Olha Romaniuk Женщина с ребенком © Getty Images / Olha Romaniuk Женщина с ребенком

Перечень документов для оформления пособия

Базовый пакет документов для большинства видов детских пособий:

паспорт заявителя (и второго родителя при необходимости);

свидетельство о рождении ребенка;

реквизиты банковского счета для перечисления выплат;

СНИЛС заявителя и ребенка.

Точный перечень документов зависит от вида пособия. Большинство сведений СФР получает самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

"Перед подачей заявления я рекомендую обратить внимание на несколько ключевых аспектов, — отмечает Елена Мингова. — Во-первых, на правила расчета нуждаемости для "единого пособия": с 2026 года введено требование о наличии у каждого трудоспособного члена семьи дохода не ниже 8 МРОТ за расчетный период (год), иначе в выплате могут отказать. Во-вторых, важно помнить, что пособие назначается на 12 месяцев, и его нужно продлевать по заявлению. В-третьих, при сборе документов лучше проверить все справки о доходах, чтобы в них не было ошибок. На мой взгляд, самый надежный способ — подавать заявление через портал "Госуслуги" и внимательно сверять все введенные данные перед отправкой".

Сроки и порядок выплат

Срок рассмотрения: 10 рабочих дней; при запросе дополнительных сведений — до 30 дней.

Первая выплата обычно перечисляется в течение нескольких рабочих дней после принятия положительного решения.

Последующие выплаты: ежемесячно, в текущем месяце за предыдущий.

Срок назначения: большинство пособий — на 12 месяцев с ежегодным продлением.

Большинство федеральных пособий ежегодно индексируется, однако порядок пересмотра размеров выплат зависит от конкретной меры поддержки.

Главное о детских пособиях в 2026 году

Ниже — сводные таблицы по всем основным видам выплат.

Единовременные выплаты в 2026 году Вид выплаты Сумма При рождении ребенка 28 450,45 руб При передаче ребенка в семью (обычный случай) 28 450,45 руб Усыновление ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, братьев и сестер 217 384,58 руб Беременной жене военнослужащего по призыву 46 987,63 руб Материнский капитал на первого ребенка 706 836,52 руб Материнский капитал на второго ребенка (если ранее не получали) 934 058,26 руб

© Getty Images / alexandr_1958 Женщина с ребенком на прогулке © Getty Images / alexandr_1958 Женщина с ребенком на прогулке

Ежемесячные выплаты в 2026 году Вид выплаты Сумма По уходу за ребенком до 1,5 лет (минимум) 11 123,33 руб По уходу за ребенком до 1,5 лет (максимум) 81 113,84 руб Единое пособие 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка На ребенка военнослужащего по призыву 19 645,78 руб По уходу за ребенком-инвалидом 11 088 руб

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