Декретный отпуск: кто может оформить, сколько длится и как оплачивается

МОСКВА — РИА Новости. Декретный отпуск с точки зрения закона включает несколько периодов. Когда полагается уходить в декрет, размер пособий, кто еще, кроме мамы, может оформить такой отпуск, и стоит ли бояться увольнения в данный период — в материале РИА Новости.

Что такое декретный отпуск: БиР и УзР — два разных отпуска

“Ушла в декрет” — часто можно услышать про сотрудницу, которая в самое ближайшее время собирается стать мамой или уже родила ребенка. По сути так называют тот период, в течение которого женщина не работает, так как ухаживает за ребенком, но при этом за ней сохраняется рабочее место, а также в большинстве случаев появляется право на получение определенных пособий и выплат.

Однако если разбираться в терминологии с точки зрения законодательства, то так называемый “декретный отпуск” представляет собой не один, а два отпуска, которые могут следовать сразу друг за другом или с перерывом. Первый — это отпуск по беременности и родам, второй — отпуск по уходу ребенком.

Отпуск по беременности и родам: кому положен

В соответствии со статьей 255 Трудового кодекса РФ , отпуск по беременности и родам предоставляется россиянкам за несколько недель до и на такой же период после родов (конкретная продолжительность зависит от количества детей и наличия осложнений в процессе беременности). Соответственно, оформить такой отпуск (и соответствующее пособие) может только будущая мама.

Он оформляется на основании выданного акушером-гинекологом больничного листа (последние несколько лет данный документ выдается в электронном виде).

Отпуск по уходу за ребенком: кто может взять кроме матери

"Если пособие по беременности и родам вправе получать только женщина, то пособие по уходу за ребенком до полутора лет — отец, бабушка и другие лица, осуществляющие уход за ребенком", – говорит Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

© iStock.com / Paul Bradbury Беременная женщина во время работы в офисе © iStock.com / Paul Bradbury Беременная женщина во время работы в офисе

На какой неделе уходят в декрет

Срок, на котором будущая мама может оставить рабочее место и посвятить время заботе о собственном здоровье и здоровье будущего малыша, зависит от нескольких факторов. Все они указаны в статье 255 ТК РФ.

Сроки выхода в декрет при одноплодной, многоплодной беременности и в зоне радиации

В большинстве случаев, если беременность протекает без осложнений, а семья ждет появления на свет одного малыша, отпуск по беременности и родам предоставляется на 30-й неделе беременности.

Если будущая мама ждет двух и более детей, то отпуск по беременности и родам предоставляется с 28-й недели.

Особые условия предусмотрены для будущих мам, которые живут и работают в местности, загрязненной радиацией. Для них электронный лист нетрудоспособности формируется уже в 27 недель беременности.

Сколько длится декретный отпуск: от 140 до 200 дней и до 3 лет

Продолжительность декретного отпуска также зависит от ряда факторов. Среди них — количество детей, течение родов и другие.

Длительность отпуска по БиР: 140, 156, 194 или 200 дней

В отпуск по беременности и родам женщина уходит за несколько недель до появления малыша на свет, а заканчивается данный период через аналогичное (или более продолжительное в ряде случаев) количество дней.

"Когда СФР отправит электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) по беременности и родам (БиР) и запрос сведений по месту работы сотрудницы, ей будет предоставлен отпуск по БиР", – поясняет Ирина Смирнова, налоговый консультант, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".

Продолжительность отпуска по БиР Из чего складывается Условия 140 календарных дней 70 дней до родов и 70 дней после При рождении одного ребенка и неосложненных родах 194 календарных дня 84 дня до родов и 110 дней после них При рождении двух или более детей 156 календарных дней 70 дней до родов и 86 дней после них При осложненных родах 160 календарных дней 90 дней до родов и 70 дней после них Для женщин, проживающих или работающих на территории загрязненных радиацией населенных пунктов

© iStock.com / vgajic Беременная девушка © iStock.com / vgajic Беременная девушка

Длительность отпуска по УзР: до 1,5 или до 3 лет — в чем разница

Когда отпуск по беременности и родам подошел к концу, у матери есть возможность сразу получить следующий — по уходу за ребенком. Однако это можно сделать и через какое-то время, а также отправить в отпуск по УзР папу, бабушку или дедушку, а также других родственников, которые готовы взять на себя заботу о малыше. Использовать данный вид положенного по закону отпуска можно как полностью, так и частично (то есть вернуться на рабочее место не через три года, а, например, когда ребенку исполнилось два года).

В отпуске по уходу за ребенком можно находиться до того момента, пока сыну или дочери не исполнится три года. Раньше семья могла рассчитывать на получение ежемесячного пособия только до того дня, пока ребенку не исполнится 1,5 года, а затем до достижения им трех лет пособие не выплачивалось. Оформляют отпуск всегда одинаково. Но с января 2023 года выплачивается единое пособие на детей, которое назначается на основании комплексной оценки нуждаемости.

Как оформить декретный отпуск: пошаговая инструкция

Для оформления отпуска необходимо подготовить заявление работодателю и предоставить пакет документов.

Документы для оформления декрета: полный список на 2026 год

Для получения отпуска по беременности и родам россиянкам достаточно:

написать заявление на имя своего руководителя (составляется в свободной форме);

получить больничный лист (оформляется в медучреждении в электронном формате).

"Для оформления отпуска по беременности и родам лечащий врач должен оформить больничный лист. Информация автоматически будет передана в Социальный фонд России, а потом и работодателю. По идее, отпуск по беременности и родам предоставляется в беззаявительном порядке, но по месту работы могут попросить написать в свободной форме заявление", — комментирует Оксана Васильева.

Оформление отпуска по УзР на любого члена семьи подразумевает следующие документы:

заявление (в свободной форме);

справка, которая выдается на месте работы второго родители или сразу обоих и служит доказательством того, что никто из них не воспользовался аналогичным правом одновременно с заявителем (если в отпуск идет отец — справка с места работы матери, если отпуск берет бабушка — с места работы обоих родителей);

копия свидетельства о рождении ребенка.

Официальным началом отпуска станет та дата, которая будет указана в заявлении, но важно помнить, что она не может быть раньше даты рождения ребенка.

Ирина Смирнова обращает особое внимание граждан на тот факт, что находиться в одно и то же время в двух указанных выше отпусках никак нельзя.

"Например, если после окончания отпуска по БиР, женщина взяла основной ежегодный оплачиваемый отпуск, то в этот период, она никак не может находиться сразу в двух отпусках. Кроме заявления на отпуск по уходу, еще необходимо свидетельство о рождении ребенка, информация об очередности ребенка и заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет согласно Приложению № 4 к приказу ФСС РФ № 119 от 08.04.2022", – уточняет эксперт.

© iStock.com / miniseries Женщина гуляет с ребенком © iStock.com / miniseries Женщина гуляет с ребенком

Как написать заявление: образец и обязательные реквизиты

Заявление на отпуск по уходу за ребенком подается на имя работодателя, и в нем необходимо указать срок, на который сотрудник планирует покинуть рабочее место – полтора или три года.

“На основании письменного заявления издается приказ, где прописан факт предоставления отпуска и расчет выплаты. К заявлению прикладывается пакет документов", – объясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.

В тексте заявления стоит четко указать дату, а документы подавать заранее, чтобы работодатель успел выполнить всю необходимую "бумажную" работу по расчетам и оформлению. При этом процедуры оформления декретного отпуска на бабушку, отца или дедушку малыша такие же, как если бы отпуск оформляла мать.

Образец заявления подготовила Оксана Васильева:

Генеральному директору ООО "Правовой альманах"

Васильевой О.Н..

Заявление

Я, (имя, фамилия, отчество заявителя), зарегистрированная и проживающая по адресу (указываем адрес), паспорт (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), прошу предоставить мне отпуск по уходу за моим ребенком - (фамилия, имя и отчество ребенка) - с 12.01.2026 (в тексте указываем необходимую дату) и до достижения ею возраста полутора лет (11.07.2027, заявитель указывает актуальную дату).

Приложение: копия свидетельства о рождении ребенка (указываем ФИО ребенка и номер документа).

Подпись

Число

Кто может оформить декрет кроме матери: отец, бабушка, опекун

В тексте статьи 256 Трудового кодекса РФ четко указано, что отпуск по уходу за ребенком вправе оформить как мама новорожденного малыша, так и его отец, а также бабушка, дедушка или иной родственник, а также опекун, который фактически будет ухаживать за ребенком.

По словам Анастасии Хрусталевой, это не очень распространенная ситуация в России, но все чаще встречаются случаи, когда семье экономически выгодно, чтобы мать вышла на работу, а с ребенком оставался другой член семьи. Причем использовать декретный отпуск любой из родственников может как полностью, так и по частям.

Может ли отец уйти в декрет: условия и выплаты

Уйти вместо супруги в отпуск по беременности и родам отец ребенка, по понятным причинам, не может (как и получить соответствующее пособие), а вот взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены — возможно. Процедура будет аналогична той, что предстояла бы матери ребенка — написать на работе заявление, приложить копию свидетельства о рождении малыша, а также документ, подтверждающий тот факт, что в такой отпуск не ушла еще и супруга.

Чаще всего на такой факт решаются те семьи, для которых это экономически целесообразно (например, женщина зарабатывает значительно больше супруга).

© iStock.com / narvikk Новорожденный ребенок © iStock.com / narvikk Новорожденный ребенок

Как рассчитать декретные выплаты в 2026 году: формулы и примеры

За выплату пособий, положенных беременным женщинам и новоиспеченным родителям, отвечает Социальный фонд России. При этом размер пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет напрямую связан с размером доходов получающего его гражданина, а если речь идет о едином пособии, за основу берется величина прожиточного минимума.

Пособие по БиР: минимум, максимум, расчет 100% от заработка

Пособие по беременности и родам выплачивается женщине одной суммой и составляет сто процентов величины среднего заработка молодой мамы. Для этого берутся данные за два предшествующих года (например, если россиянка уходит в декрет в 2026 году, то для расчетов берутся доходы за 2024 и 2025 годы). Вычислив средний заработок за рабочий день, нужно умножить получившуюся сумму на число положенных по закону дней отпуска по беременности и родам. Это и будет размер данного пособия.

По словам Ирины Смирновой, отпуск по БиР предоставляется сотруднице полностью и не зависит от количества дней, которые были фактически использованы ею до момента родов. При этом работодатель в обязательном порядке рассчитает пособие и направит необходимые сведения по месту назначения, а уже СФР выплатит пособие в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений от работодателя.

Размер пособия никак не может быть меньше размера МРОТ, но и превысить установленный правительством лимит также не может. В 2026 году МРОТ равен 27 093 рублям, а максимальная сумма пособия установлена на отметке в 955 000 рублей.

“Помните, если в вашей местности применяется районный коэффициент к заработной плате, то МРОТ увеличивается на него при расчете пособия”, — дополняет Оксана Васильева.

Для самостоятельного расчета можно воспользоваться калькулятором на сайте СФР.

Пособие по УзР до 1,5 лет: 40% от зарплаты, лимиты на 2026 год

"Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеет право получать один из родителей или любой другой родственник, опекун, который фактически заботится и ухаживает за малышом и находится в отпуске по уходу за ним. А если человек не работает и не подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то он обращается за пособием в МФЦ", — говорит Ирина Смирнова.

Размер пособия рассчитывается вне зависимости от того, кто именно из родственников отправляется в отпуск по уходу за ребенком. Для этого необходимо умножить средний дневной заработок человека на 30,4 дня, а после этого — еще раз, но уже на 40%. Если необходимо рассчитать размер того же пособия за неполный месяц, то он высчитывается пропорционально числу дней отпуска в конкретном месяце.

Рассчитать средний дневной заработок также не составит труда: для этого считается доход за два предыдущих года, а затем получившаяся сумма делится на количество дней в них.

С 1 февраля 2025 года минимальный размер данного пособия составляет 10 103 рубля 83 копейки. Максимальная сумма — 68 995 рублей.

Пример расчета декретных: реальная ситуация с подстановкой цифр

Екатерина Петрова отправилась в отпуск по беременности и родам с 10 июня 2026 года, его продолжительность составляет 140 календарных дней. В расчетном периоде (то есть за 2024 и 2025 годы) общая сумма выплат, на которые начислены страховые взносы, составила 210 000 рублей, а количество календарных дней, которые из данного расчетного периода исключаются — 36.

Алгоритмом расчета пособия по беременности и родам поделилась Оксана Васильева:

Высчитываем количество учитываемых календарных дней в расчетном периоде. В данном случае — 695 (731 дн. – 36 дн.); Определяем средний дневной заработок за расчетный период — 302,16 руб. (210 000 руб. / 695 дн.); Считаем средний дневной заработок на основании МРОТ, — 890,73 руб. (27 093 руб. x 24 / 730).

“Так как фактический средний дневной заработок россиянки (302,16 руб.) оказался меньше среднего заработка, определенного исходя из МРОТ (890,73 руб.), то положенное ей пособие должно быть рассчитано исходя из среднего дневного заработка из МРОТ — 890,73 рублей, — говорит Оксана Васильева. — Соответственно, сумма пособия по беременности и родам в данном случае составляет 124 702,2 рубля (890,73 руб. x 140 дн.)”.

Сроки и порядок выплат: как получить деньги в 2026 году

Пособие по беременности и родам выплачивается единой суммой. Это происходит через 10 дней после того, как соответствующие сведения будут переданы в СФР. Выплаты приходят напрямую от Соцфонда, а не через работодателя, как это было ранее.

Через 10 дней после получения всех документов будет назначена и первая выплата пособия по уходу за ребенком.

Входит ли декрет в трудовой и страховой стаж

В трудовой стаж гражданина включаются все месяцы и годы, которые он отработал на различных должностях и в разных компаниях. Под страховым стажем понимается тот период, в течение которого за гражданина выплачивались соответствующие взносы в Социальный фонд России.

Время, которое женщина (или члены ее семьи) проведут в декрете, также попадает в стаж, но на разных условиях.

Сколько лет декрета засчитывается в пенсионный стаж: максимум 6 лет

По словам экспертов, весь период нахождения сотрудницы в отпуске по беременности и родам включается в страховой стаж, а также засчитывается в стаж, который дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Что касается отпуска по уходу за ребенком, то в страховой стаж войдет только период до полутора лет, а если мать или отец остаются с малышом в декрете до трех лет, то эти годы войдут лишь в трудовой стаж.

Важно: в страховой стаж может быть включено не более шести “декретных” лет.

Могут ли уволить в декретном отпуске: права работника

Многих родителей волнует вопрос: смогут ли они сохранить за собой оставленное на время декретного отпуска рабочее место? По словам Анастасии Хрусталевой, действует общий запрет на принудительное увольнение работника, который находится в любом отпуске. И в отпуске по уходу за ребенком — в том числе. А это значит, что уволить находящегося в декрете работника могут исключительно по собственному желанию.

Исключения: ликвидация компании и срочный договор

Единственное исключение, когда уволить находящегося в декретном отпуске сотрудника могут по инициативе предприятия — ликвидация организации (об этом говорится в части 6 статьи 81, а также в части 1 статьи 261 ТК РФ, а также в письме Минтруда России от 10.08.2020 № 14-2/ООГ-12666 ) или прекращение своей деятельности индивидуальным предпринимателем. Ни сокращения численности работников, ни штата не дают такого права на принудительное увольнение сотрудника, находящегося в декрете.

"Нередко в преддверии ликвидации работодатель всячески склоняет декретного сотрудника написать заявление на увольнение по собственному желанию. Стоит помнить, что в данном случае, уходя по заявлению, работник теряет все выплаты и гарантии (выходное пособие, рассчитанное в размере среднего заработка за месяц, сохранение среднего месячного заработка на весь период трудоустройства уволенного сотрудника, но не более двух месяцев со дня увольнения). Поэтому выгоднее прекращать трудовые отношения именно в связи с ликвидацией предприятия, а не по собственному желанию", – предупреждает Анастасия Хрусталева.

Можно ли работать в декрете: неполный день и сохранение пособия

Несмотря на то, что находящимся в декретном отпуске положены различные пособия и выплаты, многие продолжают искать подработку.

По закону, работать во время отпуска по беременности и родам нельзя (в этом случае женщина потеряет право на пособие). А вот отпуск по уходу за ребенком вполне возможно совмещать с работой, например, на дому, в условиях неполного рабочего дня или по договору со сдельной оплатой. При этом мать или отец ребенка, а также бабушка, дедушка или иной родственник может как вернуться к выполнению своих трудовых обязанностей на прежнем месте работы, так и начать сотрудничать с другим работодателям на время декрета. Пособие по уходу за ребенком при этом сохраняется.

5 ошибок при оформлении декрета

Несмотря на то, что оформление так называемого декретного отпуска в большинстве случаев не представляет собой больших проблем, все же россияне могут столкнуться с рядом сложностей и допустить несколько ошибок. О том, как избежать подобной ситуации, рассказывает Оксана Васильева, выделяя пять основных ошибок:

Первая — некорректная запись в трудовом договоре и приказе.

“Например, формулировка "На время декретного отпуска основной работницы" в трудовом договоре и приказе является неверной”, — отмечает эксперт.

Вторая — любые ошибки или опечатки в ФИО, допущенные при оформлении документов.

Третья — указать неправильный расчетный период.

“Для расчета можно использовать только те года, которые непосредственно предшествуют периоду, где женщина находилась в декретном отпуске”, — уточняет эксперт.

Четвертая — ошибки (либо опечатки) при заполнении реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Пятая — ошибка в указании дат отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.