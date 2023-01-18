Платежное поручение: как заполнить в 2026 году — образец, ошибки, реквизиты

Платежное поручение — документ для осуществления расчетов денежными средствами в безналичной форме. Он используется для уплаты налогов, взносов, заработной платы сотрудников, расчета с контрагентами. Что это такое, какие есть виды поручений, основные поля и коды, образец заполнения платежки, изменения в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое платежное поручение и для чего оно нужно

Платежное поручение — это бумажный или электронный документ, которым владелец счета запрашивает у своего банка перевод денег определенному получателю. Его используют для для разных типов безналичных расчетов: оплаты товаров и услуг, налогов, перечисления сборов в различные фонды, погашения кредитов, выплаты зарплаты физическим лицам, уплаты налогов, пеней и штрафов в госорганы.

"По действующим нормам российского законодательства, безналичные расчеты в стране осуществляются путем оформления платежных поручений, аккредитивов, чеков, инкассовых поручений, распоряжений о переводе электронных денежных средств и т.д. Таким образом, платёжное поручение — это документ, отражающий волеизъявление клиента банка и кредитная организация имеет определённые обязательства — исполнить данное волеизъявление в срок и определённым способом", — поясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК "Fontvielle".

Чем отличается от платежного требования

Платежные поручения исходят только от плательщика (компании, ИП или физлица), которая должна кому-то заплатить, а платежное требование инициируется должником. "Платежное требование — это платежный документ, на основании которого банк переводит деньги получателю (гл. 9 Положения ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П ). С помощью платежного требования другая организация может запросить у физического лица плату за товар или услугу", — уточняет Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ .

По словам эксперта, главное отличие платёжного поручения в том, что в этом случае владелец счёта сам даёт задание банку заплатить за товар или услуги на основании действующих обязательств. В платёжном требовании запрос произвести оплату направляет в адрес покупателя получатель денег — кредитор, поставщик, продавец, исполнитель услуг или работ. Кредитор сам оформляет документ и направляет его для исполнения в банк. Платёжные требования могут использовать ресурсоснабжающие компании — для списания платы за электричество или газ.

"Платежное поручение — это добровольное распоряжение самого плательщика, его инициатива заплатить. А платежное требование — это инструмент получателя денег, который инициирует взыскание и может либо дождаться согласия плательщика, либо, в отдельных случаях, обойтись без него. Но чаще используется вариант с акцептом: банк показывает требование плательщику, и тот должен согласиться или отказаться от списания", — поясняет Оксана Бачурина, главный эксперт направления 1С:Бухгалтерия справочной платформы "Бухэксперт".

Как правило, платежные требования используют для расчетов:

по кредитам — по соглашению между банком и клиентом банка;

с контрагентами за поставку товаров и услуг.

Как заполнить платежное поручение: пошаговая инструкция

Оксана Бачурина отмечает, что сначала поставщик или другой контрагент выставляет счет, где уже есть вся необходимая информация для перевода — кому платить, по каким реквизитам и в каком размере. Затем на основании этого счета компания-плательщик оформляет платежное поручение, заполняя все поля и подтверждая документ уполномоченными лицами.

После этого платежка направляется в обслуживающий банк — сегодня это чаще всего происходит в электронном виде через интернет-банк. Банк, получив документ, проверяет его: смотрит, корректно ли указаны реквизиты, хватает ли денег на счете и есть ли право подписи у отправителя. Если все в порядке, он списывает средства и отправляет их дальше — в банк получателя. И уже на финальном этапе деньги зачисляются на счет адресата в соответствии с указанными в платежном поручении данными.

Обязательные реквизиты

Ключевые реквизиты, без которых платеж не пройдет, — это данные плательщика и получателя (наименование, ИНН при наличии), банковские реквизиты обеих сторон (счета, БИК банка), сумма платежа и назначение платежа. "Именно поле "назначение платежа" часто недооценивают, хотя оно критично: по нему получатель понимает, за что пришли деньги, а налоговые органы — как учитывать платеж", — уточняет Оксана Бачурина.

Пошаговое заполнение платежного поручения для перечисления оплаты поставщику или зарплаты работнику:

1. Номер и дата документа (поля 3 и 4)

Укажите номер платежного поручения и дату составления: идентификаторы, по которым банк отслеживает документ.

2. Вид платежа (поле 5)

Это поле описывает, каким способом нужно перевести средства — обычно в нем ставится "электронно".

3. Сумма платежа (поля 6 и 7)

В электронной платежке нужно вписать сумму цифрами (7), а банк заполнит поле 6 прописью. В бумажной нужно сделать это самостоятельно.

4. Плательщик (поля 60, 102, 8) и Банк плательщика (поля 9-12)

Укажите полное наименование компании, ФИО ИП или физлица. Рядом — ИНН (и КПП для организаций). Остальные плательщики в поле 102 вписывают "0" или свой КПП. ИП и физлица проставляют "0". Далее номер расчетного счета. Впишите название банка, БИК и корреспондентский счет.

5. Банк получателя и Получатель (поля 13, 14, 15, 16, 17, 61, 103)

Аналогично заполните БИК, наименование банка, корреспондентский счет.

6. Вид операции (поле 18)

Для платежных поручений это поле всегда заполняется кодом 01. Он указывает на то, что перевод денег осуществляется именно этим, а не иным платежным документом.

7. Срок платежа (поле 19)

Это поле оставляют пустым (до особых указаний ЦБ).

8. Назначение платежа (20)

Это поле заполняется при перечислении средств физлицам. Код не нужно указывать, если переводимые суммы не относятся к доходам, с которых с должников могут удерживать деньги по Это поле заполняется при перечислении средств физлицам. Код не нужно указывать, если переводимые суммы не относятся к доходам, с которых с должников могут удерживать деньги по статье 99 Закона № 229-ФЗ , и не подпадают под ограничения статьи 101 этого же закона. Например, это касается ситуации, когда сотруднику перечисляют заем. Если же вы переводите физлицу зарплату и иные виды дохода, необходимо указать код платежа из этого списка:

9. Очередность платежа (поле 21)

Значение поля 21 выбирается в соответствии с перечнем, установленным Значение поля 21 выбирается в соответствии с перечнем, установленным частью 2 статьи 855 ГК РФ , которая определяет очередность исполнения требований кредиторов при нехватке средств на счете. При заполнении платежного поручения на выплату дохода сотруднику-должнику чаще всего указывают код "3", то есть третью очередь — он применяется для выплаты зарплаты.

10. Код платежного поручения (поле 22)

Указывайте, если получатель заранее сообщил уникальный идентификатор платежа или начисления — УИП или УИН.

11. Назначение платежа (поле 24)

Подробно опишите, за что именно перечисляются деньги: товары, работы или услуги. А также реквизиты основания — номер и дату договора, счета или другого документа. Здесь же важно отметить, включен ли НДС. В данном случае отделяйте копейки от рублей знаком тире (например, 1000–50/1000–00).

12. Платежи в бюджет (поля 101, 104-109)

Заполняйте только при перечислении налогов и взносов. Например, при уплате единого налогового платежа в поле 101 указывают код "01", в поле 104 — соответствующий КБК, а остальные поля (105-109) чаще всего заполняются нулями.

"Если речь идет о страховых взносах "на травматизм" в Социальный фонд, используется другой набор данных: в поле 101 ставится код "08", в поле 104 — свой КБК, а в поле 105 указывается ОКТМО. Дополнительно в назначении платежа нужно прописать регистрационный номер страхователя в СФР", — уточняет Оксана Бачурина.

Образец заполнения платежного поручения в 2026 году

Порядок заполнения и отражения сведений в платежном поручении зависит от множества факторов, в частности, от получателя.

Пример для контрагента: оплата по договору с НДС

Назначение платежа обычно выглядит так: "Оплата по договору №15 от 10.01.2026 за оказание услуг. Сумма 120 000 руб., в т.ч. НДС 20% — 20 000 руб."

Важно:

указывайте номер и дату договора;

прописывайте НДС (или пишите "без НДС");

избегайте размытых формулировок вроде "за услуги".

Поле Значение 3 (№) 12 4 (Дата) 15.03.2026 6 (Сумма прописью) Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек 7 (Сумма) 120000-00 8 (Плательщик) ООО "Ромашка" 9 (Сч. № плат.) 40702810100000001234 10 (Банк плат.) ПАО "Банк Авангард" 11 (БИК) 044525201 12 (Корр. счёт) 30101810000000000201 13 (Банк получ.) ПАО "Сбербанк" 14 (БИК) 044525225 15 (Корр. счёт) 30101810400000000225 16 (Получатель) ООО "Василек" 17 (Сч. № получ.) 40702810200000005678 18 (Вид оп.) 01 21 (Очер. плат.) 5 24 (Назначение) Оплата по договору № 15 от 10.01.2026 за товар. В т.ч. НДС 20% 20000-00 руб. 60 (ИНН плат.) 7712345678 61 (ИНН получ.) 7734567890 102 (КПП плат.) 771201001 103 (КПП получ.) 773401001

Поля 101, 104–109, 20, 22 остаются пустыми (или прочерк), так как это не бюджетный платеж.

Так выглядит платежное поручение для контрагента по договору, включая НДС:

Пример для налогов: единый налоговый платеж (ЕНП)

С 1 апреля 2026 года изменился порядок заполнения платежных поручений для уплаты налогов и других бюджетных платежей по Единому налоговому платежу (ЕНП). Изменения закреплены в Приказе Минфина от 16.05.2025 № 58н , который заменил предыдущие правила (Приказ Минфина № 107н).

Что теперь нужно учитывать при заполнении платежки для ЕНП рассказала Оксана Бачурина:

КПП получателя: теперь для всех юридических лиц в платежке указывается строго "0" (ранее допускалось ставить фактический КПП). Для иностранных организаций КПП указывается по прежним правилам. Реквизит "Плательщик": нужно указывать точное наименование плательщика. Для ИП указывают ФИО с пометкой "ИП", для нотариусов — ФИО с "нотариус", для адвокатов — ФИО с "адвокат", для глав КФХ (крестьянских (фермерских) хозяйств) — ФИО с "КФХ". Ранее статус плательщика можно было не уточнять. Назначение платежа: для ЕНП теперь обязательно указывать строго "ЕНП". Статусы платежей (поле 101): введен новый статус "34" для гарантов, ранее он отсутствовал. QR-код: регламентирован отдельным приложением приказа, для бюджетных платежей QR-код теперь обязателен при определенных условиях. Адрес ИП или нотариуса (поле 8): больше не указывается, хотя ранее был обязательным через "//".

"Эти изменения в перспективе должны упростить контроль и стандартизировать платежи в бюджет, минимизировать ошибки при зачислении средств на счета Федерального казначейства, а также повысить удобство для плательщиков и банков при обработке платежек", — говорит эксперт.

Актуальный пример заполнения платежного поручения в 1С:

5 частых ошибок при заполнении платежного поручения и как их избежать

"Платежное поручение — это основной документ, с помощью которого бизнес переводит деньги: контрагентам, сотрудникам, в бюджет. Несмотря на то что большинство операций давно ушло в онлайн-банки, ошибки в платежках по-прежнему встречаются регулярно — и иногда стоят дорого, — говорит Мария Лоскутова, руководитель бухгалтерской службы TaxSmart. — Главное правило: не спешить. Пара минут проверки может сэкономить дни разбирательств с банком и налоговой".

Нужно внимательно заполнять реквизиты и все коды, а также отслеживать актуальные инструкции от Минфина. О самых распространённых ошибках рассказала РИА Новости Диана Ошнокова, заместитель руководителя по судебной работе ПРАВОКАРД:

Ошибка №1: Неверный БИК или номер счёта получателя

Тщательно проверяйте реквизиты получателя, сверяя их с договором или официальными данными. Банк плательщика может отказать в исполнении поручения при неверных реквизитах банка получателя, что приведет к неисполнению обязанности по уплате. Если допустили ошибку, необходимо оперативно обращаться в банк с заявлением об уточнении реквизитов.

Ошибка №2: Неправильный КБК или ОКТМО при уплате налогов

Используйте актуальные КБК и ОКТМО, соответствующие виду платежа и территории. Неверное указание этих реквизитов может привести к тому, что платеж не будет учтен на Едином налоговом счете (ЕНС) или будет учтен некорректно, что может повлечь начисление пеней. Корректные КБК и ОКТМО можно найти на сайте ФНС.

Ошибка № 3: : неверный ИНН плательщика

Указывайте корректный ИНН плательщика. Если платеж совершается третьим лицом, в поле ИНН плательщика указывается ИНН того, за кого производится платеж. Ошибочное указание ИНН лица, фактически вносящего средства, приведет к зачислению на его ЕНС.

Ошибка № 4: неправильное заполнение поля "Назначение платежа"

Для налоговых платежей указывайте "Единый налоговый платеж" или конкретное назначение платежа согласно правилам. Излишняя информация в этом поле, как правило, не влияет на распределение средств на ЕНС, но важно не допускать ошибок в основных реквизитах.

Ошибка № 5: неверный статус плательщика (поле 101)

Используйте корректный код статуса плательщика в зависимости от его организационно-правовой формы и характера платежа. Например, 01 — для юридических лиц.

Электронное платежное поручение: как оформить через онлайн-банк

По словам Анастасии Хрусталевой, платежные поручения на сегодняшний день в большинстве своем представляют электронную форму документа, и это прямо предусмотрено законом. Зачастую они формируются в автоматизированных системах взаимодействия между клиентом и банком. Все требуемые реквизиты должны быть соблюдены и при оформлении поручения в электронной форме, подписи в этом случае проставляются также в цифровом виде в зависимости от порядка взаимодействия между банком и клиентом.

Диана Ошнокова рассказала, что требуется для оформление электронного платежного поручения через онлайн-банк:

Войти в личный кабинет вашего банка. Выбрать раздел "Платежи" или "Переводы". Выбрать тип операции "Платежное поручение" или "Перевод по реквизитам". Заполнить все необходимые поля, следуя подсказкам системы. Банк, как правило, автоматически подтягивает ваши реквизиты (ИНН, КПП, номер счета) и предлагает выбрать получателя из справочника или ввести его данные вручную. Ввести сумму, назначение платежа и другие требуемые реквизиты. Подтвердить операцию (обычно с помощью SMS-кода или другого способа аутентификации).

Многие поля в современных системах подставляются автоматически исходя из данных контрагента, что снижает риск ошибок. Далее выбираете электронную отправку и подписываете документ электронной подписью (или через средства аутентификации вашего банка). После отправки банк проверяет документ на корректность реквизитов и лимиты, а затем переводит средства. Если ошибка найдена, банк может вернуть поручение на исправление.

Сроки исполнения и сколько копий нужно

Банк обязан исполнить платежное поручение в срок, предусмотренный договором банковского счета, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежки. Если платежное поручение отправляется в банк в электронном виде, то копий не требуется. Количество экземпляров бумажного платежного поручения устанавливается банком (п. 5.5 Положения № 762-П). Традиционно их может быть больше двух. Как правило, на одну финансовую операцию составляется четыре копии платежного поручения.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать свой бланк платежки?

"Платежное поручение может быть составлено как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Форма платежного поручения на бумажном носителе устанавливается Банком России (форма 0401060). При использовании электронного формата необходимо соблюдать требования к электронным документам", — говорит Диана Ошнокова.

Как проверить статус платежного поручения?