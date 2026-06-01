Курс доллара летом: почему рубль укрепился и чего ждать к сезону отпусков

Летом 2026 года курс доллара к рублю, по оценкам экспертов, останется волатильным: на рынок будут влиять цены на нефть, политика Банка России, бюджетные операции и геополитическая ситуация. Почему рубль сейчас укрепился, в каких диапазонах может торговаться валюта летом и к концу года, а также стоит ли сейчас покупать доллары, евро или юани — в материале РИА Новости.

Что будет с курсом доллара летом

Котировки валюты США удерживаются вблизи отметок, которые еще в конце прошлого года казались участникам рынка маловероятными. Летний период 2026 года принесет волатильность курсу доллара по отношению к рублю.

"Мировая экономическая конъюнктура, геополитические события и внутренние экономические решения России могут менять картину курса. Прогнозировать точный диапазон сложно, так как он зависит от множества переменных. Однако, учитывая летний сезон, который часто характеризуется повышенным спросом на валюту со стороны туристического сектора и предприятий, а также традиционно менее активные торговые сессии, можно ожидать примерный диапазон в пределах 75-78 рублей за доллар, но эти цифры являются ориентировочными и могут меняться", — комментирует Сергей Толкачев, доктор экономических наук, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, главный научный сотрудник Института глобальных исследований факультета международных экономических отношений.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global рассказала РИА Новости, что летом ожидаются коридоры по курсу доллара в 71-80 руб., евро – 83-92 руб., юаня – 10,6-11,6 руб. Осенью и в декабре 2026 года, по нашему прогнозу, доллар может колебаться в рамках 76-83 руб., евро – 86-93 руб., юань – 10,8-11,8 руб.

Почему рубль сейчас укрепился

Рубль почти два месяца остается в фазе укрепления, обновляя максимумы с 2023 года как к доллару, так и к юаню. Эксперт уточняет, что высокая ключевая ставка Банка России делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов, стимулируя приток капитала и повышая спрос на национальную валюту. Рост мировых цен на нефть и другие сырьевые товары увеличивает экспортную выручку России, что традиционно поддерживает национальную валюту. Положительное сальдо торгового баланса, когда экспорт превышает импорт, приводит к избытку валюты на внутреннем рынке, что также поддерживает курс рубля. Геополитические ограничения и санкции могут приводить к сокращению объемов импорта, что уменьшает отток валюты из страны и способствует укреплению рубля.

По мнению Анатолия Вожова, заместителя председателя правления ПАО "РосДорБанк", сегодня, прогнозируя курс рубля на перспективу, надо принять тот факт, что на курсообразование уже практически не влияют потоки, связанные с движением капитала. Это означает, что ни ключевая ставка Банка России, ни оценки привлекательности российского фондового и долгового рынков не оказывают существенного влияния на курс рубля. Второе, что надо учитывать, это радикальный за последнее время рост доли расчетов в рублях за импорт – свыше 55%, по российскому экспорту эта доля приблизилась к 65%.

« "Преобладание во внешней торговле расчетов в рублях сокращает транзакционные потоки иностранной валюты, снижая как потребности рынка в иностранной валюте, так и необходимость продажи валюты экспортерами", — говорит Анатолий Вожов.

Факторы, которые повлияют на курс рубля

Перспективы дальнейшей траектории курса будут определяться балансом нескольких драйверов: конъюнктура нефтяного рынка, параметры исполнения бюджетного правила, ритмика операций Минфина и Центрального банка по зеркалированию валютных потоков, сезонное оживление импорта к третьему кварталу и постепенное восстановление спроса населения на зарубежные поездки будут оказывать прямое влияние на спрос и предложение иностранной валюты.

Наталья Мильчакова отмечает, что в предстоящий летний период на курс рубля будут воздействовать три ключевых фактора.

Постепенное снижение ключевой ставки Банком России, которое может сопровождаться временными паузами в корректировке показателя. Устойчиво высокие цены на нефть. Полагаем, что из‑за напряжённости вокруг Ирана и её последствий котировки останутся на повышенном уровне как минимум до завершения летнего сезона. Геополитическая обстановка и связанная с ней неопределённость, в том числе по украинскому направлению.

« "На наш взгляд, ключевой фактор поддержки — приток валютной выручки от экспорта нефти. Скачок цен на нефть начинает проявляться в увеличении экспортных притоков с лагом около двух месяцев. В апреле стоимость российского сорта Urals выросла до 94,87 доллара за баррель (+23,2% м/м), а дисконт к Brent сократился вдвое. Дополнительную поддержку экспортерам дает продление лицензии OFAC на морские поставки российской нефти еще на 30 дней, а также переориентация поставок в Азию и увеличение доли рублевых расчетов. Доля рублевых поступлений за экспорт выросла до 63,3% против 47,7% годом ранее". Алина Попцова аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал

По словам эксперта, на этом фоне продажи валюты со стороны нетто-продавцов — нефинансовых компаний — в апреле выросли в два раза, до 29,8 млрд долларов, что существенно выше среднемесячного уровня предыдущих шести месяцев. Одновременно спрос на валюту остается слабым: население не спешило формировать валютные сбережения, а импортеры не наращивали закупки в условиях более слабого потребительского и инвестиционного спроса. Такая комбинация факторов увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке и стала главным драйвером укрепления рубля в последние месяцы.

Дополнительную роль играет и бюджетное правило. Хотя Минфин вернулся к валютным операциям, объем чистых покупок с учетом зеркалирования Банком России составил символические 1,2 млрд рублей. Это оказалось недостаточно, чтобы компенсировать растущий приток экспортной выручки. По мнению аналитика, во второй половине года операции Банка России по продаже иностранной валюты могут сократиться, что приведет к уменьшению поддержки рубля.

Алина Попцова полагает, что в летние месяцы курс доллара может колебаться в диапазоне 72–76 рублей, а к концу года рубль способен ослабнуть до 82–85 рублей за доллар.

"Замедление темпов экономического роста в России, включая снижение динамики промышленного производства, будет постепенно оказывать давление на национальную валюту: чрезмерно крепкий рубль не выгоден как экспортерам, так и с точки зрения бюджетных поступлений", — говорит Наталья Мильчакова.

Когда покупать валюту

Принимая решение о покупке валюты, важно учитывать несколько подходов. Оптимальная стратегия — покупать валюту частями при достижении комфортных уровней, а не единовременно. Для долгосрочных инвестиций рекомендуется диверсифицировать валютные вложения, покупать валюту частями в течение определенного периода, чтобы усреднить курс и снизить риски. Если говорить о расходах в преддверии сезона отпусков и зарубежного туризма, то сейчас хороший курс, и стоит приобретать валюту до начала сезона отпусков.

Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент, руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Санкт-Петербурге не рекомендует сейчас пытаться получить быстрый спекулятивный доход на ожидаемой многими аналитиками ослаблении рубля.

"Даже институциональные инвесторы, с большими штатами профессиональных аналитиков не могут построить качественные прогнозы, а по сути, пытаются угадывать движение рыков или манипулировать им. Рублёвые инструменты сейчас несут, как ни странно, меньше рисков, более прогнозируемы и могут лучше классифицироваться в категориях риска и ожидаемой доходности. Поэтому валюту покупаем тогда, когда она вам действительно нужна как расчетный инструмент" — говорит эксперт.

Сергей Толкачев отмечает, что важно следить за макроэкономическими показателями, новостями и прогнозами экспертов, чтобы принимать обоснованные решения. Не стоит гнаться за "идеальным" курсом. Покупка валюты частями, особенно в периоды относительной стабилизации или небольшого укрепления национальной валюты, может быть более разумной стратегией, чем попытка угадать дно курса.

"Текущий период выглядит вполне разумной точкой входа для тех, кто рассматривает горизонт планирования продолжительностью от полугода и далее. Ожидать существенно более выгодных уровней в обозримой перспективе оснований немного. Стратегия равномерных покупок небольшими долями представляется наиболее взвешенным подходом, позволяющим сгладить неизбежные колебания и не зависеть от попыток угадать локальный минимум", — отмечает Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Частным инвесторам Наталья Мильчакова советует следующие варианты размещения средств.

Во‑первых, покупка юаней. Так, уровень ниже 10,5 руб. за юань представляется, на наш взгляд, выгодной точкой входа, после чего целесообразно открыть вклад в юанях. Процентные ставки по таким депозитам пока остаются на высоком уровне, в среднем 2–3 % годовых в валюте.

Во‑вторых, стоит рассмотреть приобретение "замещающих" облигаций крупных российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, с доходностью порядка 5–6 % годовых.

В‑третьих, внимание можно обратить на юаневые облигации Минфина РФ: их доходность превышает ставки по банковским вкладам, а кроме того, такие облигации ликвидны и могут быть проданы при необходимости.

Тем, кто планирует отпуск за границей, рекомендуется заблаговременно приобрести наличную валюту по текущему выгодному курсу. Оптимальный выбор — китайские юани, которые затем можно обменять за рубежом на другие валюты.

Что будет с рублем к осени и концу 2026 года

Прогнозирование курса рубля на более длинный горизонт всегда сопряжено с высокой степенью неопределенности, особенно в текущих геополитических условиях.

"К концу 2026 года возможно некоторое ослабление российской валюты. Если мировые цены на энергоносители начнут снижаться, это окажет давление на рубль. Если ЦБ начнет снижать ключевую ставку, это может снизить привлекательность рублевых активов. Восстановление импортных потоков или рост внутреннего спроса может увеличить спрос на валюту. Любые новые негативные геополитические события могут привести к оттоку капитала и ослаблению рубля. Рост государственных расходов может потребовать привлечения дополнительных средств, что потенциально может оказать давление на национальную валюту", — считает Сергей Толкачев.

По мнению Надежды Капустиной, к осени и тем более к завершению года вероятность плавного ослабления рубля заметно возрастает. Начало цикла снижения ключевой ставки, оживление импортного потока после периода сжатия, традиционное увеличение бюджетных расходов в 4-м квартале и постепенное исчерпание накопленного экспортного запаса валюты будут влиять на ситуацию.

"Диапазон во втором полугодии способен сместиться к более высоким значениям с сохранением тенденции к умеренному, но устойчивому удорожанию иностранных валют. Однако резких скачков и драматических сценариев скорее всего не стоит ожидать", — говорит эксперт.

Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции" поясняет, что цена на нефть – ключевой драйвер курса. В России, как у большинства развивающихся экономик с экспортно-сырьевой направленностью, валютный курс прежде всего определяется соотношением денежных потоков от экспорта и импорта (т.е. состоянием платежного баланса), процентные ставки играют второстепенную роль.

"Нашим базовым сценарием является восстановление транзита в Ормузском проливе в конце июня и очень постепенное снижение цен на нефть до 70-80$ Brent к концу года. При неизменном импорте и геополитической ситуации мы ожидаем увидеть курс доллара на конец года в районе 75-80 руб. за доллар", — говорит эксперт.

Аналитик по акциям АО ИК "АКБФ" Александр Осин считает, что до конца августа, несмотря на повышенные риски прогноза для котировок рубля к доллару США, евро и юаню, преобладают шансы ослабления российской валюты.

Прогнозные диапазоны закрытия августа:

72,40–78,20 руб. за доллар США;

82,30–87,15 руб. за евро;

10,05–11,60 руб. за юань.