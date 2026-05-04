Банкротство физических лиц в 2026 году: порядок, стоимость и последствия

Банкротство — один из способов избавиться от долгов. Как объявить себя банкротом, кто и при каких условиях может это сделать, какими будут последствия для должника, а также сколько стоит объявить себя банкротом — в материале РИА Новости.

Суть банкротства физических лиц

Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы: списать задолженность по кредитам, услугам ЖКХ , налогам и другим обязательствам.

Банкротство физических лиц: что нужно знать при финансовых трудностях “На сегодняшний день действуют два законных способа прохождения процедуры банкротства: внесудебный через МФЦ и через Арбитражный суд. Процесс регулирует Закон №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Первый вариант подходит ограниченной категории граждан. Должнику необходимо соответствовать ряду условий. Второй вариант – банкротство через суд – подходит большему числу граждан. Это подтверждает статистика Федресурса: судебное банкротство люди проходят в 8 раз чаще, чем внесудебное. Здесь важно доказать свою финансовую несостоятельность – невозможность погасить долги самостоятельно. Это сложный юридический процесс, который имеет множество нюансов и рисков. Пройти этот путь самостоятельно непросто. Ошибки и неверные действия могут привести к потере денег, имущества, времени, а в некоторых случаях даже к ответственности, предусмотренной законом. Чтобы минимизировать риски при прохождении процедуры, необходима поддержка юристов. При выборе специалиста важно учитывать его опыт работы и специализацию именно в банкротных делах. Например, в "КредитаНет" kredita.net работают только опытные юристы по банкротству с практикой свыше 7 лет, обеспечивая эффективное и своевременное решение вопросов клиентов”, – рассказала РИА Новости исполнительный директор компании "КредитаНет" Дарья Княжева.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Реклама. ООО "КРЕДИТАМНЕТ", ИНН 7726480007 erid: F7NfYUJCUneRJUPwa3wk

« "На начало 2026 года в стране уже более 2,2 млн граждан, признанных банкротами. Неудивительно, что практически у каждого есть знакомый, кто прошел эту процедуру. Банкротство — уже не экзотика, а признанный и понятный способ решения сложной финансовой ситуации, поэтому россияне все чаще обращаются к нему. Сейчас идут банкротиться те, кто брал кредиты в условиях низкой ключевой и отсутствия жестких макропруденциальных лимитов от ЦБ РФ (т.е. достаточно сильно закредитованные люди). Они не смогли справиться с обязательствами во многом из-за инфляции, роста цен. У кого-то буквально стоит выбор "жить или платить кредиты", и в таком случае банкротство — это фактически единственный выход". Евгения Боднар экономист, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс" экономист, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс"

Сегодня действуют два законных способа пройти процедуру банкротства: внесудебный — через МФЦ — и судебный — через арбитражный суд. Первый вариант бесплатен, но подходит лишь ограниченной категории граждан. Второй доступен большинству должников: судебное банкротство проходят в восемь раз чаще, чем внесудебное, — это подтверждает статистика Федресурса.

Банкротство влечет негативные последствия

Прежде чем принять решение о начале процедуры, важно понять: банкротство — это не безболезненный выход. Закон устанавливает ряд ограничений, которые действуют в течение нескольких лет после завершения дела:

в течение пяти лет он обязан указывать факт банкротства при получении кредитов и займов;

в течение пяти лет он не может повторно подать заявление о несостоятельности и не вправе занимать руководящие должности в отдельных видах организаций;

в течение трех лет запрещено управлять любым юридическим лицом,

в течение десяти — участвовать в управлении кредитными организациями.

При этом жестких запретов на повседневную жизнь практически нет. Основные ограничения накладываются на пользование имуществом и денежными средствами.

Если должник не готов или боится каких-либо ограничений, следует обратиться к своему кредитору или в МФЦ, чтобы оценить все доступные варианты решения проблемы.

Федеральный закон о банкротстве с последними изменениями

Процедура банкротства физических лиц в России регулируется Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Закон определяет: кто, при каких условиях и в каком порядке может быть признан банкротом, какие процедуры применяются к должнику, каковы права и обязанности сторон.

Возможность признания банкротом для обычных граждан — не только для предпринимателей — появилась в России с 2015 года. С тех пор закон неоднократно дополнялся:

В 2020 году введена упрощенная внесудебная процедура через МФЦ.

В 2023–2024 годах были расширены возможности для отдельных категорий должников: пенсионеров, получателей социальных пособий, граждан с единственным ипотечным жильем.

В 2024 году в закон внесены изменения, которые снизили количество обязательных судебных заседаний по делу — для разгрузки арбитражных судов.

Согласно закону, начать процедуру банкротства может любой гражданин, чей суммарный долг перед кредиторами превышает 500 000 рублей, а просрочка по обязательствам достигла трех месяцев. Ждать наступления обоих условий одновременно необязательно — подать заявление можно и при меньшей сумме долга, если гражданин предвидит, что не сможет выполнить обязательства. Инициировать дело о банкротстве вправе также сами кредиторы или налоговая служба.

В 2026 году ожидается больше изменений. В первый день года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 года №332-ФЗ, создающий новые требования к рекламе услуг по банкротству. Теперь фирмам запрещено гарантировать полное списание долгов, распространять утверждение "государство позволяет/помогает не платить долги", призывать должников не платить по обязательствам и обещать освобождение от всех долгов без каких-либо рисков и последствий. Кроме того, каждая реклама должна содержать предупреждение: "Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ".

Также с 3 апреля вступили в силу новые правила регулирования распределения средств от продажи единственного ипотечного жилья при банкротстве:

10% получает должник сразу после реализации объекта (сумма не должна превышать сумму первоначального взноса и общей суммы всех внесенных платежей);

80% направляется залоговому кредитору для погашения основной задолженности;

10% — на погашение второстепенных долгов (например, алименты).

Если сумма, которая возвращается должнику, достаточна для приобретения нового жилья, суд вправе ее уменьшить, согласно поправке. Однако, полученных средств должно хватить на аренду или покупку доступного должнику жилья.

« "К 2026 году банки, как основные кредиторы в делах о банкротстве граждан, стали существенно менять свой подход к работе с должниками. С одной стороны, стали гораздо жестче выстраивать свою позицию по делу: запрашивать у финансового управляющего документы, детально проверять сделки гражданина, просить суд о несписании долгов, активно участвовать в процедуре. Намного больше стали подавать заявления в полицию за незаконное получение кредита, особенно это характерно для МФО". Евгения Яковлева адвокат, руководитель практики банкротства ЮК "ГК Групп" адвокат, руководитель практики банкротства ЮК "ГК Групп"

Что дает банкротство физического лица

Главный результат банкротства — списание долгов. После завершения процедуры гражданин освобождается от обязательств перед большинством кредиторов. При этом уже с момента подачи заявления и введения процедуры долг перестает расти: прекращается начисление процентов, пеней и штрафов. Коллекторы и судебные приставы теряют право требовать исполнения обязательств, арест с имущества снимается, запрет на выезд за рубеж отменяется.

Многие граждане ошибочно считают банкротство чем-то постыдным или разрушительным для жизни. На самом деле работодатель не узнает о процедуре — ни сам должник, ни финансовый управляющий не обязаны его уведомлять. Кредит после банкротства также доступен — хотя банки и рассматривают таких заемщиков более внимательно.

Не подлежат списанию при банкротстве следующие категории долгов:

алименты на детей;

задолженность по выплате заработной платы и выходного пособия;

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;

субсидиарная ответственность;

долги, возникшие в результате мошенничества или других умышленных противоправных действий должника.

По данным судебной практики, случаи отказа суда в освобождении от долгов составляют менее 1% от всех завершенных дел — и для этого действительно нужны веские основания.

Судебное банкротство в 2026 году

Для получения банкротства через судебную систему необходимо направить заявление в арбитражный суд. Это может сделать сам гражданин, желающий признать себя банкротом, или кредитор.

Когда можно объявить себя банкротом

По словам Евгении Яковлевой, признать себя банкротом можно в ситуации, когда гражданин испытывает финансовые трудности, его дохода недостаточно для исполнения кредитных обязательств. При этом банкротство — не обязательно реализация имущества: должники могут получить рассрочку на 3-5 лет на выгодных условиях.

Если долг меньше 500 000 рублей, но гражданин осознает, что не сможет его погасить, — он вправе по собственной инициативе подать на банкротство. Право на это возникает при наличии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества: например, уже есть просрочки, либо стоимость всего имущества не покрывает накопившиеся обязательства. Дожидаться, пока долг достигнет полумиллиона рублей, необязательно. В судебном банкротстве верхнего порога нет: например, долг предпринимателя и деятеля культуры Владимира Кехмана составлял более 9 млрд.

Условия банкротства физических лиц

Для того чтобы суд признал гражданина банкротом по его собственному желанию, необходимо подтвердить неплатежеспособность. То есть финансовое состояние должно соответствовать следующим условиям:

суммарный размер долгов по кредитам, налогам, штрафам с учетом пеней превышает оценочную стоимость имущества должника;

на руках есть постановление ФССП об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества для взыскания;

должник перестал платить по обязательствам — образовалась просрочка;

официального дохода недостаточно даже для внесения 10% от ежемесячных платежей по кредитам.

Помимо финансовых критериев, суд также обращает внимание на поведение заемщика. Важно, чтобы должник действовал добросовестно:

предпринимал попытки самостоятельно урегулировать вопрос с кредиторами (переписка с банком будет дополнительным подтверждением);

не скрывал доходы и имущество;

был официально трудоустроен или стоял на учете в службе занятости.

Также основанием для подачи заявления служат обстоятельства, которые объективно препятствуют исполнению обязательств: увольнение с работы, тяжелая болезнь, порча или утрата имущества в результате стихийного бедствия.

Как объявить себя банкротом

Чтобы объявить себя банкротом в 2026 году, можно подать заявление и необходимые документы в арбитражный суд или же обратиться в МФЦ.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей © РИА Новости / Алексей Сухоруков Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото

Процедура банкротства

Этапы процедуры банкротства:

сбор документов; оплата госпошлины; выбор финансового управляющего; подача документов в суд; рассмотрение дела, в ходе которого суд решит проводить одну из двух процедур: реструктуризацию долга или реализацию имущества; предоставление суду отчета о проведении одной из процедур и признание гражданина банкротом.

С 2024 года количество обязательных судебных заседаний сокращено. Как правило, их всего два: рассмотрение обоснованности заявления и завершение процедуры. Если возникают споры с кредиторами или обособленные споры — число заседаний увеличивается.

Как подать заявление о банкротстве в суд

Заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд по месту жительства. Сделать это можно:

лично — принести документы в канцелярию суда и получить отметку о принятии документа на рассмотрение на своем экземпляре;

почтой — отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложения;

онлайн — через систему "Мой арбитр", загрузив сканы заявления и приложений.

Перед подачей необходимо направить копии заявления всем участникам дела (кредиторам, налоговой и т. д.) и приложить квитанции об отправке. Это обязательное требование: без них суд вправе оставить заявление без движения.

Список документов для оформления банкротства

Пакет документов для банкротства через арбитражный суд делится на несколько групп. Из личных документов нужно предоставить:

копия паспорта;

ИНН и СНИЛС;

справка об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

свидетельства о заключении/расторжении брака, рождении детей;

копия паспорта супруга (при наличии);

брачный договор или соглашение о разделе имущества за последние три года (при наличии).

Документы, подтверждающие задолженность:

кредитные договоры с банками и МФО;

расписки о займах у физических лиц;

справки об образовании задолженности и графики платежей;

решения судов и постановления о возбуждении исполнительного производства;

претензии и исковые заявления от кредиторов;

платежные требования государственных органов (ФНС, ГИБДД, СФР).

Также нужно предоставить документальное подтверждение наличия имущества и размера доходов:

справку 2-НДФЛ с места работы;

трудовую книжку;

выписку из индивидуального лицевого счёта;

справку из службы занятости (если должник безработный);

выписки по банковским счетам;

свидетельства о праве собственности на недвижимость и транспортные средства;

сведения о доле в уставном капитале или акциях.

Дополнительно требуются документы о сделках за последние три года. Например, копии договоров купли-продажи, дарения, залога, мены имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале.

Что еще можно добавить в пакет документов:

справки о нетрудоспособности или инвалидности;

документы, подтверждающие убытки или форс-мажорные обстоятельства.

Также потребуются: квитанции о направлении копий заявлений кредиторам, квитанция об оплате госпошлины, квитанция о внесении депозита для финансового управляющего и само заявление о признании банкротом.

Обратите внимание: с 1 июля 2024 года ряд справок суд запрашивает самостоятельно — например, сведения о пенсии, пособиях, статусе исполнительного производства. Ведомства обязаны ответить в течение двух рабочих дней (налоговая — трех).

Реструктуризация долгов

Реструктуризация долгов — это первая из двух возможных процедур, которую суд может ввести после признания заявления обоснованным. Ее смысл в том, чтобы восстановить платежеспособность должника путем изменения условий выплаты задолженности: сроков, размеров платежей, порядка погашения.

Чтобы суд мог применить реструктуризацию, должник обязан соответствовать ряду требований:

иметь стабильный доход, позволяющий погашать долги и одновременно удовлетворять базовые потребности;

не иметь судимости за экономические преступления;

не привлекаться к административной ответственности за хищение, уничтожение имущества или преднамеренное банкротство;

не проходить процедуру банкротства в течение последних пяти лет;

не иметь действующего плана реструктуризации долгов за последние восемь лет.

План реструктуризации может предложить как сам должник, так и кредитор или уполномоченный орган. Документ направляется финансовому управляющему в течение десяти дней после составления реестра требований кредиторов. Максимальный срок исполнения плана реструктуризации — 60 месяцев (пять лет). Если план никто не предложит или кредиторы его не одобрят, суд переходит к следующей процедуре — реализации имущества.

На практике реструктуризация применяется редко: большинство должников не имеют достаточного и стабильного дохода для исполнения плана, поэтому по их ходатайству суд сразу переходит к признанию банкротом с реализацией имущества.

Реализация имущества (конкурсной массы)

Реализация имущества — распродажа с торгов имущества гражданина и выплата полученной суммы всем кредиторам пропорционально долгу (с учетом очередности). Назначается судом при определении несостоятельности гражданина в применении реструктуризации, после чего финансовый управляющий в течение 15 дней сообщает об этом кредиторам, предлагая им предъявить свои требования.

В конкурсную массу входит все имущество, на которое может быть наложено взыскание: недвижимость, автомобили, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, банковские счета, а также заработная плата и иные источники дохода. Если имущество принадлежит должнику совместно с другими лицами (например, с супругом), изъятию подлежит только доля должника. Опись и оценку имущества проводит финансовый управляющий.

Согласно закону, в конкурсную массу не могут быть включены:

единственное жилое помещение и земельный участок под ним (если не в залоге);

предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши;

алименты на детей;

пенсия и государственные пособия;

доход в размере прожиточного минимума на должника и членов его семьи.

Торги, на которых будет распродано имущество, организуются в течение двух месяцев. Если полученных с реализации денег не хватает, должник освобождается от оставшихся обязательств.

"Согласно п.2 ст. 213.24 Закона о банкротстве, процедура реализации имущества вводится на срок не более чем 6 месяцев. При этом она может быть "автоматом" продлена еще на 6 месяцев, если финансовый управляющий не заявил ходатайства о ее завершении. В нашей практике неоднократно встречалось, что реализацию имущества вводили и на 4-5 месяцев. Т.е. суд подходит без формализма: зачем вводить процедуру надолго, если сразу видно, что у должника нет факторов, которые затянут дело. Типичные такие факторы:

наличие имущества на продажу (срок процедуры 7-14 месяцев, зависит от количества имущества, находится ли оно в залоге;

наличие оспоримых сделок (срок процедуры 1-2 года, в зависимости от результата оспаривания и применения последствий недействительности сделки — редко кто добровольно возвращает имущество должнику);

наличие апелляционных жалоб (на их рассмотрение уходит обычно 2-4 месяца);

большое количество кредиторов, которые должны включаться в реестр (7-9 месяцев);

споры с этими кредиторами (если есть возражение на их требование — оно должно быть рассмотрено в судебном заседании, которое может неоднократно откладываться).

При этом один фактор связан с другим: порядок продажи утверждает собрание кредиторов, а для его созыва они должны быть включены в реестр; если сделка оспорена — имущество возвращается в конкурсную массу и продается. Отмечу, что с 2024 года стало возможным сохранить ипотечное единственное жилье — путем заключения отдельного мирового соглашения с залоговым кредитором", — рассказывает Евгения Яковлева.

Мировое соглашение

Мировое соглашение — это удостоверенный судом документ, который завершает производство по делу о банкротстве из-за того, что должник и кредиторы достигли компромисса. Как правило, это договор о создании нового графика платежей, который позволит должнику вносить доступную для него оплату в удобную дату.

Соглашение может быть заключено на любой стадии банкротства.

С момента его утверждения судом действия финансового управляющего приостанавливаются, производство по делу прекращается. Соглашение распространяется на требования всех кредиторов, включенных в реестр.

При этом многие юристы умалчивают о такой возможности. Например, если клиенту не подходит график реструктуризации долга, грамотный юрист через суд поможет заключить такое соглашение. Благодаря ему клиент с ипотекой сможет сохранить свое залоговое имущество и вносить платежи в комфортном для него режиме.

"Практически все банки охотно идут на заключение мирового соглашения по ипотечным кредитам, что позволяет сохранить единственное жилье", — отмечает Евгения Яковлева.

Если условия мирового соглашения нарушаются, производство по делу возобновляется — и суд переходит к процедуре реализации имущества. Поэтому перед подписанием важно убедиться, что предлагаемые условия действительно выполнимы.

Почему суд может отказать

Арбитражный суд вправе отказать в принятии заявления о банкротстве или признать его необоснованным по ряду причин:

заявление содержит грубые ошибки и не соответствует требованиям АПК или статей 37 и 213.3 Закона № 127-ФЗ;

пакет документов неполный — отсутствуют обязательные справки или квитанции;

должник не доказал свою неплатежеспособность;

между должником и кредитором есть спор о самом факте и размере долга, который необходимо сначала разрешить через исковое производство.

Суд также откажет в освобождении от долгов по завершении процедуры, если будет установлено, что гражданин предоставил недостоверные сведения, скрыл имущество или доходы, совершил мошеннические действия в отношении кредиторов. Именно поэтому к сбору документов и подготовке заявления стоит относиться крайне внимательно.

Когда физическое лицо признается банкротом

После поданного заявления и всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, суд выносит соответствующее решение о банкротстве физического лица.

О признании гражданина банкротом финансовый управляющий сообщает кредиторам, а также публикует сведения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и в газете "Коммерсант". Кредиторы вправе предъявить требования в течение двух месяцев с даты публикации.

Сколько стоит судебное банкротство

Судебное банкротство — не бесплатная процедура. С юристом признание банкротом выйдет дороже: придется заплатить за работу специалиста, который соберет и подготовит необходимые документы, направит их в суд и выступит в суде в интересах физлица. Также он будет работать с финансовым управляющим, реализуя имущество, и направлять нужные документы, корреспонденцию, требуемые кредиторами.

Расходы при банкротстве физического лица в 2026 году Статья расходов Сумма Государственная пошлина — Депозит на вознаграждение финансового управляющего 25 000 рублей Вознаграждение финансового управляющего (% от реализованного имущества) 7% от реализованного имущества Публикация в газете "Коммерсант" От 5 000 до 15 000 рублей (от 264,17 за квадратный сантиметр) — зависит от объема текста сообщения Публикации в ЕФРСБ (Федресурс) 484,74 (+НДС 20%) за одно объявление. В процессе банкротства нужно опубликовать 5-8 объявлений, что может обойтись в 3 000-4 000 рублей Почтовые расходы, выписки из реестров От 3 000 рублей Услуги юриста (по банкротству "под ключ") От 70 000 до 150 000 рублей Итого: без юриста От 40 000 рублей Итого: с юристом От 100 000 до 300 000 рублей

Практический пример: гражданин с долгом 850 000 рублей, без ценного имущества и с официальной работой прошел процедуру реализации имущества за 7 месяцев. По итогам 100% задолженности было списано. Расходы на процедуру составили около 90 000 рублей с юридическим сопровождением.

"Стоимость процедуры существенно выросла в 2026 году: затраты на процедуру "под ключ" составляют от 200 000 до 300 000 рублей. Рост связан не с увеличением накладных расходов на саму процедуру и не с вознаграждением финансового управляющего — оно почти десять лет не менялось. Около 90% процедур банкротства граждане оформляют через юридические фирмы, которые по факту являются посредниками между гражданами и управляющими. Именно они получают львиную долю доходов, при этом их работа чаще всего сводится к подготовке заявления о банкротстве и его подаче в суд", — говорит Евгения Яковлева.

"Если действовать самостоятельно и найти управляющего, готового работать за вознаграждение в размере 25 000 рублей (установленный законом минимум), то расходы составят ориентировочно: 25 000 рублей вознаграждения плюс около 50 000 рублей на расходы, связанные с процедурой (публикации, почтовые расходы и т. п.). В реальности же, если идти таким путем, должник может столкнуться с юридическими трудностями", — дополняет судебный юрист, специализирующийся на спорах о банкротстве, Александр Малютин.

Упрощенное внесудебное банкротство физических лиц

С 1 сентября 2020 года в России действует закон о бесплатном внесудебном банкротстве граждан. Это возможность списать долги через МФЦ без участия арбитражного суда и финансового управляющего, что значительно дешевле и проще.

Процедура доступна должникам, чья ситуация соответствует следующим условиям:

общая сумма задолженности — от 25 000 до 1 000 000 рублей (без учета неустоек, штрафов и пеней);

на дату подачи заявления в отношении должника окончено исполнительное производство по причине возврата исполнительного документа взыскателю и отсутствия у должника имущества (п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве");

после возврата исполнительного документа новое исполнительное производство не возбуждено.

С 2024 года перечень лиц, имеющих право на внесудебное банкротство, расширен. Теперь им могут воспользоваться также пенсионеры, получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком и граждане, имеющие исполнительный документ, выданный более семи лет назад. Для этой категории должников наличие оконченного производства необязательно.

Сравнение двух форматов банкротства Критерий Судебное банкротство Внесудебное банкротство через МФЦ Минимальная сумма долга Нет ограничений (на практике от 500 000 руб.) 25 000 рублей Максимальная сумма долга Не ограничена 1 000 000 рублей Стоимость От 50 000 до 300 000 рублей Бесплатно Срок 4-18 месяцев (зависит от процесса реализации имущества) 6 месяцев Финансовый управляющий Обязателен Не требуется Реализация имущества Возможна Не предусмотрена Наличие имущества у должника Допускается Не допускается Повторное обращение Через 5 лет после завершения процедуры Через 5 лет

Как оформить банкротство бесплатно через МФЦ

Чтобы объявить себя банкротом без посещения суда и привлечения финансового управляющего, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства или месту пребывания.

Какие документы нужны:

заявление о признании банкротом во внесудебном порядке;

копия паспорта;

список кредиторов по установленной форме.

Что нужно сделать:

Подготовить заявление о признании банкротом во внесудебном порядке. Составить список всех кредиторов по установленной законом форме — с указанием точных сумм долгов, включая сведения о налогах и сборах. Кредиторы, не указанные в списке, под действие процедуры не попадут. Приложить к заявлению копию паспорта. Подать документы в МФЦ лично. МФЦ в течение трех рабочих дней проверяет условия и публикует сведения в ЕФРСБ.

В течение шести месяцев с даты публикации должник освобождается от исполнения требований кредиторов, указанных в заявлении.

Если в период процедуры будет обнаружено имущество или доходы, о которых должник не сообщил, — внесудебная процедура прекращается и дело передается в суд. Также кредиторы могут в любой момент перевести дело в судебный формат, если не согласны с заявленными суммами.

Последствия банкротства физического лица

После завершения процедуры банкротства гражданин избавляется от большинства долговых обязательств, однако приобретает ряд ограничений, установленных статьей 213.30 Закона № 127-ФЗ. Сроки и характер ограничений различаются в зависимости от их типа.

Ограничения после банкротства Ограничение Срок действий Обязательное упоминание о банкротстве при получении кредитов и займов 5 лет Запрет на повторное обращение с заявлением о банкротстве 5 лет Запрет на управление юридическим лицом (любым) 3 года Запрет на управление страховой компанией, НПФ, МФО, управляющей компанией инвестфонда 5 лет Запрет на управление кредитной организацией (банком) 10 лет

"Повторные банкротства уже появляются: обстоятельства в жизни складываются по-разному, но суд их будет изучать более пристально. Так, один наш клиент после первого банкротства попробовал с чистого листа начать бизнес, однако резкий рост ключевой ставки снова вогнал его в долги, а попытки договориться с кредиторами ни к чему не привели — у него вновь наступила обязанность обратиться с заявлением о несостоятельности", — рассказывает Евгения Боднар.

Зарплата и пенсия при банкротстве

В период процедуры банкротства формируется конкурсная масса, в которую включаются заработная плата и пенсия должника. Однако закон гарантирует сохранение денежной суммы в размере прожиточного минимума на него самого и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении. Ее обязан ежемесячно выдавать финансовый управляющий, перечисляя на банковский счет гражданина или наличными.

"Если введена процедура реструктуризации долгов (она предшествует реализации имущества, но может и не вводиться), должник вправе снять со счета суммы сверх прожиточного минимума, однако также только с согласия управляющего", — комментирует Александр Малютин.

По ходатайству должника суд вправе также исключить из конкурсной массы дополнительные средства — например, расходы на лечение или образование ребенка, автомобиль для передвижения инвалида.

Ограничения во время и после процедуры банкротства

До процедуры банкротства нельзя совершать сделки, которые могут быть оспорены финансовым управляющим во время процедуры банкротства, например, фиктивные сделки

Также во время процедуры банкротства все права в отношении имущества, состояния конкурсной массы осуществляются только финансовым управляющим и не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично, без участия финансового управляющего, ничтожны.

Доступ к банковским счетам также ограничивается — получить денежные средства можно будет только с разрешения управляющего.

Выехать за границу, работать по найму, открыть ИП или получить статус самозанятого — все это бывший банкрот может без ограничений. Получить кредит тоже возможно, однако при заполнении анкеты нужно будет указать факт пройденного банкротства, и дальнейшее решение остается за банком.

"На уровне Верховного Суда РФ сформирована практика, согласно которой должнику фактически не рекомендуется путешествовать во время процедуры банкротства. Это не прямое законодательное ограничение (за исключением случаев, когда суд устанавливает запрет на выезд, такое редко, но бывает), однако поездки могут породить вопросы об источниках финансирования и повлечь отказ в списании долгов", — предупреждает судебный юрист Александр Малютин.

Плюсы и минусы судебного банкротства

Принимая решение о банкротстве, важно взвесить все "за" и "против". Процедура имеет как очевидные преимущества, так и реальные недостатки, о которых стоит знать заранее.

Плюсы банкротства:

Списание долгов. Главное преимущество — возможность законно избавиться от накопившихся обязательств, если самостоятельно справиться с ними невозможно. Прекращение начисления процентов и штрафов. С момента введения процедуры долг "замораживается" — кредиторы не могут продолжать начислять санкции. Защита от коллекторов и приставов. После введения процедуры звонки и визиты прекращаются, исполнительные производства заканчиваются, аресты снимаются. Сохранение единственного жилья. Квартира или дом, не обремененные залогом, не включаются в конкурсную массу. Возможность повторного банкротства. Если через 5 лет гражданин снова окажется в ситуации неплатежеспособности, он вправе повторно обратиться в суд. Сроки. При отсутствии имущества процедура занимает в среднем 4–6 месяцев — относительно быстро для юридического разрешения долговых проблем.

Минусы судебного банкротства:

Отрицательная кредитная история: оказывает негативное воздействие на кредитную историю физического лица. Это может усложнить получение кредитов и финансовых услуг в будущем. Банки и кредиторы могут считать физическое лицо с банкротством рискованным заемщиком. Банкротство может потребовать продажи имущества физического лица для уплаты долгов. Это может привести к потере ценных активов. Эмоциональное и психологическое воздействие. Решение принять этот шаг может быть трудным и влиять на самооценку и самоуважение. Проблемы с трудоустройством: может повлиять на возможность физического лица устраиваться на работу в определенных отраслях, например финансовой.

Как правильно выбрать финансового управляющего

При выборе финансового управляющего стоит обратить внимание на:

Опыт и специализацию. Управляющий должен иметь реальный опыт ведения дел о банкротстве физических лиц — не только юридических. Число дел. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве можно проверить, сколько дел завершил тот или иной управляющий и каков их результат. Членство в СРО. Финансовый управляющий должен состоять в аккредитованной саморегулируемой организации — это обязательное требование закона. Отзывы и рекомендации. Юристы, специализирующиеся на банкротстве, как правило, сотрудничают с проверенными управляющими и могут дать рекомендацию.

Важно! "Нанять" финансового управляющего напрямую нельзя — суд назначает его из числа членов указанной СРО. Выбор конкретного специалиста возможен только косвенно — через указание нужной организации.

Если вы решили обратиться за проведением процедуры банкротства к юридической фирме, Евгения Яковлева советует ориентироваться не по видеоотзывам, большинство из которых снято актерами, а по реальным критериям:

с кем из арбитражных управляющих сотрудничает фирма,

самого управляющего можно проверить на официальном государственном ресурсе ЕФРСБ.

Также спросите несколько номеров дел о банкротстве по завершенным процедурам, посмотрите сразу ли приняли заявление, или заявление подали с недостатками и потом долго их устраняли, как быстро назначили управляющего, как быстро проходила процедура, внимательно почитайте договор, что именно вам гарантируют.

Банкротство физических лиц для ИП и самозанятых

"Банкротство ИП и самозанятых не имеет каких-либо особенностей с точки зрения самой процедуры. Если гражданин до подачи заявления о банкротстве не прекратил статус ИП, то в течение пяти лет после завершения процедуры снова не сможет зарегистрироваться в качестве ИП. С момента признания банкротом статус ИП прекращается автоматически. При этом быть самозанятым можно и в ходе процедуры. Важно понимать: из вашего дохода в период процедуры будет сохраняться только прожиточный минимум на вас и иждивенцев, поэтому говорить о полноценной предпринимательской деятельности в это время не приходится", — рассказывает Евгения Яковлева.

В чем особенности банкротства ИП:

в конкурсную массу включаются как личное имущество предпринимателя, так и активы, использовавшиеся в бизнесе;

после признания банкротом ИП автоматически утрачивает статус предпринимателя, а все лицензии и разрешения аннулируются;

долги по предпринимательской деятельности, включая задолженности перед контрагентами и налоговой, также могут быть списаны — за исключением тех, которые по закону списанию не подлежат (алименты, ущерб жизни и здоровью).

Важно! ИП обязан опубликовать уведомление о намерении подать на банкротство не позднее чем за 15 дней до обращения в суд. Без этой публикации заявление не будет принято.

Что касается самозанятых, их статус не теряется автоматически после банкротства — его можно сохранить. Это позволяет гражданину после завершения дела продолжать работать на себя и получать доход от профессиональной деятельности.

Частые ошибки при банкротстве и как их избежать

Банкротство — сложный юридический процесс, и даже небольшая ошибка на любом этапе может стоить должнику времени, денег или вовсе привести к отказу суда в освобождении от долгов.

О ключевых ошибках и способах их избежать рассказывает Александр Малютин.

Обратиться к тем, кто "гарантирует списание долгов". Такие компании работают на массовости, зачастую их деятельность сводится к тому, чтобы подать заявление о признании должника банкротом, а дальше оставить гражданина один на один с его проблемами. Попытка спрятать имущество перед банкротством. Дарение машин, квартир, снятие наличных и хранение их "под подушкой" — все это может привести к тому, что процедура завершится, но долги списаны не будут. То есть суд признает должника недобросовестным, а деньги и время на процедуру окажутся потрачены впустую. Сюда же относится сокрытие имущества непосредственно в ходе процедуры. Игнорирование запросов финансового управляющего. Управляющий будет направлять запросы о предоставлении сведений об имуществе и о совершенных перед банкротством сделках. На такие запросы необходимо отвечать. Молчание может привести к завершению процедуры без освобождения от долгов. Демонстрация роскошного образа жизни. Даже если дорогой подарок сделали родственники, публично хвастаться этим не следует. Если должник опубликует в соцсетях фото с новым автомобилем (пусть даже не оформленным на него и не поставленным на учет на него), суд вправе задаться вопросом об источнике средств и машина рискует пополнить конкурсную массу, либо вновь будет отказ в списании долгов. Неофициальные источники дохода в ходе процедуры. Если должник подрабатывает, например, оказывает услуги по ремонту, то как минимум афишировать это не стоит. Кредиторы или управляющий могут обнаружить объявление в интернете, и снова встанет вопрос об отказе в освобождении от долгов. Такие примеры бывали. Совершение сделок без согласия управляющего. На этапе реализации имущества гражданин не вправе самостоятельно совершать сделки, такие сделки будут ничтожны и могут повлечь негативные последствия, вплоть до отказа в списании долгов.

"Часто юридические фирмы дают "злые советы": переписать имущество на родственников, взять перед процедурой еще несколько кредитов, обещают гарантии списания долгов, "забывают" упомянуть, что имущество, оформленное на другого супруга, тоже продается для расчетов с кредиторами. Приходится видеть, что оплату услуг таких фирм осуществляют прямо с кредитной карты, которую получили после подписания с ними договора. Не поддавайтесь на уговоры взять кредит на оплату юридических услуг — это может быть рассмотрено как недобросовестность", — дополняет Евгения Яковлева.

Неполный или некорректный список кредиторов — еще одна серьезная ошибка. При внесудебном банкротстве крайне важно указать всех кредиторов и точные суммы долгов. Если кредитор не включен в список — от его долга гражданин не освобождается.

Наконец, затягивание с подачей заявления при долге свыше 500 000 рублей и трехмесячной просрочке грозит административной ответственностью за несвоевременное обращение. Ответственность предусмотрена частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ.

Главное о банкротстве физических лиц в 2026 году

Банкротство физических лиц в 2026 году — доступный и законный инструмент для тех, кто оказался в ситуации финансовой несостоятельности. По итогам 2025 года, более 588 тысячи россиян в судебном порядке получили статус банкрота, согласно статистике Федресурса.

Важное, что следует запомнить.

Есть два формата банкротства: судебное и внесудебное. Первое проводится через арбитражный суд и доступен гражданам с долгом от 500 000 рублей и выше. Второй тип — через МФЦ при сумме долга от 25 000 до 1 млн рублей.

Если долг выше 500 000 рублей и по одному из обязательств есть просрочка более трех месяцев, гражданин обязан подать заявление о финансовой несостоятельности. Иначе — административная ответственность. Если долг меньше, банкротство — право, а не обязанность.

подать заявление о финансовой несостоятельности. Иначе — административная ответственность. Если долг меньше, банкротство — право, а не обязанность. Итог процедуры — списание долгов перед кредиторами. Исключение: алименты, долги по зарплате, ущерб жизни и здоровью, субсидиарная ответственность.

Во время процедуры можно договориться с банком о реструктуризации или заключить мировое соглашение, что позволит сохранить имущество.

Единственное жилье (не в залоге) не попадает в конкурсную массу. С 2024 года можно сохранить и ипотечную квартиру — через мировое соглашение с банком.

Процедура платная. Внесудебное банкротство обойдется примерно от 50 000 рублей, судебное "под ключ" — 200 000-300 000 рублей.

Признанный банкрот не сможет в течение десяти лет занять руководящую должность в фирме, трудоустроиться в финансовую компанию. При оформлении новых денежных обязательств он обязан предупреждать о своем статусе.

ИП и самозанятые проходят процедуру так же, как и физ. лицо. Но ИП обязан заранее предупредить кредиторов и инвесторов о намерении банкротиться.

Главное — подходить к процедуре ответственно: не скрывать имущество, кредитные обязательства, не совершать импульсивных действий (например, регистрировать имущество на родственника) и фиктивных сделок, обращаться к квалифицированным и добросовестным юристам.