Соколова: финансирование программы "Земский доктор" изменится с 2018 года

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Финансирование программы "Земский доктор" изменится с 2018 года – оно будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета через Минздрав России, а не через ФОМС, реализация программы будет осуществляться также непосредственно Минздравом, сообщила на брифинге в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова.

"С 2018 года статья расходов в бюджете ФОМС по программе "Земский доктор" будет закрыта, финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Программа будет активно работать, на нее в 2018 году предусмотрено в федеральном бюджете 3,2 миллиарда рублей", — отметила Соколова.

Она добавила, что сейчас готовится соответствующее постановление правительства России, в котором предусмотрено, в том числе, предоставление выплат фельдшерам.

Соколова напомнила, что за пять лет более 28 тысяч участников программы получили единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей каждый. Из них за 2017 год такие выплаты получили более пяти тысяч человек.

"За время работы программа "Земский доктор" показала себя как успешный проект, который должен активно развиваться и расширяться дальше. Теперь участвовать в программе могут медицинские работники до 50 лет, в нее включили поселки городского типа", — подчеркнула замглавы ФОМС.

