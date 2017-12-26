ФОМС: финансирование амбулаторной помощи в 2018 году возрастет на 20%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Финансирование амбулаторной помощи из средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2018 году увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах — на 23%, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Приоритетом базовой программы ОМС — составной части программы Госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи — является обеспечение первичной медико-санитарной помощи. При сохранении нормативов объемов в 2018 году финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах — на 23%", — сказала Соколова.

Она добавила, что в следующем году финансовое обеспечение медицинской реабилитации увеличится на 40%, а объемы в этой части возрастут на 23%.

По словам Соколовой, медицинская помощь в учреждениях, находящихся в сельской местности и отдаленных районах, с 2018 года будет оплачиваться по подушевому нормативу финансирования базовой программы ОМС.

"Рост подушевого норматива очень значительный по сравнению с 2017 годом — 21,5%. В 2018 году размер подушевого норматива составит 10812,7 рубля, в 2019 году — 11209,3 рубля, а в 2020 году — 11657,7 рубля", — заключила зампред ФОМС.