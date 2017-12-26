Доходы в бюджет ФОМС в 2018 году вырастут на 11%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Доходы в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2018 году вырастут на 182 миллиарда рублей или на 11%, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Доходы на 2018 год утверждены в размере 1,9 триллиона рублей, если быть точной, то 1,888 триллиона рублей. В 2019 году эта сумма составит 1993 миллиарда рублей, а в 2020 году доходы нашего бюджета превысят два триллиона и составят 2,139 триллиона рублей", — сказала Соколова.

По ее словам, основную долю бюджета составляют страховые взносы работодателей за работающих граждан, в 2018 году их доля в бюджете составит 98%.

"В 2019 году этот показатель достигнет 99,7%, фактически мы полностью собственными средствами будем наполнять бюджет ФОМС", — уточнила зампред фонда.

Соколова напомнила, что основные направления расходов бюджета ФОМС соответствуют Государственной программе "Развитие здравоохранения".

"Расходы расписаны именно в привязке к мероприятиям по реализации государственной программы. Расходы бюджета ФОМС на 2018 год утверждены в размере 1994,1 миллиарда рублей, из них субвенция на выполнение территориальной программы ОМС составит 1871 миллиард рублей — на 333,2 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году. Это беспрецедентный рост, которого никогда не было в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году размер субвенции составит 2, 017 триллиона рублей", — отметила Соколова.

В 2020 году сумма расходов из бюджета ФОМС превысит два триллиона рублей и составит 2,139 триллиона рублей, добавила заместитель председателя ФОМС.