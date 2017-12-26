ФОМС направил 6 млрд рублей субъектам РФ на высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил 6 миллиардов рублей в субъекты РФ на софинансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в бюджете Фонда планируются обособленные целевые средства на 2018 год в размере 100,3 миллиарда рублей, в том числе, на выполнение государственного задания федеральными государственными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти — более 94 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрено ежегодное софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании ВМП медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, в размере 6 миллиардов рублей.

"В 2017 году впервые был изменен механизм финансирования высокотехнологичной медицинской помощи: мы федеральным государственным учреждениям отдавали средства напрямую. До этого года мы направляли средства в федеральный бюджет. В этом году шесть миллиардов рублей ФОМС направил субъектам Российской Федерации в качестве софинансирования на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу ОМС", — сказала зампред ФОМС.

В 2017 году ФОМС финансировал 136 федеральных клиник, оказывающих 66 видов высокотехнологичной медицинской помощи вне базовой программы ОМС.

Соколова добавила, что трансферты из бюджета ФОМС на оказание ВМП, не включенную в ОМС, в 2020 году составит 77,1 миллиарда рублей.