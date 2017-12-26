ФОМС направил 6 млрд рублей субъектам РФ на высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил 6 миллиардов рублей в субъекты РФ на софинансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".
"В 2017 году впервые был изменен механизм финансирования высокотехнологичной медицинской помощи: мы федеральным государственным учреждениям отдавали средства напрямую. До этого года мы направляли средства в федеральный бюджет. В этом году шесть миллиардов рублей ФОМС направил субъектам Российской Федерации в качестве софинансирования на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу ОМС", — сказала зампред ФОМС.
В 2017 году ФОМС финансировал 136 федеральных клиник, оказывающих 66 видов высокотехнологичной медицинской помощи вне базовой программы ОМС.
Соколова добавила, что трансферты из бюджета ФОМС на оказание ВМП, не включенную в ОМС, в 2020 году составит 77,1 миллиарда рублей.