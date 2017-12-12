Кабмин утвердил программу оказания бесплатной медпомощи до 2020 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило программу госгарантий по оказанию бесплатной медпомощи гражданам на 2018-2020 годы, следует из постановления кабмина, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", — отмечается в документе.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что в 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС — прирост составит 333 миллиарда рублей, что позволит повысить тарифы на все виды медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС и даст возможность обеспечить граждан качественной и доступной медицинской помощью, а также достигнуть показателей заработной платы медицинских работников в соответствии с майскими указам.