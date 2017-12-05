"ВТБ Медстрахование": больших проблем в ОМС нет, есть области для развития

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) уже давно сформировавшаяся, целостная и эффективная, но внутри нее существуют направления, требующие развития, считает гендиректор "ВТБ Медицинское страхование" Елена Белоусенко.

"ОМС — это уже давно сформировавшаяся целостная эффективная система, в которой четко распределены роли и функции, ответственность и требования. И каких-то серьёзных нерешаемых проблем на этом рынке нет, скорее, есть какие-то области для развития, существование которых нормально для любой отрасли", — заявила Белоусенко РИА Новости.

По ее мнению, то, что сейчас происходит на рынке ОМС, это не реформа системы, а отдельные изменения, среди которых увеличение требований к уставным капиталам страховщиков ОМС, ужесточение требований по контролю качества оказания медицинской помощи, введение института страховых представителей, бережливых технологий.

Пациоентоориентированный подход

Белоусенко рассказала, что сегодня в сфере ОМС обсуждается достаточно много инициатив, которые необходимы для повышения эффективности работы страховых медорганизаций, и медстраховщики над ними работают в тесной связи с ЦБ, Минздравом, Федеральным фондом ОМС, страховым и ученым сообществами.

По мнению Белоусенко, целью всех инициатив должно быть предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи, защита прав пациентов. "Мы считаем, что здесь нужно начинать с себя. Страховые медицинские организации должны работать еще более эффективно, совершенствовать свои подходы. Сейчас активно обсуждаются критерии оценки деятельности страховых компаний. Это позволит пресекать деятельность потенциально недобросовестных игроков рынка", — пояснила она.

Белоусенко подчеркнула важность совершенствования подходов к качеству оценки эффективности медуслуг. По ее словам, необходимо создавать условия для формирования здоровой конкуренции среди медицинских учреждений, так как они должны постоянно повышать качество своих услуг, а у страховых компаний должно появиться право отказываться от сотрудничества с медицинскими организациями, оказывающими некачественные услуги.

"Важно сформировать единое информационное пространство для всех участников системы ОМС, что не только повысит скорость взаимодействия игроков рынка, но и эффективность всей системы, позволит реализовать адресный персонифицированный подход", — добавила эксперт.

Информация — наше все

Белоусенко также подчеркнула важность повышения "страховой грамотности" и информируемости населения, хотя отметила, что активность граждан растет, люди начинают интересоваться своими правами и более активно пользоваться институтом страховых представителей.

Страховые представители – это сотрудники страховой компании, которые бесплатно информируют и поддерживают пациентов. Появились в 2016 году. Институт страховых представителей состоит из трёх уровней, из которых на сегодняшний день пока работают только представители первых двух, но с января 2018 года начнут работать и представители третьего.

Белоусенко разъяснила, что специалисты первого уровня — это специалисты колл-центра, которые предоставляют информацию справочно-консультативного характера по общим вопросам (как получить полис, как прикрепиться к поликлинике, что входит в перечень бесплатных услуг по полису, что нужно сделать, если изменилась фамилия, родился ребёнок и так далее).

Страховые представители второго уровня занимаются организацией и администрированием работы по информированию и сопровождению при оказании застрахованным медицинской помощи, в том числе профилактических мероприятий, а также защиты прав и интересов в сфере ОМС.

А вот представители третьего уровня будут заниматься контролем качества предоставленных медуслуг, работать с письменными жалобами и обращениями застрахованных лиц.

"На сегодняшний день в нашей компании работает более тысячи страховых представителей. А наш круглосуточный колл-центр ежедневно получает большое количество обращений. В неделю — порядка 10 тысяч входящих звонков. Из них, наверное, около 90% — это обращения общего характера (порядок получения полиса, порядок прикрепления к поликлиникам, график работы поликлиник и медорганизаций и так далее), а 10% — это обращения с жалобами и вопросами, касающимися качества предоставления медпомощи", — сказала Белоусенко.

ДМС

Белоусенко также отметила, что на рынке есть достаточно большой потенциал в развитии не только ОМС, но и ДМС для физических лиц.

"В перспективе мы видим некое сближение этих систем и работаем в обоих направлениях, однако не хотим их смешивать. Для нас ОМС и ДМС – два абсолютно отдельных направления", — уточнила она.

Эксперт добавила, что, в частности, их компания в ближайшее время планирует запустить линейку продуктов ДМС, которая будет дополнением к медпомощи по тем направлениям, которые не входят сейчас в ОМС.

Группа ВТБ в ноябре завершила объединение двух страховщиков ОМС — "ВТБ Медицинское страхование" (бывшая "РОСНО-МС") и "ВТБ Медицина", что привело к появлению на российском рынке крупнейшей страховой медицинской организации с долей порядка 17% и уставным капиталом 850,5 миллиона рублей.

У группы ВТБ есть еще один страховщик ОМС — иркутская компания "Маски", сделка по приобретению которой была закрыта в октябре этого года, и которая будет присоединена к объединенной компании "ВТБ Медицинское страхование" в течение следующего года.