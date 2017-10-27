Госдума приняла в первом чтении проект бюджета фонда ОМС на 2018-2020 годы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы, внесенный правительством РФ.

Доходы фонда на 2018 год предусмотрены в сумме 1,888 триллиона рублей, на 2019 год — 1,993 триллиона рублей, расходы — 1,994 триллиона и 2,061 триллиона рублей соответственно. Бюджет фонда на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам в объеме 2,138 триллиона рублей.

Дефицит бюджета ФОМС в 2018 году составит 106 миллиардов рублей, в 2019 году — 68 миллиардов рублей. Сбалансированность бюджета этого фонда в 2018–2019 годах будет достигнута за счет переходящих остатков средств по состоянию на 1 января соответствующего финансового года.

Законопроект предусматривает направление из федерального бюджета к ФОМС трансфертов на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением отдельным категориям плательщиков льготного тарифа на уплату страховых взносов на ОМС работающего населения.

Размер учтенных в бюджете фонда таких трансфертов составит в 2018 году 32,2 миллиарда рублей, в 2019 году – 5,8 миллиарда рублей, в 2020 году – 6,1 миллиарда рублей. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов на данные цели в 2019-2020 годах объясняется переходом большинства категорий льготных плательщиков страховых взносов на полный тариф.

"В 2018 году соотношение заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по экономике региона достигнет: по врачам — 200%, по среднему и младшему медицинскому персоналу — 100%. В 2019-2020 годах субвенция обеспечит повышение заработной платы медицинских работников на прогнозный индекс потребительских цен", — сообщила в ходе пленарного заседания думы в пятницу председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

Стадченко обратила внимание депутатов, что в расходах бюджета ФОМС предусматриваются целевые средства на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, с учетом выполнения Указа и повышения ее доступности.

Кроме того, руководитель ФОМС сообщила, что выплата Фонду социального страхования на оплату родового сертификата предусмотрена в полном объеме — в соответствии с прогнозам рождаемости Министерства труда и социального развития.