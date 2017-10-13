Субвенция регионам из фонда ОМС за пять лет увеличилась почти в 2,5 раза

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Субвенция регионам из фонда ОМС за пять лет увеличилась почти в 2,5 раза, сообщила пресс-служба ФФОМС со ссылкой на слова главы фонда Натальи Стадченко.

Она отметила, что субвенция для субъектов РФ определяется по единой методике с учетом коэффициента дифференциации, который учитывает уровень заработной платы, возрастную структуру населения, наличие сельских населенных пунктов, климатогеографические условия, ограничение сроков завоза продукции, стоимость жилищно-коммунальных услуг, транспортную доступность и другие социально-экономические особенности.

"Размер субвенции увеличился с 2012 по 2017 год с 640 миллиардов рублей до 1,5 триллиона рублей, или в 2,4 раза. Подушевой норматив за счет средств ОМС за тот же период, возрос с 4 102,9 рублей до 8 896 рублей, или в 2,2 раза", — сказала Стадченко.

Она отметила, что на приобретение и ремонт медоборудования и подготовку кадров в сельские медицинские учреждения в 2016 году было направлено 400 миллионов рублей.

Стадченко заметила, что в ФФОМС и в Минздрав регулярно поступают обращения о сложности финансирования и росту кредиторской задолженности в сельских учреждениях из-за малого количества обращений за медицинской помощью.

"Понимая важность данного вопроса и учитывая особенности оказания медицинской помощи в сельских медицинских организациях, в рамках программы государственных гарантий с 2018 года для них установлен новый вид оплаты медицинской помощи — по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, по всем видам и условиям оказания медицинской помощи. Это обеспечит доступность медицинской помощи сельскому населению в местах проживания, независимо от количества обращений", — сказала она.

Руководитель ФФОМС подчеркнула, что приоритетом самой базовой программы ОМС остается финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи. "При сохранении нормативов объемов, финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах на 23%. Особое внимание уделено развитию реабилитации, финансовое обеспечение которой увеличится на 40%, а объемов — на 23%, что позволит более рационально использовать лечебный потенциал медицинских организаций", — добавила Стадченко.