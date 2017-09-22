ГД приняла в I чтении проект о порядке определения граждан, подлежащих ОМС

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, изменяющий порядок определения граждан РФ, подлежащих обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Документом, в частности, предусматриваются конкретизация категорий военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи лиц, не подлежащих ОМС, определение механизмов приостановления и прекращения ОМС в отношении военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи лиц.
Территориальные фонды ОМС предлагается наделить полномочием по проведению проверки достоверности сведений персонифицированного учёта о застрахованных лицах в части их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории России.
Помимо этого, за правительством РФ предлагается закрепить полномочие по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов регионов и бюджетов территориальных фондов ОМС.