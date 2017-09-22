Стадченко: новый закон исключит медстрахование граждан, не подлежащих ОМС

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительственный законопроект о персонифицированном учете в сфере обязательного медицинского страхования направлен на исключение страхования граждан, не подлежащих ОМС, повышение качества планирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов терфондов ОМС, сообщила глава ФОМС Наталья Стадченко на заседании Государственной Думы.

Госдума в пятницу на пленарном заседании обсудила в первом чтении законопроект, изменяющий порядок определения граждан РФ, подлежащих ОМС.

Говоря о новеллах законопроекта, Стадченко отметила, что закон конкретизирует категории категорий лиц, не подлежащих ОМС, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в их отношении.

"Это предмет нашего обсуждения ко второму чтению (законопроекта). На площадках комитета по здравоохранению мы будем это обсуждать. Для определения неработающего населения и платежа неработающего населения данное категорирование не нужно. Данное категорирование нужно для субъектов РФ, чтобы они определили, кто у них является работоспособного возраста и не работает по разным причинам… для того, чтобы субъект РФ работал с этими людьми для легализации их в рынке труда и законной уплаты страховых взносов всех, в том числе на обязательное медицинское страхование", — сказала Стадченко.

Взносы в систему ОМС за работников сейчас платят работодатели, а за неработающее население — региональные бюджеты. При этом власти давно обсуждают проблему налогообложения доходов и уплаты взносов за так называемых самозанятых — граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность, не регистрируясь в ФНС, и не платят налогов и соцвзносов.

Счетная палата РФ в отзыве на законопроект о персонифицированном учете в системе обязательного медстрахования предлагает дать регионам возможность проверять достоверность отнесения граждан к категории неработающих при уплате за них социальных взносов.

Как отметила глава ФОМС, в законопроекте также содержится регламентация информационного взаимодействия федеральных госорганов и ФОМС при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, включая регламентацию порядков и сроков предоставления сведений о застрахованных лицах и лицах, не подлежащих ОМС.

Также в документе прописано наделение территориальных фондов ОМС полномочиями проверять достоверность сведений персонифицированного учета застрахованных лиц в части их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина РФ.

В законопроекте заложено и полномочие правительства РФ по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС, а также предусмотрено совершенствование механизма контроля за наличием у граждан права на ОМС.

"Законопроект не приводит к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой застрахованным в ОМС лицам, осуществляется в пределах субвенции, утверждаемой в бюджете ФОМС на очередной финансовый год и на плановый период", — заключила Стадченко.