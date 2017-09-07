ФОМС по прогнозам выполнит план по повышению зарплат медиков до 2019 года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) в соответствии с прогнозами до 2019 года обеспечивает рост зарплат медработников в полном объеме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы фонда.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на проект бюджета ФОМС сообщили, что фонду будет хватать денег на зарплаты врачам и медперсоналу только в 2018 году.

"Окончательный вариант бюджета ФОМС будет только после рассмотрения и утверждения этого финансового документа федеральным собранием. На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу на сайте. Изменения в статьях бюджета возможны — все они будут производиться в рабочем порядке", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что необходимость в трансферте из федерального бюджета для ФОМС на такие затратные расходы, как зарплаты медицинским работникам, связана с экономической ситуацией. Изменение экономической динамики внесет корректировки и в бюджетные потребности ФОМС, и в его доходные возможности. Выполнение майского указа президента о повышении зарплат медицинским работникам должно обеспечиваться за счет всех источников, образующих фонд оплаты труда, а не только за счет средств обязательного медицинского страхования.

"Согласно решениям, принятым 7 октября 2016 года на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, за счет средств ОМС обеспечивается до 70% потребности на повышение заработной платы в соответствии с "дорожной картой", остальные 30% — за счет прочих источников (средств региональных бюджетов, доходов от предпринимательской деятельности и пр.). В настоящее время и в соответствии с прогнозами до 2019 года ФОМС обеспечивает рост зарплат медикам в полном объеме в рамках своей доли участия", — сказал представитель фонда.