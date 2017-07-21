ФОМС перечислил в федеральные лечебные учреждения около 68 млрд рублей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), по состоянию на середину июля текущего года, перечислил в федеральные лечебные учреждения почти 68 миллиардов рублей, что составляет 74,6% от предусмотренных плановым заданием на 2017 год средств, сообщила РИА Новости начальник Управления модернизации системы ОМС Ольга Царева.

Она отметила, что введенный с этого года механизм прямого субсидирования ускорил сроки получения субсидии медицинскими организациями.

"С 2017 года финансирование начато уже 25 января после подписания первых соглашений с медицинскими организациями и федеральными органами исполнительной власти — учредителями федеральных клиник", — пояснила Царева.

По ее словам, прямое и целевое направление средств оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь центрам, клиникам и институтам не только гарантирует стабильные выплаты заработной платы медицинским работникам, осуществление закупок оборудования и медикаментов в необходимом объеме, но и обеспечивает большую прозрачность финансовых потоков.

Представитель ФОМС заявила, что система ОМС сегодня позволяет в полном объеме финансировать медицинские организации, стимулировать разработку и обновление новых стандартов медицинской помощи, внедрять инновационные методы лечения.

"Высокие медицинские технологии при рациональном использовании ресурсов и их доступности для широких слоев населения существенно увеличивают эффективность здравоохранения, а так же позитивно влияют на медико-социальные и медико-демографические показатели", — сказала Царева.