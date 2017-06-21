ФОМС раскритиковал законопроект, исключающий страховщиков из системы ОМС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С критикой в адрес внесенного в Госдуму законопроекта, исключающего страховые медицинские организации (СМО) из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), выступил советник председателя ФОМС Игорь Селезнев.
Документ представил на рассмотрение парламентариев в понедельник, 19 июня, первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов (СР).
"Это одна из законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы, о которой авторы, как правило, имеют не полное и не совсем верное представление, — о том, как это устроено и работает на самом деле". — сказал Селезнев.
Он напомнил, что за прошлый год страховые компании создали почти сто контакт-центров, подготовили свыше 6,5 тысяч страховых представителей. Более 90% проблем застрахованных по ОМС решается при первом обращении на горячую линию СМО.
"Мы видим рост доверия населения к такому институту как страховой представитель, который как раз напрямую помогает конкретному застрахованному в устранении возникших проблем. Количество обращений на "горячие линии" выросло более чем на 20% — с 482,9 тысяч в 1 квартале 2016 года до 587,4 тысяч за аналогичный период 2017 года", — сказал советник председателя ФОМС.
"Страховые компании осуществляют колоссальный объем экспертной работы, по сути, являясь основой действующего института контроля качества медицинской помощи. В 2016 году ими проведено около 26 миллионов медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи — порядка 13 миллионов.
Советник председателя ФОМС вновь озвучил суммы расходов на содержание страховых медицинских компаний.
"В 2015 году расходы страховых компаний, работающих в обязательном медицинском страховании, составили 15,1 миллиарда рублей, в 2016 году меньше — 14,8 миллиарда рублей. В относительных показателях это 1% и 0,95% от объема выделяемых на оплату медицинской помощи средств соответственно. Любая коммерческая компания может позавидовать такой эффективности", — заявил Селезнев.
Автор внесенного законопроекта объясняет, что страховые медицинские организации призваны быть посредником между государством и госучреждениями здравоохранения, но эту же функцию выполняют территориальные фонды ОМС, "следовательно, СМО оказались лишним, дублирующим звеном в системе".
Помимо этого, считает Тумусов, с момента введения в ОМС страховые медицинские организации действовали против интересов пациентов, так как у них имеется конфликт интересов: "увеличение объемов и качества помощи, в которых заинтересованы пациенты и врачи, прямо противоречат интересам СМО по сокращению расходов".
"Таким образом, нет ни одного аргумента в защиту сохранения страховых медицинских организаций в системе ОМС, и есть немалое число доводов против их сохранения, что указывает на необходимость их полного оттуда вывода", — говорится в пояснительной записке к депутатскому законопроекту.
По мнению депутата, эта норма может быть воплощена в жизнь в течение одного-двух лет.