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Обязательное медицинское страхование

ФОМС раскритиковал законопроект, исключающий страховщиков из системы ОМС

16:5621.06.2017
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© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полисМедицинский полис
© РИА Новости / Сергей Киркач

МОСКВА, 21  июн — РИА Новости.  С критикой в адрес внесенного в Госдуму законопроекта, исключающего страховые медицинские организации (СМО) из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), выступил советник председателя ФОМС Игорь Селезнев.

Документ представил на рассмотрение парламентариев в понедельник, 19 июня, первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов (СР).

"Это одна из законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы, о которой авторы, как правило, имеют не полное и не совсем верное представление, — о том, как это устроено и работает на самом деле". — сказал Селезнев.

Медстрахование. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Он отметил, что страховые медицинские компании являются важнейшим звеном пациентоориентированной системы здравоохранения. "Это первичный элемент персонифицированной медицинской помощи, начинающейся с получения полиса ОМС. Конечно, новые механизмы индивидуальной, адресной работы с застрахованными гражданами требуют настройки. Мы работаем над этим вместе со страховыми компаниями. И эта работа будет продолжаться. Но уже сейчас понятно, что стратегическое направление развития системы обязательного медицинского страхования выбрано верное", — сказал Селезнев.

Он напомнил, что за прошлый год страховые компании создали почти сто контакт-центров, подготовили свыше 6,5 тысяч страховых представителей. Более 90% проблем застрахованных по ОМС решается при первом обращении на горячую линию СМО.

"Мы видим рост доверия населения к такому институту как страховой представитель, который как раз напрямую помогает конкретному застрахованному в устранении возникших проблем. Количество обращений на "горячие линии" выросло более чем на 20% — с 482,9 тысяч в  1  квартале 2016 года до 587,4 тысяч за аналогичный период 2017 года", — сказал советник председателя ФОМС.

Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По его словам, введение института страховых представителей, открытие контакт-центров, широкомасштабное индивидуальное информирование застрахованных позволяет повышать показатели  профилактической работы. Если за первый квартал 2016 года диспансеризацию прошли 3 миллиона 900 (тысяч) человек, то за аналогичный период 2017  года — уже 4,5 миллиона человек. "Благодаря разработанному и утвержденному регламенту взаимодействия лечебных учреждений, территориальных фондов ОМС и страховых медицинских компаний выстраивается оптимальная маршрутизация пациентов, уже позволившая сократить сроки прохождения диспансеризации в 4,2 раза", — сказал Селезнев.

"Страховые компании осуществляют колоссальный объем экспертной работы, по сути, являясь основой действующего института контроля качества медицинской помощи. В 2016 году ими проведено около 26 миллионов медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи — порядка 13 миллионов.

Советник председателя ФОМС вновь озвучил суммы расходов на содержание страховых медицинских компаний.

"В 2015 году расходы страховых компаний, работающих в обязательном медицинском страховании, составили 15,1 миллиарда рублей, в 2016 году меньше — 14,8 миллиарда рублей. В  относительных показателях это 1% и 0,95% от объема выделяемых на оплату медицинской помощи средств соответственно. Любая коммерческая компания может позавидовать такой эффективности", — заявил Селезнев.

Автор внесенного законопроекта объясняет, что страховые медицинские организации призваны быть посредником между государством и госучреждениями здравоохранения, но эту же функцию выполняют территориальные фонды ОМС, "следовательно, СМО оказались лишним, дублирующим звеном в системе".

Помимо этого, считает Тумусов, с момента введения в ОМС страховые медицинские организации действовали против интересов пациентов, так как у них имеется конфликт интересов: "увеличение объемов и качества помощи, в которых заинтересованы пациенты и врачи, прямо противоречат интересам СМО по сокращению расходов".

"Таким образом, нет ни одного аргумента в защиту сохранения страховых медицинских организаций в системе ОМС, и есть немалое число доводов против их сохранения, что указывает на необходимость их полного оттуда вывода", — говорится в пояснительной записке к депутатскому законопроекту.

По мнению депутата, эта норма может быть воплощена в жизнь в течение одного-двух лет.

 

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Обязательное медицинское страхование
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