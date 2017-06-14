Стадченко: диспансеризация позволяет снижать смертность от онкозаболеваний

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Расширение масштабов диспансеризации позволило снизить одногодичную летальность от злокачественных новообразований в 2016 году до 23%, сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

Одногодичная летальность — это соотношение между числом умерших на первом году с момента установленного диагноза злокачественного образования и общим числом больных с таким диагнозом. По данным Минздрава, несколько лет назад этот показатель существенно превышал 30%.

"Конечно, рак перестал быть приговором в последние годы. Но благополучный исход заболевания возможен только при своевременном его выявлении. В прошлом году, в том числе благодаря масштабной диспансеризации, одногодичная летальность снизилась до 23%", — цитирует пресс-служба ФОМС слова из приветствия Стадченко участникам IХ съезда Ассоциации онкологов России в Уфе.

Глава ФОМС напомнила, что в рамках формирования пациентоориентированной модели здравоохранения Минздрав РФ и ФОМС ввели институт страховых представителей, которые, в частности, должны мотивировать застрахованных к медпрофилактике.

"Почти год назад начали работу поверенные первого уровня, основная задача которых — информационная поддержка всех застрахованных через контакт-центры. С начала текущего года заработали специалисты второго уровня, которые адресно обращаются к каждому застрахованному, мотивируют их к прохождению профилактических мероприятий. Мы уже видим положительные результаты такой персонифицированной работы: если за I квартал 2016 года диспансеризацию в России прошли 3,9 миллиона человек, то за аналогичный период 2017 года — уже 4,5 миллиона человек", — отметила Стадченко.