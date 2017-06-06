ФОМС: целевые средства фонда расходуются только на бесплатную медпомощь

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средства на обязательное медицинское страхование в бюджете Федерального Фонда ОМС имеют целевое назначение и направляются исключительно на организацию оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы ФОМС.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что ФОМС выделял субсидии на покупку квартир своим сотрудникам за счет выплат врачам.

В пресс-службе отметили, что предоставление субсидий на приобретение работниками фонда жилого помещения "осуществлялось в строгом соответствии с законодательством". Такие средства предусматривались в бюджете фонда на 2016 год, утвержденном федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год".

"Точно так же, как во всех федеральных органах исполнительной власти, субсидии для работников финансируются по отдельной статье расходов на собственное содержание. Средства на обязательное медицинское страхование в бюджете ФОМС обособлены, имеют целевое назначение и не могут направляться ни на какие иные цели, кроме как на организацию оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в бюджете ФОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденном федеральным законом, средства на предоставление работникам фонда субсидий на приобретение жилья не предусмотрены.