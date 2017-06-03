Популярность диспансеризации возросла в России на 15%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Число прошедших диспансеризацию в РФ в первом квартале 2017 года выросло на 600 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 4,5 миллионов человек, сообщила журналистам глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

"С 1 января 2017 года начали работать страховые поверенные второго уровня. Это страховые компании, которые информируют каждого персонально, в соответствии со списком, составленным совместно с медицинской организацией, о необходимости прохождения диспансеризации. Диспансеризация – важный элемент ранней выявляемости серьезных заболеваний, соответственно, постановки на диспансерный учет и, возможно, комфортного продолжения дальнейшей жизни. Мы боремся за сокращение смертности, а это возможно только через диспансеризацию и раннюю выявляемость. Если в 2016 году на диспансеризацию в 1 квартале обратилось 3,9 миллиона человек, то в 2017 году число достигло 4,5 миллиона человек", — сказала Стадченко перед расширенным советом директоров ФОМС в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что институт страховых представителей трех уровней начал вводиться с 2016 года. Первый уровень — это специалисты контакт-центров, работающие в страховых компаниях. Страховые поверенные второго уровня — это работники, имеющие медицинское образование, которые индивидуально информируют о необходимости прохождения диспансеризации, контролируют прохождение застрахованных профилактических мероприятий, совместно с медицинскими организациями организуют оказание медицинской помощи гражданам.

Специалисты третьего уровня анализируют показатели здоровья застрахованного лица по результатам диспансеризации, проводят экспертизу качества оказания медицинской помощи.