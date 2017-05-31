Субвенции ФОМС позволяют оплачивать около 80% стоимости медпомощи россиянам

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Обязательное медицинское страхование сегодня — основная ресурсная база отечественного здравоохранения, государственная гарантия стабильного финансирования медицинской помощи, заявила заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Сучкова.

"За счет субвенций фонда оплачивается уже порядка 80% стоимости всей медицинской помощи, оказываемой нашим гражданам. Базовая программа ОМС является фундаментом современной системы охраны здоровья, охватывая практически все виды медицинской помощи: первичную медико-санитарную, включая профилактическую, специализированную и высокотехнологичную, скорую медицинскую помощь", — отметила Сучкова, выступая на V Пленуме Центрального Комитета профсоюза работников здравоохранения РФ.

По ее словам, субвенции территориальным фондам ОМС для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ только за последние пять лет выросли в 2,4 раза — с 640 миллиардов рублей в 2012 году до более полутора триллионов в 2016 году.

Говоря о реализуемой за счет бюджетных средств ФОМС программе "Земский доктор", Сучкова сообщила, что за четыре года программа позволила привлечь в сельскую местность почти 24 тысячи врачей — только в прошлом году в программе приняли участие почти пять тысяч врачей. При этом она напомнила, что с 2012 года ежегодно на эти цели в бюджете Фонда предусматриваются 3,2 миллиарда рублей.

"Кроме того, программа мотивировала регионы на финансирование своих программ по привлечению медицинских работников со средним образованием в сельское здравоохранение — уже 21 регион реализует свои локальные программы, а с 2017 года еще девять субъектов РФ присоединятся к программе развития сельского здравоохранения", — сказала Сучкова.

Зампред ФОМС обратила внимание участников пленума на работу страховых представителей, которые начали свою деятельность с середины 2016 года.

"Страховые представители, от оператора контакт-центра до эксперта качества медицинской помощи, другие обеспечивающие функционирование организационных инноваций специалисты, — это новые работники нашей отрасли: сотрудники контакт-центров, диспетчеры, логистики, специалистыIT-технологий, высококвалифицированные медицинские эксперты. За прошедший год мы наполнили кадрами обновленную схему работы с застрахованными, запустили во всех регионах контакт-центры, обеспечили техническую и методическую настройку информационного взаимодействия участников ОМС. С 2017 года к работе приступили более 6,5 тысяч страховых представителей", — сказала Сучкова.