Стадченко: более 6,5 тыс страховых представителей I уровня обучены в 2016 г

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 6,5 тысяч страховых представителей первого уровня было подготовлено в 2016 году для работы в системе обязательного медицинского страхования; С 2017 года приступили к работе страховые представители второго уровня, которых сегодня более 3,5 тысяч человек, сообщила глава федерального Фонда ОМС Наталья Стадченко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
В ходе заседания рассматривался вопрос "О практике работы страховых представителей в системе ОМС".
Стадченко напомнила, что институт страховых представителей трех уровней начал вводиться с 2016 года. По ее словам, первый уровень — это специалисты контакт-центров, работающие в страховых компаниях. "Специалисты второго уровня — это работники, имеющие медицинское образование, которые индивидуально информируют о необходимости прохождения диспансеризации, контролируют прохождение застрахованных профилактических мероприятий, совместно с медицинскими организациями организуют оказание медицинской помощи гражданам. Специалисты третьего уровня анализируют показатели здоровья застрахованного лица по результатам диспансеризации, проводят экспертизу качества оказания медицинской помощи", — приводятся в сообщении ФОМС слова Стадченко.