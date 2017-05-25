Стадченко: более 6,5 тыс страховых представителей I уровня обучены в 2016 г

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 6,5 тысяч страховых представителей первого уровня было подготовлено в 2016 году для работы в системе обязательного медицинского страхования; С 2017 года приступили к работе страховые представители второго уровня, которых сегодня более 3,5 тысяч человек, сообщила глава федерального Фонда ОМС Наталья Стадченко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В ходе заседания рассматривался вопрос "О практике работы страховых представителей в системе ОМС".

В пресс-службе ФОМС напомнили, что персонифицированный подход при оказании медицинской помощи, информационное сопровождение застрахованных — главные направления нового этапа построения системы ОМС. В последние два года Минздравом и ФОМС изданы новые и внесены изменения в действующие нормативные акты ОМС, что качественно изменило функционал страховых компаний и увеличило функциональную нагрузку в части создания новых инструментов защиты прав и законных интересов получателей медицинской помощи. Каждый застрахованный должен знать свою страховую медицинскую компанию, номер телефона своего страхового поверенного, чтобы обращаться к нему по всем вопросам.

Стадченко напомнила, что институт страховых представителей трех уровней начал вводиться с 2016 года. По ее словам, первый уровень — это специалисты контакт-центров, работающие в страховых компаниях. "Специалисты второго уровня — это работники, имеющие медицинское образование, которые индивидуально информируют о необходимости прохождения диспансеризации, контролируют прохождение застрахованных профилактических мероприятий, совместно с медицинскими организациями организуют оказание медицинской помощи гражданам. Специалисты третьего уровня анализируют показатели здоровья застрахованного лица по результатам диспансеризации, проводят экспертизу качества оказания медицинской помощи", — приводятся в сообщении ФОМС слова Стадченко.