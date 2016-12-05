Стадченко: субвенция терпрограммам ОМС в 2017 г составит 1537,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Размер субвенции для реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2017 году составит 1537,2 миллиарда рублей, что обеспечит предусмотренный Программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи подушевой норматив в размере 8896 рублей — на 5,4% больше, чем в 2016 году, сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

"Как и в предыдущие годы, доходы бюджета ФОМС будут формироваться в основном за счет поступлений страховых взносов на ОМС: в 2017 году на 98,4%, в 2018 году — на 99%, в 2019 году — на 99,9%. С 2017 года администрирование страховых взносов будет осуществляться налоговыми органами, имеющими несколько большие, чем ПФР, полномочия в налоговой сфере, в связи с чем ожидается увеличение собираемости взносов. Размер субвенции, направляемой для реализации территориальных программ ОМС, в 2017 году составит 1537,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 1793,5 миллиарда рублей, а в 2019 году — 1886,5 миллиарда рублей", — сообщила РИА новости Стадченко.

Соответственно, отметила она, предусмотрен и дальнейший рост размера подушевого норматива: до 10379,3 рублей в 2018 году (рост на 16,7% к 2017 году), а в 2019 году этот показатель должен вырасти еще на 5,2% — до 10917,1 рублей.

Стадченко подчеркнула, что объем субвенций предусматривает выполнение Указа президента от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы медицинских работников.

Что касается оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, то в бюджете Федерального фонда на эти цели планируются обособленные целевые средства на 2017-2019 годы в размере 96,7 миллиарда рублей в год, то есть в таких же ежегодных объемах, как и в текущем году.

"Также будет продолжена программа "Земский доктор". На 2017 год в бюджете Фонда предусмотрены ассигнования в 3,2 миллиарда рублей на предоставление единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа", — сообщила Стадченко.

В соответствии с заявками Фонда социального страхования будут обеспечены родовые сертификаты. На эти цели в 2017 году предусмотрены 18,1 миллиарда рублей, в 2018 году – 18,2 миллиарда рублей, и в 2019 году – 17,4 миллиарда рублей, заключила глава ФОМС.