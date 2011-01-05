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Она встречается так же редко, как и дружба амурского тигра и козла Тимура, которые встретились в Приморском сафари-парке. А в дикой природе амурский тигр встречается еще реже. Браконьерство, вырубка лесов, пожары — всё это угрожает амурскому тигру. Сейчас их популяция насчитывает менее 450 особей.

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