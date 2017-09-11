Российский павильон на ЭКСПО-2017 в Астане посетили более 800 тысяч человек

АСТАНА, 11 сен — РИА Новости. Более 800 тысяч гостей, в том числе 500 официальных делегаций, принял павильон России на межуднародной специализированной выставке ЭКСПО-2017, завершившей накануне работу в Астане, сообщает пресс-служба российского павильона.

"Российский павильон представлял собой наглядное отражение возможностей страны в обеспечении энергетической безопасности планеты. Главный слоган экспозиции "Россия — энергетический потенциал планеты" был полноценно раскрыт в тематике "Русская Арктика". Экспозиция рассказывала гостям о достижениях отечественной энергетики и энергетических идеях будущего в условиях Арктики", — говорится в сообщении.

Центральным объектом экспозиции стала ледяная глыба — часть айсберга, привезенная на ЭКСПО-2017, чтобы дать возможность каждому гостю прикоснуться к частичке Арктики. В павильоне был установлен мультимедийный стенд корпорации "Росатом". Передовые разработки представили ПАО "НОВАТЭК", Национальный исследовательский томский политехнический университет, холдинг "РОТЭК", ВНИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева.

Как отметили в пресс-службе, павильон России впервые получил почетную золотую медаль Международного бюро выставок в номинации "Дизайн выставки".

В рамках Биржи деловых контактов в павильоне прошли более 150 деловых переговоров и встреч, были заключены международные соглашения, в том числе меморандум о сотрудничестве между РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина и АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", который ляжет в основу активного взаимодействия между государствами в сфере геологоразведки и добычи.

В ходе тематической недели Санкт-Петербурга, проходившей с 9 по 14 августа, подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Астаной на 2017-2021 годы, утвердившее программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия между городами. В рамках Национального дня России на ЭКСПО-2017 8 сентября павильон России поддержал XI Евразийский Форум KAZENERGY, на котором прошла программная сессия "Чистая" энергетика — вклад в будущее", организованная Ассоциацией "Глобальная энергия" совместно с Kazenergy.

Ключевым мероприятием культурной программы Российской Федерации на ЭКСПО-2017 стал Фестиваль культуры регионов, в котором принимали участие творческие коллективы Самарской, Омской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областей, Алтайского края, Республики Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Кульминационным мероприятием Фестиваля стало празднование Национального дня России, завершившееся масштабным гала-концертом.

Отдельное внимание на ЭКСПО-2017 было уделено проектам в рамках Года экологии в России: состоялся показ театра экологической моды, а также празднование Международного дня тигра, организованного при поддержке Фонда "Амурский тигр".