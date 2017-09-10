На церемонии закрытия ЭКСПО-2017 в Астане показали лучшие разработки

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 прошла в Астане, на ней были представлены проекции изображений самых интересных разработок, которые, по мнению организаторов шоу, совсем скоро станут неотъемлемой частью повседневной жизни, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы обещали перенести гостей в "мир будущего". Поэтому главным элементом шоу стали самые впечатляющие разработки завершающейся выставки. В частности, проекции изображений поезда, скорость которого составляет 1300 километров в час, а также электричества, вырабатываемого растениями. "Уже сегодня обычный цветок может заряжать ваш смартфон", — заявили организаторы шоу в ходе церемонии. По их мнению, город будущего – это город с висячими садами и никакого смога.

В программе также были выступления воздушных гимнастов, местных творческих коллективов.

В церемонии принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он сообщил, что выставка прошла успешно и дала толчок развитию экономики республики. Также за шоу наблюдали лидеры Турции и Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев.

Официальная часть мероприятия проходила в здании Конгресс-Центра, на сцене Амфитеатра выступили местные исполнители и ди-джеи. Зрителей было много, несмотря на дождь и сильный ветер. Площадка перед сценой была полностью заполнена людьми.

Также 2,23 тысячи человек – столько часов длилась выставка — взялись за руки и выстроились в цепочку вокруг казахстанского павильона "Нур Алем". Завершилась церемония салютом, который длился почти восемь минут.