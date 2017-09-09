Более трех тысяч правоохранителей обеспечивали безопасность на ЭКСПО-2017

Посетители на выставке, проходящей в рамках форума ЭКСПО 1520

Посетители на выставке, проходящей в рамках форума ЭКСПО 1520

АСТАНА, 9 сен – РИА Новости. Свыше трех тысяч правоохранителей следили за безопасностью в ходе "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана, сообщил в субботу замдиректора департамента безопасности международной специализированной выставки Денис Давыдов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

По словам Давыдова, к мероприятию правоохранительные органы начали готовиться заранее – за два года.

"Задействованы свыше трех тысяч сотрудников полиции, министерства обороны, комитета по чрезвычайным ситуациям и частной охраны", — сказал он на брифинге.

Давыдов отметил, что на пропускных пунктах на выставке был установлен особый пропускной режим — досматривали всех. "Инцидентов, существенно влияющих на безопасность, нами не зафиксировано. Все это свидетельствует о высоком уровне безопасности", — заявил замдиректора департамента безопасности.