Национальный день России на ЭКСПО-2017 отметили концертами и шествием

День России на ЭКСПО-2017. Архивное фото

День России на ЭКСПО-2017. Архивное фото

АСТАНА, 8 сен — РИА Новости. Праздничными мероприятиями и концертами на всей территории ЭКСПО-2017 отметили в пятницу Национальный день России на Международной специализированной выставке в Астане, сообщает пресс-служба российского павильона.

Национальный день начался с программной сессии на тему "Новые технологии и решения для атомной отрасли" в рамках XI Евразийского форума Kazenergy, партнером которого является Россия.

В полдень на сцене ЭКСПО-2017 состоялось торжественное открытие Национального дня России, с приветствиями к участникам и гостям выставки обратились первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 © Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017

Разнообразие культуры России продемонстрировали российские артисты в возрасте от 9 до 80 лет, исполнившие современные и классические музыкальные композиции.

Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной вместе с участницей проекта "Голос. Дети" Алиной Домрачевой исполнили песню "Валенки". Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" представил танцевальную композицию "Гармошки", а CoffeeTimeBand удивил собравшихся, исполнив гимн ЭКСПО-2017 на казахском языке. Финальным аккордом стало выступление знаменитого коллектива "Бурановские бабушки" из Удмуртии.

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017 © Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017

После церемонии с духовым оркестром и флагами всех регионов страны национальный парад торжественно прошел по всей территории ЭКСПО-2017, завершив свое шествие в российском павильоне, по которому официальных гостей провел замглавы Минпромторга РФ, генеральный комиссар России на выставке Георгий Каламанов.

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017 © Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017

Праздничные мероприятия и концерты проходили на территории выставочного комплекса в течение всего дня.

Церемония закрытия ЭКСПО-2017 состоится 10 сентября, в ней будут задействованы более 2 тысяч человек, в том числе официальные представители стран-участниц и волонтеры, добавили в пресс-службе.