На ЭКСПО-2017 в Астане пройдет Национальный день России 8 сентября

АСТАНА, 5 сен — РИА Новости. Яркий парад, традиционные русские угощения, большое количество культурных и деловых мероприятий ждут 8 сентября посетителей ЭКСПО-2017 в Астане, когда Россия будет отмечать свой Национальный день на международной специализированной выставке, сообщает пресс-служба российского павильона.

Церемония открытия Национального дня Российской Федерации начнется в полдень на сцене Национального дня ЭКСПО-2017 и завершится масштабным парадом. С флагами России и регионов страны, под звуки духового оркестра Омской филармонии участники пройдут по всей территории выставки.

В этот же день состоится финальный гала-концерт Фестиваля культуры регионов России. Фестиваль стартовал в первые дни выставки, за это время в нем приняли участие творческие коллективы из Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Алтая, Москвы и других регионов.

Гости выставки увидят выступления Государственного академического русского народного ансамбля "Россия", выдающегося музыканта-трубача Вадима Эйленкрига, ансамбля "Бурановские бабушки", вокального проекта CoffeetimeBand, фольклорной группы "Славяне", Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай", ансамбля народной музыки "Сибирская забава", вокального ансамбля "Сладоцвет" и других артистов.

В рамках деловой программы 8 сентября на XI Евразийском форуме Kazenergy, партнером которого выступает Россия, пройдет программная сессия "Чистая" энергетика — вклад в будущее" и сессия "Новые технологии и решения для атомной отрасли" при партнерстве госкорпорации "Росатом", добавили в пресс-службе.