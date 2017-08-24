Свердловская область поделится с Казахстаном опытом энергосбережения

Подсписание соглашения о сотрудничетве Северо-Казахстанской область Казахстана будет и Института энергосбережения имени Н.И. Данилова (ИнЭС) Свердловской области. 24 августа 2017

Подсписание соглашения о сотрудничетве Северо-Казахстанской область Казахстана будет и Института энергосбережения имени Н.И. Данилова (ИнЭС) Свердловской области. 24 августа 2017

АСТАНА, 24 авг — РИА Новости. Северо-Казахстанская область Казахстана будет сотрудничать с Институтом энергосбережения имени Н.И. Данилова (ИнЭС) Свердловской области в сфере энергосбережения; соответствующий протокол подписан в рамках тематической недели Свердловской области "Эффективное машиностроение" в павильоне России на выставке ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба российского павильона.

Документ подписали директор ИнЭС Сергей Банных и руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Северо-Казахстанской области Тасмурат Каткадамов.

Протокол закрепляет основные направления сотрудничества, которые включают обмен опытом в области энергосбережения, повышения эффективности производства, передачи и потребления энергоресурсов, внедрения энергосберегающих продуктов и технологий, в том числе информационных, на территории Северо-Казахстанской области.

Казахстанская сторона, в частности, рассматривает возможность внедрения на своих северных территориях информационно-аналитического комплекса "ЭнергоАтлас" — инструмента планирования и мониторинга производства и расходования топливно-энергетических ресурсов, разработанного ИнЭС, отмечается в сообщении.