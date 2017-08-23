Екатеринбург представил в Астане заявку на право проведения ЭКСПО-2025

АСТАНА, 23 авг — РИА Новости. Презентация заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге прошла в среду в павильоне России на ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба российского павильона.

Тематическая неделя при партнерстве Свердловской области проходит в российском павильоне с 21 по 27 августа.

Как отметил представивший заявку вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, Екатеринбург — крупнейший в области и Уральском регионе центр промышленности, науки, образования и культуры, важнейший торгово-логистический и сервисный узел в центре России. Четвертый по величине город страны с населением полтора миллиона человек формирует одну из самых экономически развитых городских агломераций России с числом жителей более 2,1 миллиона. Удобная и развитая транспортная система делает Екатеринбург практически равнодоступным для всех континентов.

Свердловский регион бурно развивается как один из индустриальных центров России: область производит 40% промышленной продукции страны, а также 30% мирового объема производства титана. Екатеринбург неоднократно принимал мероприятия мирового уровня: саммит БРИКС, саммит Россия-ЕС, саммит ШОС. В этом году город станет площадкой Первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году — матчей Чемпионата мира по футболу.

"Именно поэтому ЭКСПО-2025, вне всякого сомнения, станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы" — привели в пресс-службе слова Высокинского.