На ЭКСПО-2017 в Астане стартовала тематическая неделя Свердловской области

АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Стенд Свердловской области и тематическая неделя "Эффективное машиностроение" открылись во вторник в павильоне России на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает пресс-служба российского павильона.

Стенд Свердловской области разделен на несколько тематических частей. В зоне предприятий рассказывается об инвестиционном потенциале и крупных промышленных проектах региона. В интерактивной зоне посетители смогут совершить виртуальную экскурсию на предприятия АО "РМК" и велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга с возможностью обзора на 360 градусов в любой точке маршрута.

"В 2016 году Республика Казахстан заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области. Внешнеторговый оборот с Казахстаном за период 2016 года составил один миллиард долларов, при этом за 5 месяцев 2017 года мы увеличили эти объемы на 50%. Эти цифры говорят о взаимном доверии и интересе. Создание условий для развития партнерства — одно из основных задач правительства региона", — привели в пресс-службе слова заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского на открытии экспозиции.

Во вторник на площадке павильона России проходит Российско-казахстанский бизнес форум, со стороны Свердловской области в нем принимают участие более 30 предприятий и организаций.

В экспозиции Свердловской области также представлена презентация и макет столицы области как города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация заявки России на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге запланирована на 23 августа.