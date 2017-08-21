Свердловский бизнес презентует в Астане уникальные энерготехнологии

АСТАНА, 21 авг — РИА Новости. Стенд Свердловской области, которая выступит генеральным партнером тематической недели "Эффективная генерация", откроется во вторник в российском павильоне на международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, сообщает пресс-служба павильона.

"Свердловский бизнес на ЭКСПО-2017 будет представлять малые инновационные предприятия, специализирующиеся на выпуске приборов учета, поставке теплотехнического оборудования, предоставлении услуг по автоматизации инженерных систем, производстве электроники, светодиодной продукции, монтаже печатных плат. В ЭКСПО-2017 примет участие компания "Газпром трансгаз Екатеринбург", которая разработала уникальную технологию сжижения газа", — говорится в сообщении.

В рамках выставки екатеринбургские и казахстанские предприниматели обсудят перспективы газификации промышленного и частного сектора Астаны и северных регионов республики. Кроме того, Свердловская область покажет комплексную систему сбора и обработки данных об энергохозяйстве региона, которая позволяет рационально расходовать ресурсы. Участников выставки познакомят с работой электронной энергосервисной биржи.

В деловой программе Свердловской области также запланирована презентация заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 23 августа в 14:00 в конференц-зале российского павильона.