Петербургские компании показали инновационные разработки на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 16 авг — РИА Новости. Пятнадцать петербургских компаний продемонстрировали свои передовые разработки гостям ЭКСПО-2017 в рамках тематической недели Санкт-Петербурга, которая завершилась в российском павильоне, сообщает пресс-служба павильона.

Основной задачей организаторов тематической недели стало налаживание деловых связей между компаниями из России и Казахстана, а также поиск новых направлений взаимовыгодного сотрудничества. В павильоне также прошел круглый стол "Энергия инноваций: промышленный и инновационный потенциал Санкт-Петербурга и Республики Казахстан, перспективы развития сотрудничества регионов".

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, договоренности, которые были достигнуты на ЭКСПО-2017, помогут увеличить сумму общего товарооборота между Санкт-Петербургом и Казахстаном, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени. К. Куанышбаева в Астане прошел спектакль-концерт с участием заслуженного артиста РФ Михаила Черняка (Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке) и литературно-музыкальный вечер "с листа" по рассказам Константина Паустовского.