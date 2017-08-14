Россия продвигает на "ЭКСПО-2017" заявку на проведение выставки в 2025 году

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Россия, претендующая на право провести международную выставку "ЭКСПО" в 2025 году в Екатеринбурге, планирует продвигать свою заявку в рамках участия в "ЭКСПО-2017" в Астане, сообщил в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на выставке, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

"Конечно, мы используем выставку "ЭКСПО-2017" для продвижения нашей заявки. Уже 23 августа в российском павильоне пройдет презентационная сессия-диалог "ЭКСПО: от Астаны-2017 к Екатеринбургу-2025", — сказал Каламанов.

Комиссар российской секции напомнил, что заявка на проведение "ЭКСПО-2025" в России была подана в мае этого года. По его словам, у выдвижения Екатеринбурга есть ряд причин.

"Во-первых, он выгодно расположен в самом центре евразийского пространства, во-вторых, является одним из крупнейших научных, индустриальных и культурных центров страны, но самое главное — у города богатый опыт проведения событий международного масштаба. Там проходили саммиты ШОС и БРИКС, ИННОПРОМ, российско-китайское ЭКСПО", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, осенью в Екатеринбурге пройдет Всемирный конгресс здоровья, а в 2018 году — матчи чемпионата мира по футболу. "Наша заявка имеет большие шансы на победу", — заключил Каламанов.