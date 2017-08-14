Казахстан заинтересовался рядом российских разработок на "ЭКСПО-2017"

АСТАНА, 14 авг – РИА новости. Министерство энергетики Казахстана заинтересовалось рядом российских разработок в области энергетики и экологии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на "ЭКСПО-2017", заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

"Министерство энергетики Республики Казахстан провело комплексное исследование и отбор технологий павильонов разных стран для их дальнейшего внедрения на территории своей страны. От Российской Федерации в данный список вошли пять проектов из таких областей как экология, электроэнергетика и атом", — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, министерство заинтересовали технологии создания атомных передвижных плавучих мини-электростанций, получение синтетических углеводородных продуктов из природного и попутного газов, а также система управления солнечными батареями и передовые методики очистки бытовых и промышленных стоков, разработанные российскими компаниями.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между казахстанской национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз" и Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина.

"Это соглашение ляжет в основу активного сотрудничества между нашими государствами в сфере геологоразведки и добычи. В планах — начать комплексное геологическое изучение северного борта Прикаспийской впадины, чтобы оценить перспективность проекта и разработать программу геологоразведочных работ в Федоровском и Северном Карповском блоках", — добавил Каламанов.