Более 500 тысяч человек посетили российский павильон на "ЭКСПО-2017"

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Российский павильон является одним из самых популярных на международной выставке "ЭКСПО-2017", проходящей с 10 июня в столице Казахстана, сообщил в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на выставке, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

"Российский павильон с момента открытия неизменно входит в топ-5 по посещаемости. На данный момент уже более 500 тысяч гостей познакомились с нашей экспозицией. Более 430 международных делегаций посчитали важным для себя побывать у нас", — отметил Каламанов.

По его мнению, такие высокие цифры — не случайность. "Русская Артика, представленная в павильоне — это яркая демонстрация неизведанного, нераскрытого до конца потенциала страны, в том числе и энергетического", — сказал замминистра.

Каламанов подчеркнул, что гостей выставки также привлекает инсталляция айсберга, "которая дает возможность каждому посетителю прикоснуться к тематике арктического региона".

Говоря о деловых контактах, комиссар российской секции напомнил, что в выставке участвуют более 100 стран. "Руководители большинства международных делегаций, министры и топ-менеджеры крупнейших компаний Азии, Европы, Африки и Америки — частые гости в павильоне России", — добавил он.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ рассказал, что не так давно в Астане прошел ряд презентаций предприятий Новосибирской области, на которых присутствовала бизнес-делегация из Малайзии, состоящая из представителей компаний, специализирующихся в области "зеленых" технологий. "Ряд разработок, представленных спикерами предприятий из сибирского региона, заинтересовал малайзийских бизнесменов. Такие контакты закладывают основу для проведения дополнительных деловых встреч, заключения соглашений и долгосрочного международного сотрудничества", — заключил собеседник агентства.

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