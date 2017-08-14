Вечный карандаш подарили 500-тысячному посетителю павильона РФ на ЭКСПО

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Полумиллионным посетителем павильона России на Международной выставке ЭКСПО-2017 стала учитель математики Жумагуль Фаррахова, сообщила пресс-служба российского павильона.

Женщина пришла на ЭКСПО во второй раз, чтобы показать двум дочерям выставку, в числе и экспозицию России, передает Sputnik

Жумагуль работает в школе в ауле Ахмед Нуринского района Карагандинской области. Впервые она побывала здесь с мужем в июне, когда выставка только начинала свою работу. Больше всего ей запомнились павильон Казахстана "Нур Алем" и павильон России. Именно эти экспозиции она решила показать дочерям Асие и Наргизе, ученицам 10-го и 11 классов.

Семья Фарраховых прошла экскурсию по экспозиции России, а в конце прогулки их встретили сотрудники и директор павильона.

Жумагуль был вручен набор из продукции, символизирующей энергию различных регионов России. В набор входят: чай, алтайский мед, таежное брусничное варенье и варенье из Карелии, пряник,а также ежедневник и вечный карандаш, который не нужно точить 25 лет.

Также женщина получила билет на Национальный день России на ЭКСПО, который состоится 8 сентября.

По статистике, каждый четвертый гость ЭКСПО заходит в российский павильон. Четвертого августа на ЭКСПО-2017 был зарегистрирован двухмиллионный посетитель.