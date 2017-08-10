Санкт-Петербург и Астана подписали меморандум о сотрудничестве

АСТАНА, 10 авг — РИА Новости. Объем товарооборота между Санкт-Петербургом и Казахстаном в 2016 году составил 682 миллиона долларов, заключение меморандума о сотрудничестве между северной столицей России и Астаной позволит значительно увеличить эту цифру, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан на открытии тематической недели города в российском павильоне на ЭКСПО-2017.

В тематической неделе Санкт-Петербурга "Энергетическое машиностроение: новейшие технологии", которая продлится на ЭКСПО-2017 до 13 августа, принимают участие 15 крупных компаний, демонстрирующих свои разработки гостям выставки и представителям казахстанского бизнеса. Особый упор сделан на создание оптимальных условий для встреч малых и средних предпринимателей двух стран, сообщает пресс-служба российского павильона.

Накануне официального начала недели Санкт-Петербург и Астана заключили меморандум о сотрудничестве между городами на 2017-2021 годы, подтверждающий реализацию совместных торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных программ. Еще одним направлением межрегионального взаимодействия может в перспективе стать обмен опытом в вопросах занятости и соцобеспечения, коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

"При упоминании Санкт-Петербурга у людей возникает образ культурной столицы России, и это так. Но, помимо этого, город является одним из крупнейших центров промышленности России. Именно поэтому мы участвуем на ЭКСПО-2017 — нам есть что показать", — приводятся в сообщении слова Мовчана.