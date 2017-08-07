Бизнесмены из Новосибирской области представили продукцию на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 7 авг — РИА Новости. Продвижение российской инновационной и энергосберегающей продукции в Казахстане и на других международных рынках стало основной темой бизнес-миссии экспортеров из Новосибирской области, посетившей ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает пресс-центр российского павильона на выставке.

По словам оператора бизнес-миссии Новосибирской области Марины Глаголевой, на ЭКСПО-2017 отправились компании региона, настроенные на освоение новых рынков, имеющие инновационные разработки, а также заинтересованные в продвижении своей продукции. Предприятия готовы организовать как прямой экспорт из РФ в Казахстан, так и создание совместных производств в Казахстане.

Организаторами визита делегации выступили Центр координации поддержки экспортноориентированных предприятий Новосибирской области, торгпредство России в Казахстане и ГК "Инновационная бизнес группа". В состав бизнес-миссии вошли представители таких предприятий, как ООО "Экофакел", ООО "Рэлсиб", ООО "Лиотех-Инновации", ООО "НПО "АРС ТЕРМ" и ООО "ВАКИО".

Как отметили в пресс-центре, развитие деловых контактов — одна из основных целей работы павильона России на ЭКСПО-2017. Недавно здесь прошла неделя Челябинской области, в ходе которой бизнесмены российского региона встретились с казахстанскими коллегами, было подписано соглашение между Фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" с казахстанской стороны.

Параллельно в столице Казахстана проходят бизнес-миссии Мордовии, Тулы и Омской области, основной целью которых также является поиск деловых контактов и рынков сбыта. В августе в павильоне РФ пройдут недели Санкт-Петербурга и Свердловской области, добавили в пресс-службе.