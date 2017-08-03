США
3.083 августа15:13МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Россия на ЭКСПО-2017

Санкт-Петербург с 9 августа откроет экспозицию на ЭКСПО-2017 в Астане

14:1703.08.2017
0170
© РИА Новости / Ксения ВоронинаПерейти в фотобанкПосетители возле билетной кассы перед проведением ЭКСПО-2017 в Астане. Архивное фотоПосетители возле билетной кассы перед проведением ЭКСПО-2017 в Астане. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Воронина
Перейти в фотобанк

АСТАНА, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург с 9 по 13 августа представит свою экспозицию и проведет серию мероприятий в рамках тематической недели российского павильона на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает пресс-служба павильона России на ЭКСПО.

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Свердловская область борется за право проведения ЭКСПО-2025

Экспозиция Санкт-Петербурга составит 80 квадратных метра. Оформление интерьера стенда будет создавать узнаваемость облика современного Петербурга. Выстроенная видео-стена и сенсорные экраны для управления ею позволят продемонстрировать потенциал компаний-участников экспозиции, представить информацию о промышленном и инновационном потенциале города и местных предприятий.

Так в частности, свои инновационные проекты представят ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "НПП "Радар ммс", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева", АО "НПФ "Меридиан" (концерн "Моринформсистема-Агат"), ОАО "Силовые машины", ООО "ИКАПЛАСТ", ООО "ВТ-Технологии", ГК "Элком", ООО "Ассоциация ВАСТ", ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", СПб ГУП "Ленсвет", СПб ГБУ "Центр энергосбережения", ГРО "ПетербургГаз" и другие.

Посетители на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане
© РИА Новости / Болат Шайхинов
Смольников: Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов
Кроме экспозиции, запланирована серия деловых мероприятий, среди которых круглые столы: "Энергия инноваций: промышленный и инновационный потенциал Санкт-Петербурга и Республики Казахстан, перспективы развития сотрудничества регионов" и "Энергия событий. Туристский потенциал событийных мероприятий: лучшие практики". Компании Санкт-Петербурга представят свои проекты и примут участие в бирже деловых контактов, где у представителей бизнеса будет возможность напрямую пообщаться с представителями казахстанских предприятий.

Как отмечается в сообщении, также в рамках культурной программы на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К.Куанышбаева пройдут спектакли с участием Заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Черняка. 8 августа состоится спектакль-концерт "Анекдоты XX века" по произведениям русской юмористической и сатирической прозы и поэзии (А.Аверченко, С.Чёрный, Н.Агнивцев, Л.Андреев, В.Конецкий и др), а 9 августа — литературно-музыкальный вечер "с листа" по рассказам Константина Паустовского "Все тише музыка печали, все громче музыка любви" в сопровождении струнного квартета.

Жительница Астаны Ардак Аупбаева стала 300-тысячным посетителем павильона России на ЭКСПО-2017
© Фото предоставлено пресс-службой российского павильона на ЭКСПО-2017
Российский павильон на ЭКСПО объявил о 300-тысячном посетителе

В последние годы Санкт-Петербург стремительно меняется, вводятся в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры, совершенствуются дорожные сети, активно возводятся производственные комплексы, расширяется дорожная сеть, открываются арт-пространства, выставочные комплексы, лектории. При поддержке административных структур на территории Санкт-Петербурга ведут плодотворную работу порядка 350 научно-исследовательских организаций, 60 организаций Российской Академии Наук, 250 государственных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, 12 государственных научных центров.

Комментировать
+
Россия на ЭКСПО-2017
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена