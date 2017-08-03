Санкт-Петербург с 9 августа откроет экспозицию на ЭКСПО-2017 в Астане

АСТАНА, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург с 9 по 13 августа представит свою экспозицию и проведет серию мероприятий в рамках тематической недели российского павильона на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает пресс-служба павильона России на ЭКСПО.

Экспозиция Санкт-Петербурга составит 80 квадратных метра. Оформление интерьера стенда будет создавать узнаваемость облика современного Петербурга. Выстроенная видео-стена и сенсорные экраны для управления ею позволят продемонстрировать потенциал компаний-участников экспозиции, представить информацию о промышленном и инновационном потенциале города и местных предприятий.

Так в частности, свои инновационные проекты представят ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "НПП "Радар ммс", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева", АО "НПФ "Меридиан" (концерн "Моринформсистема-Агат"), ОАО "Силовые машины", ООО "ИКАПЛАСТ", ООО "ВТ-Технологии", ГК "Элком", ООО "Ассоциация ВАСТ", ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", СПб ГУП "Ленсвет", СПб ГБУ "Центр энергосбережения", ГРО "ПетербургГаз" и другие.

Кроме экспозиции, запланирована серия деловых мероприятий, среди которых круглые столы: "Энергия инноваций: промышленный и инновационный потенциал Санкт-Петербурга и Республики Казахстан, перспективы развития сотрудничества регионов" и "Энергия событий. Туристский потенциал событийных мероприятий: лучшие практики". Компании Санкт-Петербурга представят свои проекты и примут участие в бирже деловых контактов, где у представителей бизнеса будет возможность напрямую пообщаться с представителями казахстанских предприятий.

Как отмечается в сообщении, также в рамках культурной программы на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К.Куанышбаева пройдут спектакли с участием Заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Черняка. 8 августа состоится спектакль-концерт "Анекдоты XX века" по произведениям русской юмористической и сатирической прозы и поэзии (А.Аверченко, С.Чёрный, Н.Агнивцев, Л.Андреев, В.Конецкий и др), а 9 августа — литературно-музыкальный вечер "с листа" по рассказам Константина Паустовского "Все тише музыка печали, все громче музыка любви" в сопровождении струнного квартета.

В последние годы Санкт-Петербург стремительно меняется, вводятся в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры, совершенствуются дорожные сети, активно возводятся производственные комплексы, расширяется дорожная сеть, открываются арт-пространства, выставочные комплексы, лектории. При поддержке административных структур на территории Санкт-Петербурга ведут плодотворную работу порядка 350 научно-исследовательских организаций, 60 организаций Российской Академии Наук, 250 государственных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, 12 государственных научных центров.