Свердловская область борется за право проведения ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Свердловская область представит в Астане российскую заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщает в четверг департамент информполитики губернатора региона.

Делегация Свердловской области в августе примет участие в работе международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая открылась 10 июня в столице Казахстана – Астане.

"На полях ЭКСПО-2017 в российском павильоне будет презентована заявка Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, состоится Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов, конференция по вопросам энергосбережения", — говорится в сообщении.

В рамках рабочей поездки планируются переговоры с представителями органов исполнительной власти Республики Казахстан, в том числе по вопросам инвестиций, энергетики и здравоохранения, а также с руководством основных регионов-партнеров Среднего Урала – Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и города Астаны. В настоящее время идет формирование деловой делегации, уточняет департамент.

В мае Международное бюро выставок сообщило, что Россия подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение "Экспо". В 2012 году уральский город подавал заявку на "Экспо-2020", но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ).