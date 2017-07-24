Челябинская область представит на ЭКСПО-2017 разработки в сфере энергетики

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неделя Челябинской области на тему "Доступная энергия: инновации в инфраструктуре" стартует во вторник на площадке Павильона России на ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба павильона.

"Основная цель участия делегации региона в выставке — представить потенциальным партнерам из более, чем ста стран мира разработки южноуральских компаний в области энергетики — от научных идей до уже работающих проектов. Поэтому в рамках тематической недели запланировано большое количество деловых мероприятий", — говорится в сообщении.

Во вторник состоится открытие стенда Челябинской области в выставочном пространстве российского павильона, где будут представлены проекты компаний и научных организаций в области энергетики, в том числе альтернативной. На следующий день начнется международная научно-практическая конференция "Будущее альтернативной энергетики: реалии и перспективы", на которой будут обсуждаться энергетические разработки, в частности, органические полупроводники как солнечные элементов нового поколения, технологии производства солнечных модулей, а также развитие ветроэнергетических комплексов, состояние и перспективы водородной энергетики в России и мире.

Министерство информтехнологий и связи Челябинской области в рамках тематической недели проведет круглый стол "Использование систем и технологий индустриального интернета на службе энергетического комплекса". Речь пойдет о роли технологии EnergyNet в энергетической стратегии. Кроме того, 27 июля состоится круглый стол "Ядерная медицина — энергия для здоровья".

Предполагается, что в ходе тематической недели будет подписано соглашение между Фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Казахстана, добавили в пресс-службе.